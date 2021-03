¿Israel Adesanya vs Jon Jones? Olvídate y respeta el poder polaco de una vez y por todas

La pelea entre Israel Adesanya y Jon Jones saltó en pedazos en la madrugada del domingo. Ese es el primer pensamiento tras ver el triunfo de Jan Blachowicz sobre el todavía campeón mediano de la UFC. El segundo pensamiento: hay que respetar al polaco de una vez y por todas.

Como el mismo dijo después de la derrota, hay que atreverse a ser grande, pero ese riesgo no le alcanzó para convertirse en el quinto hombre de la historia que se convierte en rey de dos divisiones de manera simultánea. Adesanya pensó que en Blachowicz encontraría el mejor camino hacia la gloria mayor, pero avenida se le cerró desde el momento en que fue dominado en los rounds de campeonato.

¿Quién recuerda esa imagen de un Adesanya derribado y desesperado por salir de las garras de un oponente? ¿Quién ha visto a un Adesanya viendo como los segundos corren mientras sigue intentando lo imposible sobre la lona? Habría re montarse a su última pelea de kickboxing para ver a este hombre perder por nocaut.

Después de tres rounds muy cerrados con puro striking, Blachowicz se percató de que algo no estaba funcionando y cambió la estrategia. Le funcionó a la perfección, porque no solo desbalanceó al “Stylebender’‘, sino que le aplicó un ground and pound que no le dejó respirar. No un round, sino dos. Los decisivos.

El Nuevo Herald votó tres rounds para Blchachowicz, el segundo y los de campeonato, mientras que le otorgaba el primero y el tercero a Adesanya, quien sabía de lo perentorio de mantener esta pelea sobre sus pies y de utilizar su legendario juego de ataque para mantener a raya al polaco.

Quizá estuvo tan ocupado con la idea de un nocaut que no vio venir el peligro del derribo. Blachowicz fue implacable, incesante y efectivo. Adesanya no pudo escapar y cada movimiento evasivo suyo era seguido por otro de tenaza que lo volvía a colocar en el mismo punto de frustración.

Las apuestas, los expertos y la mayoría de los fanáticos se inclinaban por ese portento que es Adesanya, pero así como le sucedió a BJ Penn cuando intentó pelear contra Georges St Pierre, el peso del campeón reinante en la división resultó como un muro contra el cual se estrellaron su esfuerzos.

¿Y ahora qué viene para ambos? Pare el polaco sin duda un veterano como Glover Teixeira, quien se ha ganado el puesto de primer retador a pulso. Para Adesanya el ganador entre Robert Whittaker y Paulo Costa. En ambos casos estarán bien, cada cual a lo suyo y a su categoría.

Pero cualquier conversación de una futura pelea entre Adesanya y el ex rey ligero pesado ya no tiene sentido. Si Blachowicz venció a “Izzy’‘, Jon Jones descargaría un castigo peor. Eso es lo más deprimente para muchos. Lo más relevante, sin embargo, es que “Polish Power’’ merece respeto total.