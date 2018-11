Estudiantes, estas son las opciones legales para trabajar en Estados Unidos después del OPT

El primer año después de graduarse de una universidad o college en Estados Unidos suele suscitar sentimientos mixtos entre los estudiantes extranjeros. Por un lado, si tienen el permiso de Capacitación Práctica Opcional (OPT) pueden trabajar legalmente y ver el fruto de sus esfuerzos. Pero, por otra parte, es un año de excesiva incertidumbre sobre su futuro. ¿Podrán quedarse en el país a trabajar? ¿Cómo lograrlo?

Es una de tantas dudas que aquejan a los graduados internacionales. Con la meta de aclarar interrogantes sobre el OPT y la posterior búsqueda de empleo, AccesoMiami.com conversó con Lea Salama DiMitri, abogada de inmigración del bufete Behar Law Group. A continuación el diálogo:





Suscríbase

Si tengo OPT, ¿cuánto tiempo puedo estar sin trabajar? ¿Qué pasa si no encuentro trabajo?

Aquellos que no consiguen trabajo después de 90 días durante el periodo de Capacitación Práctica Opcional (OPT), pueden ser voluntarios o hacer una pasantía (sin pago) por lo menos 20 horas por semana en su concentración de estudios. Sin embargo, el estudiante debe informar esto a la universidad para mantener su estatus vigente.

¿Puedo abrir mi propio negocio o registrar una empresa mientras estudio? ¿Y al recibir el OPT?

No es aconsejable abrir un negocio o registrar una empresa durante el periodo de estudios. Al recibir el OPT, un estudiante tiene la opción de abrir su propio negocio y trabajar al menos 20 horas por semana en el mismo siempre y cuando el empleo se relacione al campo de estudio. Primero debe recibir permiso del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Si quieres ser ciudadano de Estados Unidos, estos 10 pasos facilitan tu camino a la naturalización

¿Puedo viajar fuera del país mientras espero el OPT?

Es arriesgado viajar al extranjero sin la aprobación del OPT después de completar los estudios. Si por alguna razón rechazan o niegan la solicitud del OPT, el estudiante no podrá regresar a EEUU o resolver el problema con la oficina de USCIS estando fuera del país. Es aconsejable consultar con el asesor de alumnos extranjeros de la universidad para casos específicos.

Me aprobaron el OPT pero nunca recibí el carnet. ¿Puedo trabajar?

El proceso de revisión y aprobación de la solicitud de OPT demora de 3 a 5 meses. Una vez aprobado, el carnet llega por correo después de una semana o 10 días. Sin embargo, a veces el carnet no lo envían o se extravía en el correo. Es esencial presentar el carnet de permiso de trabajo con el formulario I-20 actualizado antes de comenzar a trabajar. Un solicitante tiene varias opciones para averiguar sobre el estatus del carnet. Puede revisar el estatus de su caso por Internet a través de www.uscis.gov (Check Case Status) o crear una cuenta en esa página. Otra opción es llamar a USCIS al 1-800-375-5283.

¿Me arrestaron por DUI y recibí una notificación de la embajada de que mi visa fue cancelada. ¿Qué puedo hacer?

Un funcionario consular tiene autoridad de cancelar o revocar una visa si la persona es arrestada por DUI (manejar bajo influencia de sustancias) aun sin llegar a la conclusión del caso penal. Por lo general, la embajada envía notificación por email de que la visa ha sido revocada. Esta revocación se activa al salir de EE.UU. Si la persona se encuentra dentro de EE.UU, la revocación no afecta el estatus de estudiante siempre que continúe estudiando o trabajando con OPT. Sin embargo, si sale del país, debe presentarse en la Embajada o Consulado de Estados Unidos para pedir una nueva visa.

El funcionario consular referirá el caso al médico de la sección consular para evaluar si la persona padece algún desorden físico o mental por el cual pueda ser considerado inadmisible a EE.UU. Un DUI en sí por lo general no es considerado causal de inadmisibilidad.

Lee más sobre los fraudes comunes a inmigrantes en Estados Unidos

¿Cuándo debo pensar en solicitar una visa de trabajo H-1B? ¿Cuánto tiempo demora?

El cupo de visas H-1B abre el 1ro. de abril de cada año. Por lo general es aconsejable comenzar a preparar el caso en diciembre/enero. Si la solicitud es elegida para ser procesada, USCIS puede demorarse más de 6 meses en procesarla. A menos que el estudiante aún tenga OPT vigente, no puede comenzar a trabajar hasta no tener aprobada la H-1B.

Si quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos, no cometas estos cinco errores

No recibí aprobación de la H-1B y mi OPT está vencido. ¿Qué hago?

Aquellas personas que son elegidas para procesar su visa H-1B y tienen OPT vigente, cuentan con el beneficio de “cap gap” el cual cubre su estatus legal en el país y pueden seguir trabajando hasta el 1ro. de octubre. A partir de ese día, si venció el OPT y la persona no ha recibido su aprobación de visa H-1B, debe dejar de trabajar inmediatamente. Tiene un periodo de gracia para permanecer en EE.UU durante 60 días sin permiso de trabajo.

Lee la lista de las 10 mejores universidades de la Florida

¿Puedo extender mi OPT?

Los estudiantes extranjeros pueden obtener un periodo de OPT por 12 meses después de cada etapa de estudio (excepto los que estudian inglés). El periodo de 12 meses no se puede extender. Sin embargo, aquellas personas que hacen una carrera en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática), pueden optar por una extensión adicional de 24 meses asumiendo que el empleador cumpla con ciertos requisitos específicos.

Si no califica para una extensión por STEM, entonces el estudiante debe solicitar otro tipo de visa para permanecer en EE.UU y trabajar legalmente, como la visa H-1B para profesionales con trabajos especializados, E-2 para inversionistas por tratado comercial, u O-1 para individuos con habilidades o logros extraordinarios.

Si quieres estudiar y trabajar en Estados Unidos, esta guía de inmigración es clave para lograrlo

Para mayor información, el sitio Study in the States del Department of National Security (DHS) ofrece recursos gubernamentales en inglés que explican las reglas que deben seguir los estudiantes internacionales.

La periodista Marta Oliver Craviotto de el Nuevo Herald colaboró con este reportaje.

Siga a Daniel Shoer Roth en Facebook y en Twitter @DanielShoerRoth y lea más sobre asuntos legales e inmigración en AccesoMiami.com.