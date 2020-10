Dana White me dijo que yo iba a ser campeón del mundo. Hoy en mi ciudad todos hablan de mí

RAFAEL ALVES se prepara para su debut en la UFC.

Después de probar su talento en The Contender Series, Rafael Alves se prepara para su debut oficial en la UFC. En un momento donde varios guerreros van de salida, este brasileño podría formar parte del futuro de la principal empresa de Artes Marciales del Mundo.

Alves sabe todo lo que está en juego. Una derrota lo condenaría a circuitos regionales, pero un triunfo lo catapultaría a ese grupo de gladiadores de primera línea y tal vez a la fama y la plata. Su deseo es comprar una casa para la familia en Brasil. Talento no le falta.

Sus maestros en el gimnasio MMA Masters consideran que Alves está en condiciones de llegar bien lejos y el propio presidente de la UFC, Dana White, ha quedado impresionado con lo que puede hacer dentro de la jaula. Veremos cómo responde en su primera prueba de fuego.

¿Qué significó la victoria en The Contender Series?

“Mucho, porque demostré lo que puedo hacer en un escenario importante. También es muy importante para mi familia en Brasil y para mi familia aquí en el gimnasio de MMA Masters. No veo la hora de hacer mi debut oficial en la UFC’‘.

Digamos que ya compraste el terreno de tu futura casa en Brasil.

“Sí y para ir por más espero la nueva oportunidad en mi debut, eso es lo que se ha estado conversando. Así cuando pelee de nuevo voy por otro paso más en mi carrera en las Artes Marciales Mixtas’‘.’

¿Con qué ilusión vas a este debut?

“Ahora sí va a comenzar a cambiar mi vida, pero sé también que voy a enfrentar los mejores peleadores. Alejandro Flores, imaginaba que iba a ser fácil en The Contender, pero estoy seguro que voy a ser un campeón del mundo’‘.

¿En qué división vas a pelear?

“Espero quedarme en 145 libras, pero mi próxima pelea será en 155. Voy a pelear en las dos categorías. Me siento bien en ambas. No me veo perdiendo en 145 ni en 155. Me veo campeón muy rápidamente. En mi debut todos van a ver lo que traigo, así que a todos les digo prepárense’‘.

¿Qué le dijiste a Dana White tras tu victoria?

“Le dije que quería mi contrato y él me dijo que yo le había probado mi valía en par de ocasiones y que yo iba a ser campeón del mundo. Quél me haya dicho eso es muy bueno, pero todo depende de mi. Muchos hablan de que van a ser campeones, pero no se trata de hablar, sino de trabajar duro y entrenar duro, porque la UFC es muy fuerte’‘.

Eres la prueba de que los sueños pueden cumplirse...

“Cuando yo tenía ocho años yo dije que quería vivir en América y que iba a ser campeón de la UFC y el primero de mi ciudad en este circuito de Artes Marciales Mixtas. Mi ciudad es muy complicada. Vivimos cerca de la Amazonia y mucha gente piensa que somos pobres, pero mi ciudad es muy grande, rica, pero las oportunidades son complicadas, pero conmigo en la UFC va a ser fácil para otros peleadores. Hoy en mi ciudad todo el mundo habla de mí’‘.