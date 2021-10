El saxofonista cubano Paquito D’ Rivera se presenta en Miami por una noble causa

El legendario saxofonista cubano Paquito D’ Rivera será el invitado especial de ¡América Viva!, un espectáculo multidisciplinario que tendrá lugar en el New World Center de Miami Beach el sábado 16 de octubre, a las 7 pm, para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

El evento forma parte de la Panamerican Benefit Gala, cuyas recaudaciones se destinarán a los niños más necesitados de las Américas.

“Hay que devolver un poco de lo demasiado que tenemos en comparación con los que no tienen casi nada, sobre todo si son niños”, expresó el D’ Rivera a el Nuevo Herald, tras explicar que gracias a su amigo, el músico cubano-venezolano César Orozco, se sintió motivado a participar en un proyecto sobre el cual le venía hablando desde hacía años.

En cuanto a su actuación en la gala, el saxofonista anticipó que tocará varias composiciones de Orozco y Adagio, una pieza suya basada en un tema de Mozart.

‘¡América Viva!’ Cortesía America Viva Allance

Al referirse a sus próximos planes, dijo que tiene pendiente una presentación en Colombia, con su quinteto, y concluir un concierto para cuarteto de clarinetes y banda sinfónica en Barcelona y Texas.

Sobre este último, el ganador de 14 premios Grammy resaltó que se trata de “una obra de envergadura”.

El espectáculo, bajo la dirección de Carolina Lizárraga, estará conducido por Rodner Figueroa y Alberto Sardiñas. El elenco de más de 25 artistas también incluye a la New Land Dance Company, integrada por 19 bailarinas lideradas por Daniela Tugues, que interpretarán coreografías de Carmen Garza, y Patricia Cinquemani. Por su parte, la América Viva Band, conducida por César Orozco y Rodner Padilla, presentará un grupo de virtuosos en el que se destaca el cuatrista Jorge Glem.

‘¡América Viva!’ cuenta con más de 25 artistas en escena. Cortesía Viva America Alliance

Aparte de las actuaciones, este recorrido por los orígenes de la cultura hispanoamericana a través de la historia de su mestizaje y su conexión con Norteamérica, se apoya en varias pantallas de video, y más de 300 piezas de vestuario y accesorios diseñadas por Juan Fernando Mendoza, María Carlota Ferrer y Alejandro Fajardo, además del equipo técnico dirigido por Rafael Naranjo. Roque García está a cargo de la producción ejecutiva.

La musica y el baile se funden en el espectáculo ‘¡América Viva!’ Cortesía America Viva Alliance

¡América Viva! Es una versión ampliada de ¡Venezuela Viva!, un proyecto que abarca el flamenco, los ritmos afrolatinos y el jazz, que se presentó con éxito en el Festival Fringe, de Edimburgo (2005 y 2009), la Organización de los Estados Americanos (Washington, 2007) y la Royal Gala de la Cruz Roja Británica (Londres, 2011).

La gala miamense es presentada por America Viva Alliance, una iniciativa de un grupo de fundaciones enfocadas a combatir la desnutrición de millones de niños en las Américas.

Entre las entidades que se beneficiarán con este espectáculo figuran Friend of The Children of Venezuela, Give to Colombia, I Love Venezuela, Digisalud, The Nobis Foundation, New Lands Theatricals, Carmela’s Heart, Show Me Your World y Healthy Bella’s.

¡América Viva! New World Center. 500 17 St. Miami Beach. Sábado 16 de octubre, 7 pm. Informes: www.nwws.edu y www.americavivaalliance.org