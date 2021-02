Gigante eslavo vino a Miami para intentar recuperar corona del mundo en la UFC. Lo ayuda un técnico cubano

Andrei Arlovski disfruta cada momento de lo que quede en su carrera de gladiador. El bielorruso va a su pelea número 52 afincado en Miami, de la mano del entrenador cubano Paulino Hernández (d).

De vuelta de todo y de todos, Andrei Arlovski disfruta cada momento de lo que quede en su carrera de gladiador. Tras más de dos décadas de competir a un alto nivel, el bielorruso va a su pelea número 52 afincado en Miami, de la mano del entrenador cubano Paulino Hernández.

Nadie le podrá quitar que fue campeón pesado de la UFC, que venció a figuras de talla histórica como Fabricio Werdum o Frank Mir, sostuvo duelos tremendos con Tim Sylvia y cayó ante el gran Fedor Emelianenko y combatió en cuanto circuito de Artes Marciales Mixtas encontrara.

Este 20 de febrero enfrenta a Tom Aspinall en Las Vegas y muchos se preguntan si el veterano de 42 años -un maestro de sambo, judo y kickboxing- aún tiene cuerda para evitar uno de esos recortes de personal de la empresa. Arlovski, por su parte, se ríe del tiempo y aún sueña con recuperar la corona que alguna vez fue suya.

¿Estás contento con tu carrera en estos momentos?

“Sí tod bien, estoy entrenando en estos momentos con Paulino Hernández, quien es muy bueno, y le doy las gracias a Jorge Masvidal por habernos conectado y veo cómo mis herramientas de combate van mejorando’‘.

Cuando comenzaste, ¿pensabas que ibas a durar tanto?

“Siempre y cuando el cuerpo me lo permita voy a continuar. Ya tengo 42 años, pero ya me siento en perfectas condiciones. Voy a esta pelea con mucha ilusión y poseo un tremendo equipo de trabajo con mi entrenador cubano. Así que mientras pueda, sigo’‘.

¿Por qué Hernández, entre tantos entrenadores?

“Me gusta Paulino porque no habla inglés, pero me está empujando todo el tiempo. Antes de venir a entrenar con él mis sesiones duraban 30 a 40 minutos, y ahora son entre dos y media a tres horas. Creo que voy a aprender español primero que él aprenda inglés o ruso’‘.

¿Cuán importante es esa química entre ambos?

“Paulino es intenso, difícil, pero al mismo tiempo es divertido. Entiendo que no tiene tiempo para perderlo o para hablar, porque él tiene una programación que sigue al pie de la letra. Al final de todo me divierto mucho’‘.

¿Cómo llevas el campamanto en general?

“Antes de Miami viví como 15 años en Chicago, también hice campamentos en Nuevo México. Para venir a entrenar con Paulino manejo como una hora y 10 minutos, pero ha sido realmente muy bueno y espero que eso se refleje el día de la pelea’‘.

¿Hasta cuándo esperas seguir en la jaula?

“Mi meta sigue siendo la de coronarme en la UFC. No me he apartado de eso y si Dios lo permite, seré campeón. Nada es imposible para mí y haré todo lo posible por llegar a lo más alto’‘.