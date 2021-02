¿Cómo contempla el equipo de Yoel Romero el Grand Prix de Bellator en las 205 libras?

Yoel Romero ya se prepara para volver a la jaula. El Soldado de Dios será parte de un Grand Prix en la división ligero pesada de Bellator, donde ocho de los mejores guerreros del planeta lucharán por la faja de campeón del circuito de artes marciales mixtas y un premio de $1 millón.

El cubano enfrentará en la primera ronda del torneo el 16 de abril a Anthony Johnson, quien al igual que el cubano formara parte del roster de la UFC y tras convertirse en agente libre firmó con la empresa rival para darle un nuevo contenido a su carrera.

¿Cómo se está adaptando a las 205 libras? ¿Cómo ve su equipo de trabajo este nuevo reto? El profesor Pedro Lay, desde la filial de American Top Team al sur de Miami, ofrece su visión de lo que puede venir para la leyenda de las Artes Marciales Mixtas, el triunfador de dos siglos.

¿Qué le parece el formato del Grand Prix?

“Es un sistema muy competitivo. Es un tipo de evento que se utiliza mucho en los deportes de combate bajo el sistema amateur. Me hubiera gustado algún tipo de repechaje, pero desde el principio hay que ganar. Incentiva a ganar siempre. Va a ser muy interesante y lucrativo, porque el premio es muy bueno’‘.

Cuando supo que el rival era Johnson, ¿qué vino a su mente?

“No hay rival pequeño. En este deporte todos son de envergadura. Hay quien empieza ganando un combate y en un golpe lo pierde todo. Este es un rival muy difícil. Tiene una gran pegada y en un momento era el más potente de la UFC, pero también tiene algunas lagunas técnicas. Domina mucho parado, pero no el suelo y la lucha. Esa sería la ventaja que le lleva Yoel’‘.

¿Cómo aguantaría esa pegada Romero?

“Yoel también es pegador. Ha asimilado los golpes de algunos de los hombres más potentes en a UFC. Ha asimilado golpes brutales e, incluso, aquellos que parecen ponerlo a temblar, él sabe recuperarse y cuando la gente piensa que está liquidado, pues te saca de la jaula. Esto no quiere decir que vamos a subestimar a este rival. Al contrario. Tenemos que estar velando esas manos siempre’‘.

Va a tener que trabajar mucho la defensa.

“A Yoel no es fácil darle en la cara, sus tiempos de reacción son bastante altos. Yoel ve venir los golpes y sabe contragolpear por su estructura de boxeador. Será un combate interesante y muy esperado, porque desde que Yoel firmó con Bellator, el público lo estaba pidiendo’‘.

Si Romero gana, después podría enfrentar al campeón Vadim Nemkov.

“Aquí no hay nada fácil, es un circuito muy peligroso. Cuando hay un premio tan jugoso todo el mudo quiere ganarlo, pero vamos por más y nos preparamos para eso. Yoel irá con mucha velocidad. Va a incrementar la masa corporal activa, pero su velocidad se mantendrá’‘.

¿Entonces le beneficia estar en 205 libras?

“En su división anterior tenía que reducir mucho en base a deshidratación no muscular. Eso siempre le afectaba un poco la velocidad. Ahora lo veo ágil pero más fuerte. Lo que nos queda es trabajar los aspectos tácticos y llegar en la mejor forma posible a la pelea’‘.

¿Nota usted el entusiasmo de los aficionados con este torneo?

“Ha sido una explosión total. El mundo de las Artes Marciales Mixtas está enardecido. Esta división posee varias figuras y no está muy lejos de la de UFC. El nivel está muy parejo y se va a tornar más interesante. Lo que hace Bellator con su torneo no se ha visto todavía en la UFC. Lo bueno sería hacer un circuito con guerreros de ambas partes. Campeón vs Campeón y veremos qué pasa’‘.

¿Qué le ha dicho Romero de todo esto?

“Lo veo muy emocionado y comprometido. Ya estamos entrenando por entero. Nosotros no paramos’‘.