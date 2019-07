Los 10 mejores consejos para entrevistas de residencia, ciudadanía, matrimonio y asilo en USCIS

Evite estos errores si quiere conseguir la ciudadanía estadounidense Conocer estos errores fácilmente evitables le ayudará a que no denieguen su aplicación. Up Next × SHARE COPY LINK Conocer estos errores fácilmente evitables le ayudará a que no denieguen su aplicación.

Uno de los momentos más importantes en el proceso legal de los inmigrantes en Estados Unidos es la entrevista final con los adjudicadores del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), uno de los pasos que más ansiedad suscita por el temor a una denegación.

Casi todas las solicitudes de beneficios de inmigrante requieren esta temida entrevista, ya sea para casos de ciudadanía por naturalización, asilo afirmativo, ajuste de estatus, residencia permanente y green card a través del matrimonio, entre otras.

A esta entrevista en persona en una sede de USCIS hay que llegar muy bien preparados, porque una mala jugada puede costarte tu permanencia legal en el país u obligarte a comenzar el proceso de nuevo.

En un esfuerzo por ayudar a los inmigrantes, AccesoMiami.com consultó con la abogada de inmigración Elina Magaly Santana, hija de exiliados cubanos con bufete propio en Miami y miembro directivo del capítulo Sur de Florida de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Estos son sus 10 mejores consejos para la entrevista con funcionarios de USCIS:

1 - Lleva tu propio intérprete

USCIS no proporciona intérprete y tu caso pudiera ser reprogramado si no traes un traductor y te entrevista un adjudicador que no habla tu idioma. Debes registrar la presencia del intérprete para la entrevista mediante el Formulario G-1256, Declaración para Interpretación de la Entrevista de USCIS, en presencia del funcionario que la realizará. Pero recuerda que si la entrevista es para la ciudadanía, se hará obligatoriamente en inglés.

2 - Busca estacionamiento con anticipación

El estacionamiento en las sucursales de USCIS es gratis, pero no siempre se encuentra aparcamiento disponible, sobre todo los días en que se celebran ceremonias de naturalización. Por eso asegúrate que llegues lo suficientemente temprano para estacionar o averigua si hay otros estacionamientos cercanos.

3 - Llega a tiempo

Los inmigrantes pueden registrarse en la entrada 30 minutos antes de la hora programada para la cita, así tienen suficiente tiempo para pasar por el control de seguridad y no perder la entrevista por falta de puntualidad.

4 - Evita cargar objetos prohibidos

Por medidas de seguridad, no se puede entrar a una sede de USCIS con armas, encendedores, fósforos, tijeras u otros objetos peligrosos. Recuerda apagar el teléfono durante la entrevista, no tomar fotos y seguir el código de conducta.

Leer más: Aprenda inglés gratis por la internet. Agencias del gobierno le facilitan la tarea

5 - Vístete profesionalmente

No olvides que las primeras impresiones siempre son importantes y una entrevista de inmigración es un trámite formal. Tu meta es que el funcionario sepa que estás tomando en serio la entrevista. Por eso vístete como si fueras a una entrevista de trabajo y jamás uses shorts o chancletas.

6 - Estudia exhaustivamente tu solicitud

Revisa bien tu solicitud antes de ir a la entrevista, ya que la mayor parte de la conversación estará relacionada con la información que suministraste en los papeles, por lo que debes estar familiarizado con su contenido y preparado para actualizar cualquier dato que haya cambiado desde que presentaste el formulario.

7 - Conserva los documentos originales

Dependiendo de tu caso particular, quizás debas presentar los documentos originales de las fotocopias que adjuntaste con tu solicitud. Así que es mejor llevar todos los materiales originales incluyendo pasaportes y documentos de identidad.

8 - Lleva copias de todo

Lleva copias de los documentos que no quieres dejar en manos de Inmigración. Por ejemplo, si haces el trámite de la tarjeta de residencia basada en el matrimonio y muestras tu álbum de boda, trae también copias del álbum para que el funcionario de la agencia migratoria no tenga que quedarse con las fotos originales.

Lee más: Estos son los peores errores al presentar papeles de inmigración. Y qué fácil es evitarlos

9 - Actualiza tus carnés de identidad

Tanto la licencia de conducir como otras tarjetas de identificación emitidas por el estado deben reflejar tu dirección actual. Los funcionarios de USCIS exigirán los carnés actualizados.

10 - Planifica pasar el día entero en USCIS

La mayoría de las entrevistas no toman más de una hora, pero a veces los tiempos de espera son largos. No hagas otros planes para ese día y avisa en el trabajo que vas a ausentarte, de modo que no sientas ningún tipo de presión adicional fuera de la entrevista en sí.

Por último, conserva una actitud positiva y ten fe en que la entrevista saldrá bien si vas bien preparado.

Daniel Shoer Roth es un periodista especializado en leyes de inmigración que no brinda asesoría jurídica o ayuda legal individual. Síguelo en Twitter: @DanielShoerRoth.

SHARE COPY LINK Estos son algunos consejos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que le ayudarán a asegurarse de que su solicitud o petición de un beneficio migratorio sea aceptado para procesamiento.