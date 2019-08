Lieter Ledesma: ’En Miami he aprendido a tener paciencia’

Lieter Ledesma OMG Studios

Tras recibir el aplauso en las comedias Uber Sex, Por nosotros y Oficialmente Gay II, el actor y presentador cubano Lieter Ledesma regresa a las tablas con Dios aprieta.

La comedia, escrita, dirigida y coprotagonizada por Yusnel Suárez se presenta de jueves a domingo en Microteatro Miami. Cuenta con la colaboración especial de Reina Ivis Canosa.

En la trama, Dios se le aparece a un cubano recién llegado en el baño de una discoteca de Miami Beach con el propósito de contratarlo para que trabaje para él. La misión no es sencilla y para aceptarla hay que pensarlo más de una vez, ya que el Todopoderoso le exige al hombre que lo ayude a ser feliz a la humanidad.

Lo que ninguno de los dos imagina es que durante el encuentro ocurrirán un sinnúmero acontecimientos que cambiarán el curso de la acción.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“A lo largo de mi carrera he interpretado obras todo tipo. Pero en el caso de Dios aprieta lo que me impresionó fue la manera en que resume la historia y los planteamientos que sostiene. En realidad hoy día no abundan los textos que enaltezcan la belleza del ser humano y su capacidad de entrega de una manera divertida sin caer en vulgaridades”, expresó Ledesma, quien hace su debut en el Micro después de rechazar varias proposiciones.

Lieter Ledesma (der.) y Yusnel Suárez comparten cartel en la comedia ‘Dios aprieta’. Cortesía OMG Studios

“Había tenido muchísimas invitaciones para actuar en los contenedores del Micro, pero en realidad ninguna me había llenado tanto como esta de Yusnel, a quien conozco desde que hicimos Uber Sex y Por nosotros, en el Flamingo Theater y en el Hoy como ayer, dos trabajos en que hizo gala de su gran talento y buen gusto”, agregó el actor, luego de revelar que se encomienda a Dios mientras permanece en el camerino y cuando sale al escenario ya está en la piel del personaje.

Ledesma irrumpió en la televisión de Miami hace tres años como figura central del programa Esta noche...sí (Mega TV) después de desempeñar múltiples oficios. Su llegada al medio donde creció, a los ocho meses de abandonar la isla, se produjo cuando ya contaba con una sólida trayectoria en las tablas, el cine y en el famoso cabaret Tropicana.

“Fue un desafío tanto nivel profesional como en el plano personal. Aunque venía con mi experiencia de toda la vida en la televisión cubana, donde empecé cuando tenía seis años de edad, tuve que aprender cómo funcionaba la televisión de aquí, una industria dominada por la leyes del mercado, que estaba y aún se encuentra luchando a brazo partido contra las plataformas digitales que pugnan con todas sus fuerzas por conquistar el favor de la teleaudiencia”, recordó.

Luego de su salida de Esa noche...sí, el actor y presentador recaló en la edición digital del noticiero del Diario Las Américas. Entre las actividades que destacó figuran su participación como coach de expresión corporal en la pasada temporada del reality de Univisión Nuestra Belleza Latina, su desempeño como maestro de actuación en la academia de la pedagoga argentina Laura Moro, ubicada en Doral, y su incorporación al elenco de Esto no tiene nombre, un reality online de Somos Miami TV, en el que alterna con María Karla Rivero, Carmen Daisy, Jorge Ferdecaz, Felito Lahera y Abel Rodríguez.

“El programa, dirigido por Jean Michel, está siguiendo el embarazo de María Karla de una manera desenfadada, divertida y muy cubana”, apuntó.

¿Cuál ha sido la mayor lección que has recibido lejos de Cuba?

“En tres años y medio que llevo en Miami he aprendido a tener paciencia, algo que me resulta muy difícil porque soy muy inquieto”, reconoció. “Aquí me he visto obligado a estar lejos de mi hija Paola, que ya tiene cuatro años, y de mi esposa Laura, a las que espero traer lo más pronto posible”.