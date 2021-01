Venezolanos que quieren quedarse en EEUU deben saber esto sobre suspensión de deportación DED

Venezolanos en Miami reclamaron un revocatorio en Venezuela a los pies de la Torre de la Libertad, en septiembre de 2016. Unos 200,000 venezolanos estarán protegidos de la deportación por la nueva orden de Salida Forzosa Diferida (DED). rkoltun@elnuevoherald.com

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump durante su última noche como presidente a fin de proteger temporalmente a los ciudadanos de Venezuela en Estados Unidos de la amenaza de deportación ha dado un respiro a unos 200,000 venezolanos que podrán beneficiarse.

Estos venezolanos cubiertos por la Salida Obligatoria Diferida (DED), también conocida como Salida Forzosa Diferida, no están sujetos a la expulsión por 18 meses y también pueden disfrutar del beneficio de autorización de empleo.

La normativa, sin embargo, ha suscitado una serie de interrogantes.

Para aclarar dudas y hallar respuestas a las preguntas más frecuentes, AccesoMiami.com entrevistó a la abogada de inmigración venezolana Lea Salama Dimitri, del bufete Behar Law Group, en Fort Lauderdale, quien es miembro de la Asociación Venezolana-Americana de Abogados y ha investigado los pormenores de la orden, que entró en vigencia el 20 de enero del 2021.

¿Qué es la Salida Obligatoria Diferida?

El presidente de Estados Unidos puede autorizar la Salida Obligatoria Diferida (DED) a su discreción y como parte de su poder constitucional para llevar a cabo las relaciones exteriores.

Las personas cubiertas por DED no están sujetas a deportación de Estados Unidos por un período de tiempo designado. DED no se considera estado de no inmigrante, estado de inmigrante (tarjeta verde), estado de protección temporal (TPS) ni ciudadanía Estadounidense.

¿Cuál es la diferencia entre DED y TPS?

Tanto DED como TPS son similares en algunos aspectos pero difieren en otros. DED ofrece protección temporal contra la deportación a personas elegibles de países o regiones designados y es otorgado por el presidente de los Estados Unidos.

TPS es un beneficio de inmigración temporal otorgado por el Secretario de Seguridad Nacional a personas de países designados. Ambos beneficios se otorgan por un período de tiempo específico, pero ninguno de los beneficios se considera un beneficio permanente.

En la mayoría de los casos, ambos beneficios confieren elegibilidad para solicitar una autorización de trabajo con una fecha de vencimiento limitada, pero no hay beneficios de viaje automáticos a menos que los solicitantes obtengan un permiso anticipado antes de la salida.

¿Quién califica bajo los términos de la orden ejecutiva?

En su mayor parte, cualquier ciudadano venezolano o individuo sin nacionalidad que haya residido habitualmente en Venezuela y se encuentre físicamente presente en Estados Unidos el 20 de enero del 2021, califica para este beneficio.

¿Quién no es elegible para este beneficio?

La orden establece excepciones para las personas que han salido de EEUU, son inadmisibles en los EEUU, han sido condenadas por un delito mayor o dos o más delitos menores en EEUU, han sido deportadas o expulsadas de los EEUU antes del 20 de enero del 2021, sujeto a extradición, entre otros.

Si un venezolano entra a EEUU a partir del 21 de enero del 2021, ¿califica?

Como se indica en la orden, solamente las personas que estén presentes en EEUU el 20 de enero del 2021 o antes son elegibles para presentar una solicitud. Aquellos que lleguen después de esa fecha probablemente no serán elegibles a menos que la orden sea enmendada bajo la nueva administración.

¿Cómo se puede solicitar la DED?

En este momento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no ha proporcionado instrucciones al público sobre los procedimientos para recibir este beneficio o para obtener la autorización de empleo como se indica en la orden.

No se requiere una solicitud para DED; el estado DED se confiere automáticamente a cualquier individuo elegible. El gobierno federal debería proporcionar información en un futuro próximo sobre los procedimientos relacionados con este beneficio.

¿Por cuánto tiempo es válida la orden?

La orden es válida por un período de 18 meses a partir del 20 de enero del 2021.

¿Qué pasará después de 18 meses?

El presidente Joe Biden tiene la autoridad para revertir, enmendar o extender la acción ejecutiva en cualquier momento.

¿Los venezolanos son elegibles para trabajar durante este período?

La orden en beneficio de los venezolanos tiene una disposición para que las personas soliciten una autorización de empleo como beneficio del DED. Se anticipa que el gobierno federal pronto publicará pautas sobre cómo solicitar una autorización de empleo.

Los solicitantes deberán proporcionar documentación sobre su identidad, nacionalidad venezolana y presencia física en EEUU el 20 de enero de 2021.

Sin embargo, los tiempos de procesamiento actuales de un documento de autorización de empleo son aproximadamente de seis a 10 meses, según la oficina que procese su solicitud.

Además, si el documento de autorización de empleo vence durante el período de DED y los solicitantes solicitan una extensión, es probable que no estén autorizados a trabajar si el documento de autorización de empleo anterior vence mientras la solicitud de extensión está pendiente.

¿Se puede viajar al extranjero durante el período DED?

Aquellas personas que deseen viajar fuera de EEUU deben consultar con un abogado de inmigración calificado.

Los solicitantes de DED deben solicitar y ser aprobados para un documento de permiso anticipado para viajar al extranjero. Las solicitudes para este tipo de permiso de viaje pueden tardar varios meses en procesarse.

Existen muchos riesgos al viajar al extranjero y se requieren los hechos específicos de su caso antes de poder brindar una respuesta más detallada.

¿Qué pasa si el venezolano entró con otra nacionalidad?

No está claro qué sucede con las personas que anteriormente residían en Venezuela y fueron admitidas a Estados Unidos con otra nacionalidad.

Hay muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad y han entrado a Estados Unidos con una nacionalidad diferente. En la mayoría de los casos, la nacionalidad utilizada para ingresar a los EEUU es la nacionalidad operativa.

Si la persona tiene una solicitud de asilo pendiente o su caso está en un tribunal de inmigración. ¿Cuáles son sus opciones?

Las oficinas de asilo y los tribunales de inmigración aún están procesando estos casos. Si tiene un caso de asilo pendiente o un caso en la corte de inmigración, se recomienda que hable con su abogado sobre sus opciones.

Si se niega el asilo u otra solicitud, un juez aún puede ordenar la deportación. Sin embargo, según los términos de la orden DED, aquellas personas que tienen una orden final de deportación no pueden ser expulsadas de EEUU mientras la orden esté vigente.

Si el ciudadano venezolano se encuentra en EEUU con estatus legal, como la visa estudiantil F-1, ¿puede cambiar el estatus a DED? ¿Cuáles serían las consecuencias?

Algunos clientes que actualmente tienen visas de estudiante F-1 nos han preguntado que están teniendo dificultades para mantener un estatus F-1 válido por una variedad de razones. Quieren saber si pueden solicitar una autorización de empleo y dejar de cumplir con los términos y condiciones de sus visas F-1.

Se considera que DED es un período de estadía autorizada en EEUU, pero no se considera como mantenimiento de un estatus legal, como alguien que tiene una visa o TPS.

La ley no es clara sobre esto. Las personas deben tener esto en cuenta al considerar una solicitud para el beneficio DED, ya que puede afectar su elegibilidad para solicitar la residencia permanente en el futuro.