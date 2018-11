Si quieres estudiar y trabajar en Estados Unidos, esta guía de inmigración es clave para lograrlo

Estudiar en Estados Unidos es un sueño para miles de jóvenes y adultos alrededor del mundo que buscan un mejor futuro y progresar académicamente. Una vez aquí, culminado el programa de estudios superiores, a menudo quieren quedarse a trabajar legalmente, para lo cual requieren una visa.

El proceso migratorio para lograr este sueño es complejo. Especialmente para los estudiantes extranjeros que ya están cursando estudios, son muchas las interrogantes que tienen. A fin de aclarar estas dudas comunes sobre visas estudiantiles y permisos de trabajo, AccesoMiami.com entrevistó a la abogada de inmigración Lea Salama DiMitri, del bufete Behar Law Group en Fort Lauderdale.

¿Cuánto tiempo puedo quedarme en Estados Unidos al terminar los estudios?

Un estudiante con visa F-1 que termina su periodo de estudio autorizado o se le acaba el periodo de la Capacitación Práctica Opcional (OPT), tiene un periodo de gracia de 60 días para salir del país, presentar una solicitud de cambio de estatus o inscribirse para estudiar en algún otro programa académico.

¿Puedo trabajar mientras estoy estudiando?

Por lo general, los estudiantes extranjeros no pueden trabajar en EEUU mientras estudian. El estudiante debe demostrar que tiene medios económicos para cubrir los gastos de estudio y vivienda en EEUU.

¿Puedo hacer trabajo voluntario?

Siempre y cuando sea autorizado por la escuela. Ser voluntario consiste en donar tiempo a una organización sin fines de lucro o humanitaria sin recibir salario o compensación.

¿Puedo hacer pasantías o prácticas con pago o sin pago?

Las pasantías son mas problemáticas para los estudiantes extranjeros porque no solamente deben cumplir las leyes de inmigración sino también las leyes laborales. Un estudiante puede hacer una pasantía siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

a) Debe de estar relacionada al campo de estudio y debe de incluir capacitación profesional de una forma educativa. No puede ser considerada parte de las operaciones normales de una empresa.

b) No más de 20 horas por semana durante periodos escolares.

c) Si la pasantía es paga, el alumno debe de obtener permiso de trabajo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) antes de comenzar la Capacitación Práctica Curricular (CPT) o el OPT.

d) El alumno no puede recibir pago retroactivo por trabajos realizados antes de recibir el permiso de trabajo.

e) No puede haber una garantía de obtener empleo después de completar la pasantía.

¿Qué pasa si se me vence la visa F-1 pero todavía estoy estudiando o tengo OPT?

Si la persona fue admitida con la visa F-1 y su registro de entrada indica que la estadía es válida con las letras “D/S” (Duration of Stay), entonces se puede quedar en EEUU siempre que siga estudiando o trabajando con el OPT aun si la visa en el pasaporte se vence. Sin embargo, si esa persona sale del país con la visa vencida, tendrá que solicitar una nueva visa F-1 para regresar, lo cual conlleva riesgos.

¿Qué pasa si se vence mi pasaporte?

Es aconsejable mantener un pasaporte vigente en todo momento para entrar y permanecer en EEUU. Aquellas personas que tienen un pasaporte que vence en 6 meses o menos, deben comenzar el proceso de renovación ya sea en EEUU o en su país. La regla general es que el pasaporte debe de ser válido al menos por 6 meses al momento de entrar a EEUU.

¿Cómo puedo buscar trabajo?

Un estudiante extranjero puede tener dificultades para conseguir trabajo en EEUU. Sin embargo, no es imposible. Es aconsejable comenzar a buscar trabajo lo más temprano posible en caso que necesite solicitar una visa de trabajo. Es importante saber cuáles son las opciones de visas de trabajo, los costos, y los tiempos de procesamiento antes de comenzar a buscar empleo.

Las universidades ofrecen ayuda y tienen recursos para ayudar a los estudiantes a conseguir empleo. El estudiante debe reunirse con un empleado de la oficina de asesoría profesional en la universidad. Los graduados de la escuela, los compañeros de estudio y sus familiares, así como los profesores pueden ser una fuente de trabajo o conocer empresas que estén contratando. También existen ferias de trabajo, servicios de “head hunters”, y eventos para hacer networking donde el estudiante puede conocer empresas dispuestas a contratar estudiantes extranjeros.

Lo más importante es mantener la buena presencia, buenos modales, optimismo, seriedad y ser positivo durante este proceso.

¿Qué pasa si dejo de estudiar?

En agosto de 2018, USCIS publicó un memorándum donde confirmó que una persona que deja de estudiar o deja de mantener su estatus de estudiante puede ser considerado indocumentado. Otros ejemplos de violación de estatus según este nuevo memorándum son:

a) Tomar menos de los 12 créditos requeridos para mantener el estatus.

b) Tomar un número excesivo de clases por Internet.

c) Trabajar más de 20 horas por semana durante el año escolar con CPT u OPT.

d) Cambiar de trabajo a una empresa que no esté autorizada por el sistema E-Verify mientras el alumno tiene STEM OPT.

e) No reportarse a la oficina de estudios internacionales.

f) No completar los cursos a tiempo para graduarse.

g) Completar más de 12 meses de CPT y OPT en el mismo nivel educativo.

Estoy tomando cursos de inglés. ¿Puedo pedir un permiso de trabajo?

Los que cursan estudios de inglés no pueden obtener ningún tipo de permiso de trabajo. Los cónyuges e hijos de los estudiantes F-1 que tienen visa F-2 tampoco pueden trabajar en ningún momento.

La situación en mi país se ha deteriorado y la condición económica de mi familia ha cambiado. ¿Puedo pedir permiso de trabajo por necesidad económica?

Existen algunas excepciones muy limitadas para trabajar dentro de la universidad o si hubo un cambio importante en las circunstancias personales y económicas del alumno después del primer año de estudio. Sin embargo, este tipo de empleo debe ser autorizado por la universidad y solamente a medio tiempo (o tiempo completo en periodos de vacaciones). USCIS pide evidencia muy específica de las circunstancias personales y familiares del solicitante; el cambio debe ser inesperado y severo.

¿El gobierno monitorea mis redes sociales durante el periodo de estudio?

Es importante ejercer sentido común con respecto al manejo de las redes sociales. Por ejemplo, no colocar ninguna información que pueda ser vinculada a actividades delictivas o de carácter indebido como pornografía o uso de drogas. También se recomienda no promover ninguna actividad comercial o negocio si no tiene permiso de trabajo de USCIS.

Los inspectores en los aeropuertos tienen potestad para inspeccionar teléfonos celulares, tabletas o computadoras y ver si la persona ha colocado información que indique trabajo sin autorización en EEUU o comunicaciones relacionadas con un trabajo. Por ejemplo, me han preguntado si un estudiante puede ofrecer sus servicios como DJ o escribir un libro mientras estudia. Estas actividades no están permitidas a menos tenga autorización para trabajar y estén vinculadas a su curso de estudio.

Vine a EEUU de turismo y me gustaría quedarme a estudiar inglés o hacer un curso académico. ¿Qué opciones tengo?

El cambio de estatus de turista a estudiante dentro de Estados Unidos se ha complicado. Primero, el proceso está demorando de 10 a 12 meses hasta que se recibe una decisión de USCIS. Segundo, no es recomendable presentar la solicitud de cambio de estatus recién llegado a EEUU; hay que esperar un mínimo de 90 días. Tercero, USCIS está negando aplicaciones a aquellas personas que no mantienen su estatus legal durante el tiempo del proceso del cambio de estatus.

Por lo tanto la persona debe mantener su estatus legal en el país en todo momento aun si presentó una solicitud de cambio de estatus a estudiante. Debido a las demoras de Inmigración, el sistema SEVIS automáticamente cancela la registración del alumno sin notificación previa y eso puede ser motivo para negar la solicitud de visa de estudiante. Es muy importante que una solicitud de cambio de estatus se maneje a través de un abogado de inmigración calificado porque es muy arriesgado y complejo.

La página web de la American Immigration Lawyers Association (AILA) tiene una buena base de datos de abogados.

La página web Study in the States del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece recursos gubernamentales gratuitos en inglés que explican las normas y regulaciones que rigen el proceso de los estudiantes internacionales en Estados Unidos.

Siga a Daniel Shoer Roth en Facebook y en Twitter @DanielShoerRoth y lea más sobre asuntos legales e inmigración en AccesoMiami.com.