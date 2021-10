Los hispanos, décadas de constante presencia en el mundo del espectáculo estadounidense

Si existiera un solo indicador para medir los logros de los artistas latinos en la industria del espectáculo estadounidense bastaría con remitirse a sus éxitos en Broadway, un coto vedado para los hispanos hasta no hace mucho, que andando el tiempo les ha ido abriendo sus puertas contra todos los prejuicios.

Así lo demostró el éxito arrollador de Hamilton y On Your Feet, los musicales basados en la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y la de Gloria y Emilio Estefan, respectivamente, que marcaron un antes y un después en la capital mundial de los teatros.

Hamilton (2015), escrito y dirigido por Lin-Manuel Miranda fue acreedor de 11 premios Tony, un Pulitzer y un Grammy, entre otros reconocimientos.

Por su parte, On Your Feet (2015) recibió 16 nominaciones para los Tony, el Outer Critics Circle, el Drama League y el Astaire Awards.

¿Qué determinó el triunfo de estas producciones?

No hay dudas de que, calidad aparte, sus estrenos se produjeron en una época en que cada día pierde más fuerza la desconfianza para con los hispanos y se tiene más en cuenta su talento.

Pero la lista no acaba ahí.

Por los escenarios de Broadway también han pasado Ricky Martin, que arrancó aplausos con Les Miserables (1996) y luego regresó a las tablas con Evita (2012), Jaime Camil (2016), John Leguizamo (Freak, 1995, etc), María Conchita Alonso (El beso de la mujer araña, 1995), Marc Anthony, Ednita Nazario y Rubén Blades (The Capeman, 1998), Eugenio Derbez (Latinologues, 2005), Sofía Vergara (Chicago, 2009) y Jon Secada (Grease, 1995, y Cabaret, 2003), por solo mencionar algunos.

Vale recordar que entre los actores que allanaron el camino para que los latinos fueran admitidos en los elencos de Broadway figuran José Ferrer (Otelo, 1943, etc), Rita Moreno (Skydrift, 1945, etc) y Chita Rivera (Call Me Madam, 1951, etc), quienes luego desarrollaron una exitosa carrera en el cine.

En el cine también

Otra de las conquistas de los hispanos en el mundo del entretenimiento de este país ha sido en el campo cinematográfico. Por fortuna, la época en que el legendario Anthony Quinn tenía que aceptar papeles secundarios por su tipo físico y buscar buenos personajes en el cine europeo es historia antigua; ya que se superaron los tiempos en que los latinos estaban condenados a interpretar a “los malos”, los criados y “los indios” de la película, en donde la mayoría de la veces no salían muy bien parados.

Hoy día se puede apreciar cómo las estrellas latinas compiten de tú a tú en popularidad con sus colegas del mundo anglosajón, tal como los hacen Sofía Vergara, Andy García, Salma Hayek, Javier Bardem, Eva Longoria, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Zoe Saldaña, Ana de Armas y la archipopular Jennifer López, quien alborota a sus millones de seguidores de las redes sociales cada vez que se le antoja.

Alfonso Cuarón ganó el Oscar en las categorías Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera por su filme ‘Roma’ . Patrick T. Fallon NYT

En cuanto a los directores, ya poco asombra que aparezcan en las listas de nominados al Oscar o ganen la codiciada estatuilla. Tal es el caso de Pedro Almodóvar, quien la recibió en 1999 por Todo sobre mi madre, Alejandro Amenábar (Mar adentro, 2004), Fernando Trueba (Belle Epoque, 1993), Luis Puenzo (La historia oficial,1985) y José Luis Garci (Volver a empezar, 1982). En años recientes el Oscar ha ido a parar a las manos de Alfonso Cuarón (Gravity, 2013, y Roma, 2019) Guillermo del Toro (The Shape of Water, 2017) y Alejandro González Iñárritu (Birdman, 2014, y The Revenant, 2015).

El éxito de las telenovelas representa otra muestra del impacto de la cultura latina en Estados Unidos, y hay que ser ciego para no admitir que emulan en calidad con las series en inglés.

De hecho, en algunos casos estas emplean actores latinos, como Gina Rodríguez, Jaime Camil y la propia Rita Moreno, para protagonizar sus historias. Así ocurrió con Jane the Virgin (2014-2019), cuya trama se burla de los esquemas para enfocarse en el empoderamiento de la mujer hispana y los logros del inmigrante.

Y si de televisión hablamos no se puede pasar por alto la huella de Desi Arnaz, quien hace siete décadas le descubrió a “los americanos” el universo cubano a través de su sitcom I Love Lucy, (1951-1957), que a la postre se convirtió en un clásico de la televisión.

Algo similar ocurrió con ¿Qué pasa USA? (1977-1980), una humorada que describe el proceso de adaptación de una familia latina a su país de adopción.

La música, el reino de los latinos

La música, sin lugar a dudas la expresión artística más fuerte de los latinos, ocupa un lugar especial en la cultura estadounidense desde hace más de medio siglo.

Ahí están el movimiento “grupero” con todas sus variantes del género regional mexicano y un sinnúmero de estrellas de indiscutible arraigo popular como Marco Antonio Solís, Ana Bárbara, Christian Nodal, y la recordada Selena Quintanilla, rebautizada por sus fanáticos como La Reina del Tex-Mex.

En cuanto a la fusión del son cubano, la rumba, la guaracha, el merengue dominicano y otros ritmos afrocaribeños, amparados bajo el nombre de “salsa”, es una modalidad que llegó para quedarse entre los bailadores desde finales de la década de 1970, gracias al trabajo de, entre otras figuras, Willie Colón, Rubén Blades, Johnny Pacheco y de la indispensable Celia Cruz, La Guarachera de Cuba, que puso a gozar a medio mundo con su voz, su carisma y su indiscutible sabor, como antes lo hicieron Machito, Mario Bauzá y Tito Puente en el icónico Palladium de Nueva York.

Los nombres de Gloria y Emilio Estefan no pueden faltar a la hora de hacer un recuento sobre el impacto de nuestra música en Estados Unidos. Sus éxitos Dr. Beat, Coming Out to the Dark y el mundialmente famoso Conga son la mejor prueba. Sin contar que Rhythm is Gonna Get You, coescrito entre Gloria y Kiki García, ex baterista de Miami Sound Machine, está preservado para la posteridad en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Poco a poco, y sin hacer mucho ruido al principio, la música urbana, en español o bilingüe, ha ido conquistando a la audiencia en franca competencia con la interpretada en inglés; y no hay festival, discoteca, programa de televisión o plataforma digital que no cuente con los temas de Pitbull, Karol G, Maluma, Bad Bunny, Natti Natasha, Ozuna, Nicky Jam o Daddy Yankee, cuya canción Despacito, en mancuerna con Luis Fonsi, quedó para la historia.

La presencia de los artistas hispanos cada día es más frecuente en los grandes eventos. Por eso no extrañó a nadie que JLo y Shakira participaran en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2019, tal como lo hizo la Estefan en 1992 y 1999.

En lo que respecta a las premiaciones, el creciente número de cantantes, músicos, técnicos y directores de video que aspiran a un reconocimiento en la tierra de promisión ha obligado a los directivos a crear los Latin Grammy, los Billboard Latin Music Awards y los Latin American Music Awards, por solo destacar algunos ejemplos.

En cuanto a la participación de las celebridades hispanas en las actividades del gobierno vale recordar que JLo fue seleccionada para cantar This Land is Your Land en la toma de posesión del presidente Joe Biden.

Y que hace muy pocos meses el mandatario recibió en la Casa Blanca a Emilio Estefan, Yotuel Romero y otras figuras representativas del exilio cubano a propósito de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en la Isla.

Lo que demuestra, una vez más, la pujanza de los hispanos en este país.