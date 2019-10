Lo del novato Tyler Herro con el Heat es un verdadero escándalo

SHARE COPY LINK

No hay dudas que el escolta del Heat Tyler Herro está hecho con madera de NBA.

Este lunes en el juego contra los Hawks en el American Airlines Arena el novato encestó los primeros cinco tiros que tomó, entre ellos cuatro triples para sumar 14 puntos y tres rebotes en menos de ocho minutos.

Luego en el segundo anotó un buen gancho (6-6) y, con 6:02’ en el reloj, demostró que es humano al fallar un tiro de tres desde una esquina.

Para la mayoría de los jugadores esta cifra supera a los que ellos consiguen de promedio en un temporada y la inmensa mayoría tarda varios partidos y hasta hasta dos temporadas para hacer la adaptación.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Herro terminó con 23 puntos en 25 minutos, encestando 9 de 14 tiros (5-7 en triples) y el Heat alcanzó su tercera victoria en esta pretemporada, al derrotar 120-87 a los Hawks, que tuvieron a Trae Young con 23 unidades como su mejor hombre.

Por el quinteto de la Capital del Sol también brillaron Ban Adebayo con 15 puntos y 10 rebotes, Meyers Leonard con 15 y 7, Derrick Jones con 14 y 9, Kendrick Nunn con 14 y Goran Dragic con 12 y cinco asistencias.

Y es que el equipo de Miami con Herro a la cabeza se vió otra vez muy fuerte en defensa, muy rápido en ataque, en fin muy superior a Atlanta que solo le duró un cuarto.

“Estoy feliz por el muchacho, pienso que es un gran jugador”, reconoció e entrenador de Atlanta Lloyd Pierce. “Salió y se estableció, consiguió confianza en sí mismo la del equipo también”.

Herro, tras haber sido elegido en el puesto 13 del Draft 2019, está siendo alabado tanto por sus compañeros de equipo, como por el mundo de la NBA, e incluso por el propio a Dwyane Wade.

“De inmediato conoces a un jugador de basquetbol cuando lo ves y él puede jugar en la NBA”, dijo Wade. “Va a tener la etiqueta de tirador porque se le ve de esta manera. Pero no lo es. Él es un atleta de basquetbol que hace jugadas. Todo lo que escuchas sobre él es lo duro que trabaja y lo dedicado que es al oficio”.

Y en verdad tiene eso y más. Ante los Hawks, además de sus grandes tiros desde todas las distancias, dio buenos pases, manejó muy bien la pelota y defendió. Sí, defendió muy bien.

“Justo estuve viendo el video con el entrenador, conociendo los puntos en defensa y consiguiendo los angulos en defensa. El coach me ha ayudado a defender”, indicó Herro. “Mis compañeros me ayudaron a conseguir mis puntos. Pienso que he contribuido, brindando mi energía en defensa y mis fortalezas, estando listo para cuando mi número sea llamado”.

En los tres juegos de pretemporada Herro se ha visto bien, promediando 16.3 puntos, con ocho triples. Su estatura de 6.6 pies le ayuda, pero más su velocidad, agilidad, y sobre todo sus ganas.

Y una cosa es que lo cuenten y otra es apreciarlo con tus propios ojos en una arena que registró media entrada. Herro tiene una tonelada de confianza no propia de un chico de 19 años y con él el equipo de Miami ha encontrado al jugador que necesitaba.

Lo interesante es que apenas empieza y aunque solo es pretemporada parece que no tiene techo y todo indica que como dijo Jimmy Butler: “Miami se va a enamorar de él” .

“No es una sorpresa para nadia , pues Herro trabaja increíblemente duro”, dijo Butler (7-6-4). “Confía en cada paso que da en el gimnasio y va a continuar haciendo eso”.

Juego

La primera mitad terminó favorable al Heat 57-49 producto de su buena defensa en el segundo cuarto que limitó a 15 el ataque rival y los 25 puntos que anotó, con un gran Jones (8).

Atlanta se llevó el primero 34-32 con 11 puntos de Young y si el Heat se mantuvo cerca fue gracias a las 14 unidades de Herro y los siete de Leonard, otro que está destacando. En el parcial ambas defensas brillaron por su ausencia, principalmente la de Miami (61.9%).

El quinteto de Miami amplió a más de 20 puntos la ventaja en el tercero con otra gran defensa y mejor ataque liderado por Adebayo (10), para un parcial de 34-20 y pizarra a su favor 91-69.

Con ese marcador, el último cuarto fue de puro trámite, intercambiando canastas sin forzar demasiado, dejando al final que los menos habituales con Nunn (11) a la cabeza dictaran sentencia 29-18, sacando 33 puntos de ventaja.

Cierto es que este lunes el Heat jugó muy bien, pero sin dudas valió la pena pagar la entrada solo por ver a un impresionante Herro.