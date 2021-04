El Heat le propina una paliza a los Rockets a pesar de no contar con sus estrellas

El jugador del Heat Kendrick Nunn (25) entra al aro ante la marca de D.J. Wilson, de los Rockets de Houston, en el primer cuarto del partido celebrado el 19 de abril de 2021 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

El reto del Heat este lunes ante los Rockets era tremendo pues le faltaban cuatro jugadores clave con las ausencias de Jimmy Butler (tobillo), Bam Adebayo (espalda), Tyler Herro (pie) y la conocida de Victor Oladipo (rodilla) en la Noche Latina en el AmericanAirlines Arena.

Pero como siempre dice su entrenador Erik Spoelstra para el equipo de Miami no hay excusas y los muchachos sacaron la cara.

“Creo que esta será una muy buena oportunidad para todos los demás, especialmente para nuestros jóvenes jugadores, para dar un paso adelante y jugar de modo productivo y ganador”, dijo Spoelstra. “Creo que tenemos una gran profundidad y nuestros jugadores jóvenes han mejorado significativamente”.

Y así fue tras una primera parte muy igualada el equipo de Miami se encendió en la segunda mitad y terminó fundiendo a los Rockets, alzándose con el triunfo 113-91.

De este modo el Heat consigue su segundo triunfo al hilo y se mantiene en el séptimo puesto con 30-28, aunque medio juego más cerca de los de arriba.

Si bien la defensa de Miami estuvo a la altura el ataque no fue menos y los triples cayeron (19).

Kendrick Nunn hizo buenas las palabras de su entrenador con 30 puntos (sus 6 triples alta de temporada), siete rebotes y ocho asistencias.

Duncan Robinson, en otro gran partido, anotó cinco triples y llegó a 19 puntos.

Los veteranos Andre Iguodala y Goran Dragic al final pudieron jugar y llevaron el peso de sus respectivas unidades. Iguodala, con los titulares, terminó con 16 puntos, seis rebotes y siete asistencias; mientras que Dragic, con la segunda unidad, se fue con 19 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Precios Achiuwa fue titular por Adebayo y se fue con ocho puntos y 11 rebotes; sin embargo el que impresionó fue Dwayne Dedmon, quien jugó 19 minutos de calidad con 12 puntos y seis rebotes, siendo clave en el tramo en el que el Heat se escapó en el marcador en el tercer cuarto.

Por Houston destacaron Christian Wood con 18 puntos, Kevin Porter con otros 18, John Wall con 14, Jae Sean Tate con 10 y el exjugador del Heat Kelly Olynyk con otros 10 en su 30 cumpleaños.

Juego

Miami ganó el primero 30-28, después de estar liderando todo el parcial, llegando a tener hasta 12 puntos de ventaja, con los 16 puntos que sumaron Nunn y Robinson. Pero su segunda unidad sigue floja y Wall con 13 puntos y Wall con 11 por poco le empatan.

El segundo fue todo lo contrario. Houston se impuso 27-24, tras ir delante todo el parcial y retomar la punta en los segundos finales, después de que el Heat consiguiera provisionalmente remontar el marcador, para finalmente irse a descansar con un solo punto de diferencia a favor de los Rockets 55-54.

El Heat tuvo un gran tercer cuarto de 35-19 y con ello se escapó en el marcador 89-74. Al principio del parcial hubo un fuerte intercambio de canastas, pero luego el Heat se encendió y mandó a la lona a los Rockets.

Con 15 puntos de ventaja llegó el quinteto de la Capital del Sol al último cuarto y pronto la amplió a más de 20, terminando con las esperanzas de remontada. Con todo decidido, Miami administró la ventaja y a pesar de eso se llevó el parcial 24-17 y sacó 22 puntos de ventaja.

Al final no Bam, no Butler, no Herro y no hubo problemas ante uno de esos rivales que le suelen ser incómodos.