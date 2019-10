Si Masvidal y Díaz son perros de pelea, yo soy un león

KELVIN GASTELUM responde preguntas de la prensa en Nueva York.

Kelvin Gastelum contempla el 2 de noviembre como un renacimiento. Viene de una derrota brutal ante el campeón Israel Adesanya y quiere que no se olviden por qué aún se mantiene en la elite de la división mediana en la UFC.

Este sábado sube a la jaula para enfrentar a un Darren Till que también vio caer sus acciones al perder contra Jorge Masvidal, de modo que este combate entre dos vencidos adquiere un sentido de urgencia pocas veces visto en las Artes Marciales Mixtas.

Tras su fracaso, Gastelum se ha dedicado a reconstruirse física y mentalmente. Su presencia en una cartelera de alta importancia y proyección mediática no es obra de la casualidad. Si sale airoso, el mundo vuelve a estar en la palma de sus manos. Si pierde...

Es una pelea donde hay mucho juego para ambos.

“Sí, creo que más para él, porque viene de dos derrotas. Pero es cierto que necesito una victoria. Estamos en una fase donde estamos tratando de reconstruir nuestras carreras y en mi caso que sigo siendo parte de la élite en la división. No podemos perder’‘.

La pelea contra Adesanya fue brutal, sangrienta.

“Después del combate me fui directo al hospital. Agarré muchos golpes y ahí fue donde amanecí con dolor en la cabeza. Pero sí fue algo muy brutal para los dos. Me llevó un buen tiempo recuperarme’‘.

¿Cómo fue ese proceso de regresar?

“Tuve que mantenerme fuera de los entrenamientos mucho tiempo después de la pelea. Fueron como tres meses sin hacer nada. Me sirvió para recuperar el cuerpo que estaba bastante averiado. Me sirvió ese tiempo libre. Me puse muy gordo y me costó bajar de peso, pero aquí estamos de vuelta’‘.

¿Viste la pelea donde Adesanya venció al campeon Robert Whittaker?

“Sí, la vi, y es imposible no pensar en que ese podía haber sido yo. Pero espero que un triunfo este sábado me ponga nuevamente en el tope de la división y venga la revancha contra Adesanya. Ahora me considero más maduro, un producto más completo’‘.

Dices que Till pelea con la cabeza muy levantada, ¿cómo utilizas eso a tu favor?

“Jorge Masvidal lo aprovechó bien, hizo un excelente trabajo en Londres. Es un punto débil de él, levanta mucho la quijada y si sigue haciendo eso, le va a costar mucho contra mí’‘.

¿Quien gana entre Masvidal y Díaz?

“Soy un fan de los hermanos Díaz, pero veo a Masvidal en su momento, en su mejor momento y va a ser muy difícil poder pararlo. Son un par de perros de pelea y será un combate muy fuerte’‘.

¿Es esta la cartelera más importante para los latinos?

“Es una de las más importantes, con buenos peleadores, por la magnitud del lugar, porque para todos es algo tremendo actuar en un lugar como este, el Madison Square Garden, que visto noches tan legendarias en los deportes de combate’‘.

Cómo hijo de inmigrante, ¿qué significa?

“Vengo de una familia muy pobre, que se levantó de la nada, que trabajó con todas sus fuerzas para lograr algo, eso nunca lo olvido. Aprendí algo de ellos: si quieres algo en la vida, trabaja sin descansar’‘.

Si Masvidal y Díaz son perros, ¿qué eres tú?

“Un león’‘.