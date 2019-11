J Balvin hace una revelación íntima a sus fans preocupados. No está resignado a sufrir

Los fans de J Balvin están preocupados por la reciente delgadez del cantante colombiano, que tenía una talla atlética y musculosa y ahora se ve en las fotografías prácticamente consumido a la mitad de lo que era.

Las dudas que pudiera despertar esta nueva apariencia las despejó el mismo Balvin con un comentario muy valiente, en el que se refirió a una situación que viven muchas personas en silencio, los problemas de salud mental.

“Gracias a todos !!! Ansiedad y depresión son una realidad”, dijo en un post en su cuenta de Instagram a principios de esta semana, que acompañaba a una foto en la que se le ve la cara cubierta hasta la mitad por un sombrero y los ojos medio cerrados.

“Tal vez hace parte de misión en la tierra hablar de cosas que pocos aceptan y simplemente aceptar que soy humano como todos”, añadió Balvin, reconociendo que pasa por un momento difícil en cuanto a su estado anímico.

Al pie de la foto recibió numerosos comentarios de otros colegas del medio artístico, que le dieron su apoyo y destacaron su valentía.

“José, gracias por hablar de esto y hacernos sentir a todos, incluyendome a mí, más humanos y menos solos por batallar con estas cosas”, escribió en inglés Camila Cabello, que colaboró con Balvin y Pitbull en el tema Hey Ma.

Por su parte, Nicky Jam dijo que todo el mundo tiene problemas, pero pocos tienen valor (usó una palabra más fuerte) para hablar de eso. “Te amo, papá Dios está contigo y vamos con toda”, resumió.

Otro superfamoso que pone comentarios alentadores en todas las fotos y post de Balvin es Alejandro Sanz.

En tono de broma el cantante de Medellín escribió: “No entiendo por qué soy tan bonito”.

“Lindo”, le dijo Sanz a Balvin, como para ponerle por los aires la autoestima, en una foto que aparece con el pelo rubio y unas gafas muy cool.

También le dieron fuerza a Balvin otras personas que dijeron haber padecido depresión y verse afectadas por el estrés provocado por lidiar con situaciones complicadas en la familia y el trabajo.

“Yo sé cómo te sientes porque paso por lo mismo. Estuve ingresado un tiempo, no por loco, no por alcohol y drogas si no buscando ayuda, espacio, respuestas y refugio espiritual”, dijo alguien que se identifica en la red social como Randynotagram.

En septiembre, Balvin subió a Instagram un video en el que dijo que quería aprovechar para hablar de un tema que pocas personas hablan, la ansiedad. Confesó que la padece y que trata de contrarrestarla consultando a un psiquiatra, tomando medicamentos y haciendo deporte. Alertó que hay muchas personas que sufren de ansiedad, pero no lo saben y les afecta su existencia.

“Cuestiónense si sufren ansiedad y busquen ayuda profesional, porque eso no se le desea a nadie. No tengan miedo”, exhortó a sus seguidores.

Se estima que en Estados Unidos un 31.1 por ciento de adultos puede experimentar algún tipo de desorden de ansiedad en su vida, según el Instituto Nacional de Salud Mental. Las edades que mayor incidencia se presenta son entre 30 y 44 años.

Balvin se encuentra en un momento de éxito extraordinario como artista. La gira de conciertos Arcoiris, la cuarta de su carrera, lo llevará a 63 ciudades. Comenzó en abril en California y terminará en enero del 2020 en Manizales, Colombia.

Así que por ahí no es difícil sospechar que ha sido un trabajo muy intenso, que implica bastante estrés.

Asimismo, su disquera, Universal, informó que los videos de Balvin sobrepasan más de 1,000 millones de visitas al mes en YouTube.

En octubre, el video del tema Con altura, en el que une su voz a la de la cantante española Rosalía estaba en cuarto lugar a nivel global en YouTube, y dos de sus temas, China, con Anuel AA, Karol G, Daddy Yankee y Ozuna; y Qué pretendes, con Bab Bunny, estaban en los primeros lugares de AirPlay.

Con el gran número de seguidores que tiene en las redes, la decisión del artista de hablar de temas tan privados puede ser de mucha ayuda para quienes lidian en silencio con estos padecimientos, especialmente los jóvenes.