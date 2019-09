A Tito Puente Jr. no le molestan las comparaciones con su padre. Esto es lo que tienen en común

Tito Puente Jr. celebra el Mes de la Herencia Hispana en Miami Beach Tito Puente Jr. celebrará el Mes de la Herencia Hispana con un concierto en Miami Beach el domingo 29 de septiembre de 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Tito Puente Jr. celebrará el Mes de la Herencia Hispana con un concierto en Miami Beach el domingo 29 de septiembre de 2019.

Antes de emprender una gira que lo llevará por varias ciudades del país Tito Puente Jr. y su orquesta harán un alto en Miami Beach para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y seguir divulgando la música su progenitor, el legendario salsero Tito Puente, conocido como el Rey del Timbal.

“Nada más apropiado para celebrar este mes que rendirle tributo a la vida del gran Tito Puente, que fue un embajador de la música hispana en el mundo entero”, afirmó el hijo, quien tendrá como invitada a la salsera boricua Melina Almodóvar.

El evento gratuito y para toda la familia forma parte del Artscape Concert Series. Tendrá lugar en el Collins Park (2100 Collins Ave) el domingo 29 de septiembre desde las 4 hasta las 7 p.m.

Incluye actividades para niños, clases de salsa, a cargo del maestro Fernando García, y la participación especial de DJ Adora.

A lo largo de la tarde el público podrá hacer donaciones de artículos de primera necesidad que se destinarán a los damnificados del huracán Dorian en Bahamas.

“Me siento muy feliz de presentarme en La Playa para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, una oportunidad que todos deberíamos aprovechar para ayudar con nuestras donaciones al pueblo de Bahamas, que sufrió tanto con el azote del huracán Dorian”, expresó Tito Puente Jr.

Al referirse al programa, el percusionista neoyorican de 49 años anticipó que no faltarán Ran Kan Kan, Oye como va, “el famoso tema de Carlos Santana”, Mambo gozón y ¿Qué será?, “un chachachá de los tiempos del Palladium”, el icónico club de Nueva York que desde finales de la década de 1940 sirvió de refugio a los bailadores y a los principales exponentes de la música caribeña.

Puente Jr. no para de hablar de su progenitor, cuando teoriza sobre los orígenes de la salsa, “un término que creó Johnny Pacheco” para agrupar la música afrocubana bajo una misma marca, repite la frase que acuñara el patriarca: “la salsa es la de tomate”. Cuando lo evoca en escena, lo describe como el gran exponente de una música que los latinos llevan en el corazón a través de las generaciones y que él enseñó a amar”.

El timbalero confesó que a nivel personal le encanta el rock y el reggaeton, “sobre todo porque surgió en Puerto Rico, la Isla del Encanto”. Pero para tocar en el escenario prefiere la rumba y el guaguancó.

“Para mí es un gran orgullo, sobre todo porque me da la oportunidad de poner a bailar al mundo entero con nuestra música. Gracias a mi trabajo, contribuyo a que la juventud conozca el legado de mi padre, el de La Fania All Star y el de Celia Cruz”, puntualizó.

Tito Puente Jr. rendirá homenaje a su padre el Rey del Timbal, en el Mes de la Herencia Hispana. Cortesía T. Puente Jr.

En esta ocasión, realzó a quien lo acompañará en el escenario: “Me gusta Melina. Aparte de su voz, tiene una presencia escénica impresionante. Su fuerza en el escenario me recuerda a Celia Cruz. Cada vez que nos presentamos la recepción es increíble. Y para aprovechar la ocasión cantaremos Mi socio, un éxito La Lupe y de mi padre que acabamos de grabar”, anunció.

El timbalero comenzó su carrera tocando el güiro y haciendo coros en la orquesta del Rey del Timbal. Con él se presentó en varios países latinoamericanos, Tailandia, Indonesia y Japón, entre otros. Durante esas giras comprobó el alcance de la salsa.

“Fue una experiencia increíble en la que aprendí muchísimo. Pero eso no impidió que mi padre siempre me dijera en que debía estudiar. De hecho, por su insistencia asistí al Five Towns College, de Long Island, para completar mi formación. A él también le debo controlarme en escena y aprovecharme de mi nerviosismo para lograr un mejor desempeño frente al público”, reveló Puente Jr.

Sobre las semejanzas con la leyenda, el hijo expresó que heredó su misma sonrisa, su buen corazón, el amor por la familia y el sentido del humor. Pero sin dudas, lo que más los iguala es que ambos son “hombres del pueblo” que no tienen reparos en saludar a cualquiera, dijo.

El músico, residente en el Sur de la Florida, está casado con Rosalie, “un gran bailadora” que lo hizo padre de Miranda y de Tito “Jr. Jr.”, de 12 y 10 años, respectivamente.

“Todavía no sé si mis hijos tomarán mi camino. Aunque el varón suele asistir a mis conciertos, no creo si finalmente se decidirá. En cuanto a la niña, solo puedo asegurar que canta muy bien en el baño”, dijo entre risas. “Pero si me dijeran que la música es el gran sueño de sus vidas, no dudaría en apoyarlos”, aseveró, tras dejar claro que para abrirse paso en el mundo de la salsa “no existen secretos ni fórmulas, pero sí es importante estudiar, asistir a los conciertos y no desalentarse”.

Entre los planes más inmediatos el músico anunció la grabación de un viejo tema de su padre con la cantante puertorriqueña Sophy, cuyo título no ha definido, que contará con la participación de Melina Almodóvar. Y para el próximo año, un concierto conmemorativo por el 20 aniversario del Rey del Timbal.

“No me molestan las comparaciones con mi padre. Yo solo me concentro en empujar su música”, dijo al despedirse.