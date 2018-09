Trump quiso eliminarla, pero la lotería de visas regresa. Ahora usted puede ganarse la green card

A pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de eliminar el programa con el que más fácil es inmigrar a Estados Unidos, miles de personas en el mundo que aspiran a alcanzar el Sueño Americano tendrán la oportunidad de lograrlo por la vía legal.

Si usted desea probar suerte y ganarse una residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aproveche este momento y comience a hacer los trámites para pavimentar un mejor futuro.

Suscríbase

El Departamento de Estado, que administra el Programa de Visas de Diversidad de Inmigrantes mejor conocido como la lotería de visas, anunció el martes que sí sorteará 50,000 visas para el año fiscal 2020. Es uno de los procesos más populares para pedir la tarjeta verde, pues no requiere de un patrocinador.

Y lo mejor es que para participar no hay que pagar nada; solamente tener fe.

Hay, sí, una serie de requisitos de elegibilidad para poder calificar, simples pero estrictos. El periodo de inscripción del programa comienza el próximo 3 de octubre y culmina el 6 de noviembre.

El gobierno realizará la selección a través de un sorteo aleatorio computarizado y distribuirá las visas entre seis regiones geográficas. Ningún país puede recibir más del 7 por ciento de las visas.

Las autoridades advirtieron que si un individuo presenta más de una solicitud durante este periodo será descalificado. Asimismo, alertan sobre páginas de Internet fraudulentas que envían correos electrónicos diciéndole que ha resultado ganador del sorteo y piden dinero a cambio.

Lee más sobre los fraudes comunes a inmigrantes en Estados Unidos

Para probar suerte, los interesados deben inscribirse en el sorteo a través de la página www.dvlottery.state.gov y llenar un cuestionario con información personal y académica. Es importante hacer el trámite lo antes posible, porque la demanda excesiva puede causar lentitud en el sistema, aconsejan las autoridades

Las respuestas a tus preguntas sobre inmigración las encuentras en AccesoMiami.com

En la lotería de visa puede participar cualquier extranjero que cumpla dos requisitos, uno de los cuales es haber nacido en países que califican. Los países excluidos para el año fiscal 2020 (DV-2020) son: Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam.

Además, a los aspirantes se les exige haberse graduado de educación secundaria o su equivalente, o tener dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera al menos dos años de entrenamiento, en el plazo de los últimos cinco años.

Las instrucciones para participar en la lotería DV-2020 se describen en esta guía en inglés de preguntas y respuestas.

Establecido hace tres décadas para fomentar la entrada y la permanencia legal de personas de países cuya tasa de inmigración en los Estados Unidos es baja, el programa estaba en la cuerda floja desde que Trump dijo que pedirá al Congreso su eliminación.

“Lotería para la diversidad… Suena bonito, pero no es bonito, no es bueno, no ha sido bueno y hemos estado en contra”, comentó en declaraciones a la prensa en noviembre pasado.

Aunque la mayoría de los ganadores suelen residir fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de una visa de inmigrante, también hay una cantidad reducida de ganadores que ya residen en Estados Unidos con otro estatus legal, informa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Para estos últimos, sus solicitudes aprobadas se procesan mediante un ajuste de estatus.

Los nombres de los afortunados ganadores de la lotería de DV-2020 estarán listados en la páginabweb del Departamento de Estado entre el 7 de mayo de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Para verificar los resultados siga estas instrucciones.

Finalmente, los elegidos son convocados a una entrevista con un funcionario consular o de inmigración, en la cual deberán demostrar que son elegibles para ingresar al país.

Siga a Daniel Shoer Roth en Facebook y en Twitter @DanielShoerRoth y lea más sobre asuntos legales e inmigración en Acceso Miami.