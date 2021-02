El Místico de las Predicciones solo tiene 19 años, pero sus análisis son buscados por miles

Zach Hirsch no es vidente, pero se equivoca poco. Considerado el pronosticador más joven en los deportes, con apenas 19 años, su opinión es buscada por muchos aficionados y sus predicciones aciertan en la diana el 90 por ciento de las veces.

No por gusto fue contratado por la cadena IMPACT y el circuito Bare Knuckle Fighting Championship para que entrevistara a estrellas de los deportes de combate y ofreciera sus análisis, aunque sus profecías van mucho más allá y abarcan otras disciplinas como el básquetbol y el football americano.

Mystic’ Zach, como se le conoce, empezó a elegir ganadores a los 10 años y hoy es un popular “influencer’‘ con más de 350,000 seguidores en Instagram que no deja de estudiar ni un solo minuto lo que sucede en los deportes y sus practicantes, porque nada le duele más que equivocarse.

¿Cómo te iniciaste en este mundo de los pronósticos?

“Fue una progresión natural para mi. Siempre me gustó estar cerca de los deportes, su historia, las estadísticas. De ahí fue aprendiendo todo lo relacionado con el aspecto de las apuestas que es una parte muy integral. Para mí es algo muy natural. Desde que tengo 10 años vengo haciendo predicciones. Ahora es una carrera para mí’‘.

¿Cuál es tu método para analizar las peleas?

“Siempre digo que no me gusta pronosticar nada que yo considera un ciento por ciento. No me gusta decir que es cincuenta y cincuenta, o sesenta y cuarenta. Nunca apostaré contra un favorito, como un boxeador que noquea a todos. En deportes de combate estudias los estilos, lo que sucedió en el pasado, cómo entrenaron, con quién entrenaron. Hay muchas estadísticas que mirar’‘.

A veces no todo se ve en el boxeo, las MMA.

“Cada pelea es diferente, especialmente en MMA. Hay tantos estilos y cruces de estilos: Muay Thay, Kickoboxing, lucha, Jiujitsu. Cuando todo se mezcla se vuelve confuso. En el boxeo hay muchas peleas fáciles, pero a veces son cerradas en peleas de campeonato. Toma el ejemplo cuando Teófimo López venció a Vasyl Lomachenko, que hasta ese momento era el número uno libra por libra’‘.

¿Qué sientes cuando la predicción es correcta?

“Me siento bien. Me alegra cuando estoy viendo las peleas con mi familia, pero uno realmente no quiere crédito por tus éxitos en esta industria. Puedes tener muchas críticas cuando te equivocas, lo que pasa muy fácilmente. Hace poco elegí a Conor McGregor sobre Dustin Poirier para ganar por nocaut. Cuando eso sucede reviso todo para ver dónde me pude equivocar, qué debía esperar que me sorprendió’‘.

Tendrás que estar todo el tiempo pendiente.

“Es algo que amo y que siempre he hecho. Estudio, estudio, veo las tendencias, investigo en los sitios de deporte, los fórums. Siempre me estoy actualizando, pero se trata de una pasión, así que estoy viviendo mi sueño’‘.

¿Cuál es tu meta en este negocio?

“Ahora mismo estoy trabajando para Impact Network y Bare Knuckle Fighting Championship. Tengo solo 19 años y mucha gente dice que soy muy joven, que cómo voy a estar haciendo predicciones. Alguien dijo que era como joven Joe Rogan, que no estaba listo, pero que llegaría. Sé que no estoy cerca de mi potencial. Quiero ser una personalidad en televisión como ESPN, UFC, Showtime’‘.

Te voy a pedir dos pronósticos:

-Israel Adesanya vs Jan Blachowicz

“Israel es alguien al que no le iría en contra. Desde que venció a Robert Whittaker de manera enfática, sabía que no podía elegir en su contra. Así lo hice contra Yoel Romero y contra Paulo Costa. Israel es un striker de otro nivel, muy inteligente en la jaula y al que no se le saca de su juego. Creo que será muy explosivo y rápido ante Blachowicz, a quien vencerá muy similar a Costa’‘.

-Stipe Miocic vs Francis Ngannou

“Esa es mucho más difícil de predecir. En la primera Stipe sobrevivió a la adversidad y a los golpes. Stipe es el guerrero más completo, más técnico. No he visto tanto progreso de Ngannou desde aquella ocasión. Noquea a todo el mundo, pero es casi lo mismo de la primera pelea. Creo que veremos algo diferente de Ngannou, es más joven. Stipe recibió golpes de Cormier y los tomó bien, pero tengo la idea de que Nganou ganará por nocaut. Ahora, si viene adelante con la cabeza en alto, Stipe le ganará’‘.