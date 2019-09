El teatro, una fiesta de la cultura que no debe perderse

Julián Gil protagonizará ‘¿Y se me caso?’ en el Teatro Trail. Cortesía

El teatro sigue gozando de buena salud en el Sur de la Florida. Y si lo duda, sólo tiene que echar un vistazo por nuestras salas para comprobar cómo el público disfruta las diferentes propuestas cada fin de semana.

¿Qué aún no ha podido ver un buen drama, una comedia o una obrita para niños? Todavía le queda tiempo. Revise este menú y escoja lo que más le guste.

Teatro Trail

Mientras que la botería responda Oficialmente Gay 3 continuará presentándose en la sala de la Calle Ocho. La comedia de Alexis Valdés narra la historia de Papito, un cubano de a pie, quien tras ser deportado a isla con su familia y amigos, cumplirá una difícil misión en Corea del Norte. (viernes y sábados). La primera parte de la saga seguirá los domingos.

Tres viudas y un crucero es otra comedia que se niega a bajar del escenario. Cuenta lo que le ocurre a tres amigas antes y después de un divertido viaje. Elenco: Marta Velasco, Daisy Fontao y Rosa Paseiro. Escribe y dirige: Pedro Román. (sábados y domingos en la sala Catarsis).

'Oficialmente Gay 3' se mantiene en la cartelera con las actuaciones de (desde la izq) Roberto San Martín, Raúl González, Carlos Cruz y Yubrán Luna.

El agazapao volverá a la cartelera el 6 y el 20 de septiembre. En la trama, una mujer cambiará su vida con la llegada de una dama que la enfrentará a sí misma el día de su cumpleaños. Libreto y dirección: Yoshvani Medina, Actúan: Myriam Amanda, Miriam Benard, Isaniel Rojasy Amira Mendoza.

El estreno de Salsa in the City trae a Gio Beta para contar la historia del género a través de pequeñas viñetas y los temas más populares de Oscar D’ León, Gilberto Santa Rosa y Celia Cruz, entre otros grandes (7 de septiembre).

Para el 13, se espera la actuación de Saulo García con el monólogo I Am Latino, sobre los rasgos que hacen únicos a los hispanos en Estados Unidos.

¿Y si me caso?, la superpublicitada comedia con Julián Gil, llega bajo la dirección de su autor Manuel Mendoza. Una oportunidad para saber qué dice el galán sobre sobre el matrimonio, las suegras y los mitos sexuales. Estará acompañado por Viviana Baptista, Brigitte Dávila, Dama Vicke y Josephine Bauza. (todos los sábados de octubre).

Entre otras novedades, la sala Catarsis presentará los unipersonales de Fabrizio Copano y La Nadia María el 25 de octubre y el 7 y 14 de noviembre, respectivamente.

Paseo Wynwood

Para celebrar su primer aniversario el Paseo… arranca con Ven, la vida te espera, una conferencia motivacional con elementos teatrales a cargo de la actriz Mirna González (todos los miércoles de septiembre y octubre).

La comedia 'Ni tan diva ni tan muerta' se presentará en el Paseo Wynwood a partir del 19 de septiembre bajo la dirección de Abraham Pulido.

Luego viene Ni tan diva ni tan muerta, comedia de Indira Páez sobre el reencuentro de una madre y una hija en las puertas del cielo. Actúan: Liz Coleandro, Elvis Vilchez y la finalista de La Voz USA 2019, Mava González (desde el domingo 19 de septiembre hasta el 6 de octubre).

Entretanto, la compañía Lily Álvarez Sierra continúa con La Cenicienta, el cuento de hadas más famoso de todos los tiempos, dirigido a toda la familia. (Hasta el 27 de octubre).

Septiembre también trae Con el guiso dando, un compendio de los mejores rutinas popularizadas en las redes por los humoristas David Comedia, Carlos Márquez y Elvis Vilches (sábados).

Las noches de los viernes corresponde a Rafucho el Maracucho, con los chistes que hicieron famoso en Venezuela El show se extenderá hasta octubre, mes que presentará al mago Enigma (todos los sábados a partir del 12).

El 16 de octubre, el complejo cultural de Wynwood recibirá a la gran estrella de la telenovelas Lupita Ferrer. En su regreso a las tablas interpretará el monólogo de Abraham Pulido Real drama Queen, en el que revelará pasajes que marcaron su vida en el mundo del espectáculo y cómo logró el reconocimiento internacional, en clave de humor (16 -20 de octubre).

Lupita Ferrer regresará a las tablas en 'Real drama Queen'.

Desde Venezuela llega Todo comienza a los 40, con Sandra Villanueva. El unipersonal aborda la situación de una mujer que tras alcanzar varias metas en su vida se propone enfrentar nuevos retos (a partir del 18 de octubre).

La última semana de noviembre corresponde a la reposición de La señora Ímber, drama sobre Sofía Ímber, una de las intelectuales más relevantes del panorama cultural latinoamericano del siglo XX, interpretado por Julie Restifo. La trama aborda los momentos más relevantes de su vida privada, sus amistades, sus detractores y sus dos grandes amores. Dirige: Javier Vidal. (Hasta la primera semana de diciembre).

La programación del Paseo se completa con obras de pequeño formato que se presentan en ocho contenedores.

Teatro 8

Los fines de semana de septiembre permanecerá en cartel Por el placer de volver a verla, la historia de una mujer parlanchina cuya imaginación desbordante desata en su hijo su vocación por la literatura. Con Alejandro Vales y la directora Jessica Álvarez Diéguez. A partir del 28, y bajo la dirección de esta última, subirá escena Para normales, de Matías del Federico. La comedia trata sobre la discriminación y la falta de empatía. Elenco: Luciano Cortez, Lauchi Olivier, Paloma Márquez y A.Vales.

Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales en un escena de 'Por el placer de volver a verla'.

Sociedad Actoral Hispanoamericana

La compañía comandada por Miguel Sahid y Andrés Mejía llevará al Microteatro Tinder, el musical, sobre lo que le sucede a una pareja antes de conocerse. También presentará Obsesión con ‘Los Locos Addams, la historia de un fanático de la insólita familia que la abruma pidiéndole consejos. (desde el 20 de septiembre hasta el 20 de octubre. Elenco por confirmar).

En el Miami Theater Center (MTC) estrenará Carpe Diem. Trata sobre las rivalidades entre un grupo de estudiantes que participan en un concurso escolar. (1-3 de octubre).

A partir del 18 de octubre comenzará una mini temporada con la reposición de Mi mujer es el plomero, comedia de enredos interpretada por Noris Joffre, Ana Lydia Méndez y Miguel Sahid. ¿Dónde? En el Teatro de Bellas Artes (18, 19 y 20).

Tras el éxito de El enfermo imaginario, Las preciosas ridículas y La escuela de mujeres, la Sociedad presentará otro clásico de Moliere, Tartufo, comedia sobre un falso devoto (día 25 en Bellas Artes) Luego toca a Lo mejor de Broadway, un recorrido por los musicales más importantes de la Meca del teatro que incluye Mamma Mia! y El fantasma de la Ópera, entre otros títulos. (8 y 9 de noviembre, MTC).

La Sociedad Actoral Hispoamericana presentará 'Tartufo'.

Para celebrar la Navidad la compañía regresará al Microteatro con MicroKids, unas selección de obras alusivas a la fiesta con la participación de Santa Claus (14 y 15 de diciembre).

Los niños siguen ganando. El 14 de diciembre podrán disfrutar de Una Cenicienta en Navidad, un espectáculo que tomará la escena del MTC. Entretanto, Noche de Monólogos ocupará el Main Street Players el 18 diciembre.

¿Qué trae Microteatro Miami?

Los contenedores del Centro CulturalEspañol de Miami presentarán las temporadas Micromusicales (19 de septiembre 19 hasta el 20 de octubre) y Fenómenos paranormales ( 24 de octubre-24 de noviembre) con obras de todos géneros.

El Centro estrenará en el Miami-Dade County Auditorium La golondrina, drama de Guillem Clua, inspirado en las víctimas del ataque terrorista al bar Pulse de Orlando, ocurrido en el 2016. Cuenta con las actuaciones de Neher Jacqueline Briceño y Kevin Cass, quienes también asumieron la dirección (desde el 12 hasta 14 de septiembre).

Artefactus Cultural Project

La segunda edición del Open Arts Fest ¡Artes en movimiento! se celebrará desde el 21 de septiembre hasta el 27 de octubre. El evento contempla la exposición del artista visual Ramses Llufrio, lecturas dramatizadas, música, proyecciones de largometrajes realizados en Miami y representaciones teatrales los fines de semana.

Para septiembre está programado La señorita Julia, de August Strindberg, un montaje de la compañía ecuatoriana Casa Toledo con las actuaciones de Valentina Pacheco, Manolo Morales y la dirección de Charlie Calvache. En la trama, una joven de buena posición económica aprovecha la noche de San Juan para consumar su romance con su criado, quien busca la forma de escalar socialmente.

'Peer Gynt', original de Henrik Ibsen, está adaptada, dirigida y protagonizada por Jorge Ferrera.

En octubre el grupo cubano-español Teatro El Puente presentará Peer Gynt, original de Henrik Ibsen, adaptada, dirigida y protagonizada por Jorge Ferrera. Cuenta el viaje de vida de un hombre desde su juventud hasta la vejez. Luego le toca a la Casa del TEatro, de Miami, con Compañía, un texto de Eduardo Rovner dirigido por Belkis Proenza. La obra cuestiona hasta dónde los seres humanos están dispuestos a reconocer sus soledades y si la rutina y el amor son compatibles. Artefactus Teatro (Miami) cierra el festival con Ifigenia inmóvil, escrita y dirigida por Eddy Díaz Souza. Una historia violenta de amores torcidos ambientada en La Habana de principios de la década de 1990. Está interpretada por Belkis Proenza, Dairín Valdés, Michel Guillo Casals, José Carlos Bermejo, Christian Ocón y Miriam Bermúdez. La obra continúa hasta la segunda semana de noviembre.

Miami Dade County Auditorium

Dedicado a los niños, el Festival de Artes Escénicas Zun Zun regresará a las tablas en su quinta edición. El evento de FUNDarte incluye teatro, música y manualidades. (5 de octubre). Dos semanas después el teatro se unirá a la compañía a Lightwire Theatre para presentar Dino-Light, otro espectáculo dedicado a los pequeños con títeres y números danzarios (26 de octubre, elencos por confirmar).

El Premio Pulitzer Nilo Cruz vuelve la carga con Dos hermanas y un piano. Cuenta la historia de María Celia y Sofía, dos mujeres que cumplen sentencias bajo arresto domiciliario en Cuba, sin imaginarse que el teniente asignado a su caso se enamorará de una de ellas. La producción de Arca Images está inspirada en el personaje Scherezada de Las mil y una noches y es un homenaje a la poeta y activista cubana exiliada María Elena Cruz Varela. Elenco: Rosie Inguanzo, Carlos Acosta Milián, Claudia Valdés y Andy Barbosa (desde el 21 hasta el 24 de noviembre).

Para principios del 2020, Teatro Avante repondrá Bayamesa, drama de Abel González Melo sobre una compañía de teatro decide montar un espectáculo inspirado en la poeta cubana María Luisa Milanés (1893-1919). En lo que avanza el proceso, el grupo descubrirá una historia fascinante sobre su peligroso enfrentamiento a la tiranía patriarcal. Elenco: Marilyn Romero, Julio Rodríguez, Alina Interián, Pedro Loforte y Yani Martín: Dirige: Mario Ernesto Sánchez (30 de enero-2 de febrero).

Una escena de 'Bayamesa' con (desde la izq.): Alina Interián, Marilyn Romero y Yani Martin.

Pero antes, como parte de la serie No Borders, FUNDarte presentará la compañía chilena Teatro y su Doble con la pieza Feos, una conmovedora historia de amor original de Guillermo Calderón, basada en el relato La noche de los feos, de Mario Benedetti. El espectáculo incluye marionetas y proyecciones. Dirige: Aline Kuppenheim (25 y 26 de enero).

El musical Turning 15 on the Road to Freedom subirá a escena bajo la dirección de Fracaswell Hyman y Joshuah Brian Campbell. Narra la historia de Lynda Blackmon Lowery, la persona más joven que en 1965 caminó desde Selma hasta Montgomery, Alabama, en la marcha por el derecho al voto de los afroamericanos. (7 de febrero).

En marzo, el auditorio Flagler anuncia el estreno de Vuelve a contármelo todo, escrita y dirigida por González Melo. La obra propone una reflexión sobre la vida en pareja y cómo se pueden traducir sus conflictos al mundo de las artes y el teatro (Desde el 26 hasta el 29, de marzo. Elenco por confirmar).

Abril le corresponde al Teatro Físico Bisturí con Bistoury 305 & Havana International Improv Fest ‘20, un espectáculo con actos de improvisación, clases magistrales y proyecciones de películas (30. Elenco por confirmar).

Como parte de la serie Hot Summer, la sala presentará The Real James Bond was Dominican. La obra indaga sobre qué sucede cuando un niño dominicano obsesionado con James Bond, en Queens, descubre que el verdadero agente 007 era dominicano. (26-27 de junio, elenco por confirmar).

Como ya es tradicional, la sala será subsede del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, junto con el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts y el Key Biscayne Community Center (Desde el 9 hasta el 26 de julio. Programa por confirmar).

Luego le toca a Hotel Desiderio, otro drama escrito y dirigido por Nilo Cruz donde se confrontan la inmigración y la familia (Desde el 30 de julio hasta el 9 agosto del 2020. Elenco por confirmar).

Otras propuestas

La revista musical Sin risas no hay paraíso permanecerá los domingos de septiembre en el Teatro de Bellas Artes bajo la dirección de Jesús Rafael y las actuaciones de Marlem Marlem, Bárbaro de Jesús, El Chory, Carlos Orihuela, Maylé Cuadra y Jorge Ovies. El mismo elenco volverá a escena, en el mismo escenario, el día 21 con la reposición de Un balsero en París, las aventuras de un cubanito que va recalar en Ciudad Luz sin proponérselo (sábados y domingos).

Marlem Marlem y Bárbaro de Jesús en 'Un balsero en París'.

En Bellas Artes el grupo Escenas presentará la comedia Yo quiero ser congresista, sobre las rivalidades de tres políticos de Miami en vísperas de las elecciones. El reparto incluye a Ana Lydia Méndez, Jorvic Martin, Amaro,Veruska Boll, Oscar Escobar y a César Mite, quien escribe y dirige (viernes y domingos).

El Seminole Theater será el anfitrión del Festival de Teatro de Homestead desde 20 hasta el 22 de septiembre. En su primera edición, el evento producido por la Fundación Ruta Teatral se propone destacar el talento del patio. El programa figuran La fiesta de la Friducha, Smiley, El día que cambió la vida del señor Odio y Celos, bajo la dirección de Lillian Vega, Kevin Cass, Oswaldo Maccio y Zully Montero, respectivamente.

Por otra parte, Havanafama descorrerá el telón para La Chunga, una historia de amor y prostitución entre mujeres, original de Mario Vargas Llosa. El montaje de Juan Roca está protagonizado por Verónica Abruza y Tamara Melián (viernes y sábados a partir del 18 de octubre).

Una escena de 'La Chunga' con Verónica Abruza y Tamara Melián.

En febrero del 2020 la compañía anuncia el XIX Festival Latinoamericano del Monólogo con la participación de más de 20 artistas.

El espectáculo multidisciplinario 'La fiesta de la Friducha' se presentará en el Koubek Center el 7 y el 8 de de septiembre bajo la dirección de Lilliam Vega.

La actividad teatral también abarca el Koubek Center del Miami Dade College, donde se presentará la tercera edición de la jornada Aristas inolvidables, que en esta ocasión estará dedicada a Frida Kahlo. El programa incluye la mesa redonda La influencia de la obra de Frida Kahlo en las diferentes manifestaciones artísticas, además de una exposición fotográfica de Amelia Sierra sobre la puesta en escena de La fiesta de la Friducha (sábado 7 de septiembre). El espectáculo multidisciplinario se presentará nuevamente el domingo 8 con las actuaciones de Rosalinda Rodríguez, Carmen Olivares, la cantante Ivanesa Cabrera y la Organización Mexicana Ameyal. Dirige: Lilliam Vega.

El mismo 7 de septiembre la actriz Flora Martínez ocupará el escenario del Teatro Manuel Artime con Frida libre, un unipersonal sobre la legendaria artista mexicana que recrea su relación con Diego Rivera, entre otros pasajes de su vida.

Por su parte, el Colony Theater de Miami Beach repondrá En la vida hay amores, una ópera-bolero con Lena Burke, Rafael “Pollo” Brito y el periodista César Miguel Rendón. Trata sobre una pareja que atraviesa múltiples dificultades para alcanzar la felicidad (desde el 27 hasta el 29 de septiembre).

Lena Burke, Rafael "Pollo" Brito y César Miguel Rendón protagonizan 'En la vida hay amores'.

El Colony estrenará The Cubans, una retrato conmovedor de una familia cubano-americana de Miami que lucha por preservar su identidad pese a las diferencias generacionales de sus miembros. La obra marca el debut como dramaturgo del actor Michael León. Está dirigida por Victoria Collado. (Desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero. Elenco por confirmar).