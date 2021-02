El Guapo de la UFC entrena en Miami en busca de un nuevo triunfo. La increíble travesía de Juan Espino

Juan Espino puede ser el mejor amigo, un agradable conversador de modales suaves. Quien le ha visto pelear en la UFC o en alguna de las esquinas del mundo en las más de 20 modalidades de lucha que conoce, entiende por qué le dicen El Guapo.

El Guapo es un tipo agradable. Fuera de la jaula, Juan Espino puede ser el mejor amigo, un agradable conversador de modales suaves. Quien le ha visto pelear en la UFC o en alguna de las esquinas del mundo en las más de 20 modalidades de lucha que conoce, entiende el por qué de ese sobrenombre

En España guapo significa lindo, pero a Espino lo llaman así por su corazón y entrega, porque nunca se rinde. Ha peleado de todo y con todos, de India a Senegal, desde su natal Islas Canarias a Corea. Ahora, a los 40 años, sigue vigente en la UFC como peso completo.

Vino a Miami para completar un campamento rumbo a su próximo choque. Comparte su entrenamientos en American Top Team y con el cubano Michel Batista, quien fuera luchador olímpico de alto nivel y es uno de sus mejores amigos. Mira su vida llena de combates como una travesía a la cual no le ve destino final. Todavía no.

¿Cómo llevas el campamento en Miami?

“Este es uno de los mejores sitios para entrenar no solo por el tema técnico y los compañeros, sino por el reconocimiento, por la gente que uno se encuentra en la calle. He estado con muchas ganas. Me estoy sintiendo bien. El nivel de aquí es alto, pero me estoy adaptando rápido’‘.

¿Te sientes a gusto en American Top Team?

“Contento. Cuando comencé con ellos hace unos años no se me prestaba la atención de ahora, pero luego vas abriendo nuevas etapas de entrenadores qu.e te dedican más atención, más tiempo. Antes los sparrings eran ocho parejas juntas y ahora es más diferenciado para sacar un mejor rendimiento. Estoy muy contento’‘.

¿Regresas pronto a la jaula?

“Quisiera poder revelarlo, pero todos saben como funciona la UFC, con mucho secreto y si lo digo te pueden sacar no solo de la pelea, sino de la empresa. Ya sé quien es mi oponente y tengo fecha y lugar, y estamos trabajando en base a eso, pero lo siento mucho. No puedo decirlo. No puedo poner en juego la seguridad de la pelea’‘.

Con la pandemia has peleado poco, sufrido lesiones, ¿no pierdes la fe?

“Se ha hecho difícil. El camino ha sido largo. He seguido una estrella fugaz, caminando en el desierto. Antes de la UFC, nadie sabía si iba a llegar, así que te haces un poco inmune y te centras en el aquí y en el ahora, y evito vivir con esos pensamientos que dan muchas vueltas en la cabeza’‘.

¿Sientes presión por tu edad?

“No tengo esa presión, esa necesidad. No estoy compitiendo con nadie. Solo quiero dar mi mejor versión y ver de qué soy capaz. Estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Solamente con llegar a la UFC, ganar o perder, con eso era feliz. Hubiera tomado los guantes y los hubiera enmarcado, como muestra de haber llegado. Tanto esfuerzo me ha hecho un mejor peleador’‘.

¿Qué significó haber ganado The Ultimate Fighter?

“Fue un momento de preguntarme si era la mejor que era capaz de hacer o vendrían cosas superiores. Mi meta es meterme en el Top 15, ahora soy el número 20. Me concentro en el futuro y eso significa que ahora tengo un combate que deseo ganar para seguir con otra pelea más. Sí creo que vienen buenas cosas’‘.

¿Cómo ves las MMA en España?

“Estoy muy contento con lo que hacen mis compañeros. Hasta este momento ningún español había ganado en la UFC. Yo rompí esa meta. Espera que vengan más y no solo de España. Hablamos de cubanos que tienen ninvel olímpico de lucha, de argentinos, venezolanos, colombianos, gente que viene con muchas ganas’‘.

Además, con sangre caliente.

“Ayer me decían que el boxeo, la lucha, el grappling se pueden mejorar, pero ser guapo, que no significa bonito como dicen en España, sino por ser valiente y dejar el corazón en la pelea y no tener miedo, eso no se compra, no se da. El que es guapo es guapo y el que s cobarde, es cobarde’‘.

Has practicado muchas modalidades de lucha y peleado en todo el mundo...

“Es como cuando estás entrenando y no sabes cuánto llevas y estás concentrado en el trabajo. No estoy pensando ni analizando el viaje, simplemente lo estoy disfrutando. El año pasado me dijeron que era el mejor luchador en la historia de mi país. Que me nombran al lado de los mejores, para mí eso es ya un orgullo’‘.

¿Cómo ves el final de ese viaje?

“Esto se acaba cuando deje de divertirme, cuando deje de pasármelo bien. Tengo muchas ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo, cuando no las tenga, no hará falta que me inviten a marcharme. Me quedo en casa. Mientras pueda ser guapo, vamos a echar el corazón adelante