Shakira reflexiona sobre la vida tras celebrar el 90 cumpleaños de su padre

Shakira Instagram/ Shakira

Cuando ya han transcurrido algunos días del 90 cumpleaños de William Mebarak, el padre de Shakira, la cantante colombiana ha abierto su corazón a sus millones de seguidores de las redes sociales para manifestar, una vez más, sus sentimientos hacia su progenitor y reflexionar sobre su propia existencia.

“Recordar cuán querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística, sino por mi legado humano”, escribió la artista al pie del video donde aparece bailando con su padre durante el festejo.

En el texto, Shakira se pregunta si habrá escuchado a “los otros” lo suficiente cuando una pena les afligía. Si ha celebrado sus alegrías, o los ha entendido y perdonado sus limitaciones.

“¿Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces?”.

Más adelante alude a que la vida es como un estornudo, pero quizá uno con el que se puede contagiar de alegría a muchos.

“Una alegría no perecedera, esa que nos hace asomar una sonrisa cuando se recuerda a alguien entrañable, a personas como mi padre, quien a lo largo de su vida ha repartido incansablemente su luz como una lámpara de inagotable aceite”, destacó.

La intérprete aseveró que quienes conocen a su papá saben cómo hace sentir únicas y especiales a cada una de las personas que encuentra a su paso; ya sea mirándolas a los ojos, escuchándolas, aconsejándolas, o dándoles amor.

“(Mi padre) ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas”, aclaró. “A su edad las palabras puede que se hagan cada vez más esquivas o que en su fértil mente, las ideas brillantes se asomen cada vez con menos frecuencia”.

Shakira añadió que suele ocurrir que con los años, “nos abandona primero aquello que ocupa nuestra periferia”. Y que ante todo pronóstico, en un ser “irrepetible” como su padre, sabe, que permanecerá su capacidad de expresar y sentir el amor, su alegría, su luz, su carisma, y sobre todo, su ritmo.

“¡Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos, y sino, ¡que se lo pregunten a Don Wi!”, concluyó.