Este rooftop bar de Miami acaba de ser nombrado uno de los mejores del país

¿Es este su bar favorito en la azotea de Miami?

Miami está repleta de rooftop bars, pero solo uno ha sido nombrado uno de los mejores bares de azotea del país.

Sugar, situado sobre la bahía de Biscayne en el piso 40 del hotel EAST Miami, es el único rooftop bar de Florida que figura en la lista de los 25 mejores rooftop bars de Estados Unidos de Big 7 Travel.

“Sugar es exactamente el tipo de bar que uno espera encontrar en la azotea de un hotel tan moderno”, escribe el sitio web de viajes. “Las vistas de la puesta de sol sobre la bahía de Biscayne son un gran atractivo, pero son los cocteles brillantemente elaborados los que realmente atraen a la gente. Inspirados en los sabores asiáticos, encontrarás cocteles elaborados con licores japoneses e ingredientes sorpresa, como el Thai Chilli”.

Big 7 Travel recomienda pedir el coctel The One in a Melon, elaborado con ginebra y puré de sandía.

Sugar, que también sirve tapas asiáticas, fue el No. 4 en la lista de mejores bares. El mejor rooftop bar, según el sitio web, es el POV Rooftop Bar &; Restaurant del W Washington Hotel de D.C., que “tiene las vistas más codiciadas de la ciudad”, incluidas las de la Casa Blanca y el Monumento a Washington. Los visitantes también pueden “relajarse al aire libre bajo el toldo cubierto o contemplar el paisaje urbano desde el interior, gracias a las cristalinas ventanas que van del suelo al techo”.

Los otros bares incluidos en la lista de los 10 mejores son London House Bar (Chicago); Assembly (Filadelfia); Percheron at Crossings Hotel (Kansas City); 9 Mile Station (Atlanta); El Techo (San Francisco); Westlight (Brooklyn); Lookout Rooftop Bar (Boston); y Hot Tin (Nueva Orleans).

La única guía que necesitarás: Los restaurantes más nuevos de Miami