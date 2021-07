¿Por qué el Heat si no tiene ninguna selección no se perderá el Draft 2021?

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra (izq.) y el presidente del equipo, Pat Riley, durante una práctica en el campamento de entrenamiento el 4 de octubre de 2020. dvarela@miamiherald.com

El Heat no tiene ninguna selección en este Draft 2021, pero eso no quiere decir que no esté muy atento a cada una de las 60 selecciones este jueves 29 de julio.

Y no es porque los directivos de Miami piensen hacer alguna movida para adquirir alguna selección, que también, sino porque quieren ver los talentos universitarios que no son elegidos para traerlos al equipo.

De hecho ya lo dijo el presidente Pat Riley al final de la temporada desafiando a su equipo de exploradores a encontrar más talentos no reclutados.

“No tenemos ninguna selección, pero puedo garantizarles que probablemente obtendremos un par de buenos jugadores del draft de este año, de alguna manera”, dijo Riley.

Luego el equipo probará a estos prospectos en la Liga de Verano y en la G-League. Si “se salen” pueden pasar directamente al equipo, bien mediante un contrato de dos vías o un contrato regular.

Larga es la lista de jugadores “no drafteados” que han jugado en el Heat. Sin ir más lejos Duncan Robinson, quien es ahora un jugador bien cotizado, y Kendrick Nunn, quien es ahora agente libre.

Sin embargo, el Heat sabe perfectamente que, aunque estas son piezas necesarias, no son las que ganan campeonatos y que una vez pase esta fecha debe centrarse en lo importante, en la agencia libre.

El equipo necesita incorporar algo más de talento y necesita una estrella y un hombre grande de calidad contrastada para ayudar en la pintura a Bam Adebayo, quien está poniendo bien en alto el nombre del Heat en los Juegos de Tokio con el equipo de Estados Unidos como titular indiscutible.

En los últimos días han circulado rumores en dicha agencia libre que no van precisamente en la dirección que el Heat quiere.

En primer lugar que Kyle Lowry está pidiendo un contrato cercano a los $90 millones por tres años y eso para Miami es inviable, pese a la buena sintonía de ambas partes. El armador es buen jugador, pero a sus 35 años ya no es una súper estrella, ni lo será con 38.

El segundo es que Brandon Ingram comienza a sonar para Miami y esto no parece serio sobre todo por parte de los Pelicans que llevan tiempo reconstruyendo y no parece lógico que siga en esa dinámica ahora que casi tiene un equipo. Además de que el Heat no tiene picks para dar en el dicho intercambio.

El otro que ha empezado a sonar es Ben Simmons, pero los Sixers solo cambiaría a una de sus dos estrellas por otro All-Star, o sea Jimmy Butler o Bam Adebayo, y cuidado, eso no se toca.

Para colmo Kawhi Leonard no tiene intenciones de convertirse en agente libre y se espera que continúe en los Clippers. El delantero puede ejercer su opción de jugador de $36 millones por este año y salir al mercado, pero ahora lo que le importa es rehabilitarse de su rodilla, tras ser intervenido para reparar su ligamento cruzado.

Como ya se ha hecho una costumbre Tyler Herro siempre alimenta los diferentes rumores de cambio, mientras el muchacho se centra en ganar peso, entrenar y regresar mejor para ayudar al Heat la próxima temporada. Solo el cambio tendría sentido si entrara un jugador como Bradley Beal, de los Wizards, o Damian Lillard, de los Trail Blazers.

Como se puede apreciar no es una tarea sencilla conseguir una estrella que pueda anotar de modo consistente y además un tipo grande que pueda enfrentar tanto a Giannis Antetokounmpo o Anthony Davis como a Kevin Durant o LeBron James.

Una buena apuesta sería DeMar DeRozan (Spurs) y Richaun Holmes (Kings). La agencia libre comienza el 2 de agosto (3 p.m.) y los equipos pueden firmar a los jugadores el 6 de agosto. De modo que se avecinan unos días apasionantes.