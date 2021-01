Los Sixers derriban el muro del Heat aprovechándose del cansancio de sus guerreros

Con los mismos ocho guerreros del martes el Heat buscaba este jueves buscar venganza en el mismo escenario del crimen, el West Fargo Center de Filadelfia, ante unos 76ers que se reforzaron con la presencia de Tobias Harris, pero le fallaron las fuerzas ante un rival muy poderoso.

En un encuentro que se fue de un solo lado, los Sixers se impusieron con marcador de 125-108 ante un valiente quinteto de Miami, que hizo todo lo que pudo ante un rival que lo superaba en todo.

De este modo el Heat, tras perder sus dos juegos en Filadelfia, tiene ahora 4-6 y con ello cayó a la 11ma plaza del Este, mientras los Sixers con 9-4 dormirán solos en el segundo puesto de la conferencia.

Con ocho no alcanzó y la defensa de Miami se vio derrumbada por el vendaval de Phila, sus 20 pérdidas del balón que se convirtieron en 37 puntos en contra, le condenó y no todos los días son de fiesta a la ofensiva, sobre todo si no es el equipo habitual. No obstante, hasta siete jugadores terminaron con doble dígitos, incluyendo todo el quinteto titular.

Duncan Robinson anotó cuatro triples (4-8) y fue el mejor en el ataque del Heat, con 22 puntos (9-14), porque su defensa no le acompañó y prueba de ello es su diferencial de -19.

Le siguió de cerca Gabe Vicent, quien con 21 puntos volvió a mostrar su enorme valía, además de regalar ocho asistencias que se vieron en parte ensombrecidas por sus cinco pérdidas del balón.

Tyler Herro de nuevo estuvo muy bien a la ofensiva terminando con 17 puntos, pero ha perdido la confianza en los triples (1-2) y su diferencial de -15, tampoco habla muy bien de su defensa.

Precious Achiuwa, terminó con su segundo doble-doble consecutivo con 10 puntos y 11 rebotes, lo cual también es una excelente noticia para el equipo de Miami.

En tanto, Kelly Olynyk se mantuvo en su línea con 12 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Desde el banco, un Chris Silva todo coraje se fue con 13 puntos y fue el único que terminó con un diferencial positivo (+1). Mientras que Max Strus mostró su buen nivel y su energía con 11 puntos y siete rebotes.

Por Filadelfia destacaron un descosido terminaba con 31 puntos, seguido por 18 de Tobias Harris, 15 de Tyrese Maxey, 12 de Danny Green. Isaiah Joe respectivamente, más el doble-doble de 10 y 10 rebotes de Ben Simmons. Mientras Joel Embiid se quedaba con 9 puntos y apenas cinco rebotes, después de haber destrozado el martes al Heat.

Juego

El marcador de 73-58 favorable a los 76ers reflejaba claramente quién fue el gran dominador de la primera mitad. Y aunque el quinteto de Miami intentó plantarle cara con 17 puntos de Herro y 10 de Robinson, su defensa no funcionaba y se vio superado por la explosión de 19 puntos del inédito Shake Milton, los 13 de Tyrese Maxey y los 11 de Harris.

El primero terminó favorable a los Sixers 38-30, tras un rally final de 14-1 de su segunda unidad, después de que el Heat estuviera delante casi todo el cuarto, que incluyó un impresionante tapón de Chris Silva a Embiid, gracias a su quinteto titular de circunstancias.

El segundo también lo ganó Filadelfia 35-28, en un parcial que dominó de principio a fin y en el que llegó a tener 19 puntos de ventaja, aunque al final consiguieron irse al descanso ganando por 15.

En la segunda mitad fue mucho más pareja 52-50. El quinteto de la Capital del Sol luchó valientemente, pero el daño ya estaba hecho.

El tercer cuarto se inició con un fuerte intercambio de canastas, pero los 76ers apretaron y pronto superaron la barrera psicológica de los 20 puntos de diferencia, ganando luego el parcial 25-20, ampliando así la ventaja 98-78.

El último cuarto también fue muy disputado, y aunque lo ganó el Heat 30-27 no pudo impedir que los Sixers se llevaran al final una cómoda victoria por 17 puntos de diferencia.