Este enorme restaurante chino-latino de Brickell se convierte en un club nocturno cuando se pone el sol

Además de su comedor principal, Ch'i en el Brickell City Centre tendrá un jardín al aire libre, un salón y un mercado para pedidos para llevar.

El destino más reciente de Brickell quiere ser tu todo, y esta semana puedes echar un vistazo.

Ch’i, un restaurante y club nocturno del Grove Bay Hospitality Group y el Breakwater Hospitality Group, abrirá sus puertas a finales de este mes con cuatro conceptos: un jardín al aire libre, un mercado de temática asiática, un salón de cocteles y, lo que es más importante, dicen sus creadores, un comedor con un menú de cocina chino-latina.

“Somos primero un restaurante”, dice Emi Guerra, copropietaria de Breakwater, el grupo que está detrás de The Wharf y Rivertail. “Somos un restaurante que casualmente da una buena fiesta”.

El espacio interior y exterior de 12,000 pies cuadrados, ubicado en la antigua sede de American Harvest en el tercer piso de Brickell City Centre, incluye tres bares con servicio completo y dos cabinas de DJ. La idea es que Ch’i sea un lugar para cenar que se convierta en un destino de la vida nocturna a medida que avanza la noche.

“Queríamos poder ofrecer algo para cada ocasión o estado de ánimo”, dice Guerra. “Si estás en el Brickell City Centre y has estado de compras y quieres tomar una copa y ser informal, tenemos un jardín al aire libre. Para celebrar una ocasión especial, está el restaurante y el salón. Todo lo que está en medio también es atendido”.

El Garden, en la terraza al aire libre, y el Mercado, que abre con horario limitado el 3 de junio, son adyacentes y comparten menú. En el Garden, podrás sentarte en mesas o en cabañas en medio de la vegetación y pedir dim sum, pequeños platos, ensaladas, platos al wok y asados. Los DJs pondrán la banda sonora por las noches y los fines de semana. ¿Quieres disfrutar de una comida en tu tranquilo apartamento? Diríjete al Mercado y pide en el mostrador un servicio para llevar.

Si atraviesas la puerta de madera de la parte trasera del Mercado, encontrarás el Lounge, con una pared de espejos, una barra, asientos tipo lounge y farolillos de papel flotando en el aire.

El lounge de Ch'i en Brickell City Centre. MICHAEL PISARRI

El comedor principal ofrece un menú de fusión chino-latina del chef de origen peruano Rafael Pérez Cambana, quien trabajó en las cocinas del Setai en South Beach y del Mandarin Oriental Miami. El menú es similar, pero ligeramente más elaborado, con platos como albóndigas de gambas enchiladas, rollitos de primavera de ropa vieja, pulpo a la parrilla, ceviches y tiraditos.

Entre los platos estrella se encuentran los tacos de pato asado a la pekinesa y un porterhouse de 32 onzas con salsa de soya a la pimienta negra, salsa de chile ahumado y chimichurri de jengibre y hierba limón.

“La cocina chino-latina está poco representada aquí en Miami”, dice Ignacio García-Menocal, codirector general de Grove Bay, el equipo detrás de restaurantes como Red Rooster Overtown, Glass & Vine, Stubborn Seed y Stiltsville Fish Bar. “Muchas cocinas latinoamericanas tienen influencia china. Nuestro chef tomará diferentes ingredientes y los unirá de formas que la gente no ha visto antes”.

Dentro de Ch'i en Brickell City Centre. MICHAEL PISARRI

El camino hasta la inauguración ha sido largo. Guerra y García-Menocal, amigos desde que asistieron juntos al Columbus High de Miami, llevan dos años trabajando en el concepto. La pandemia frenó su capacidad de contratar para 125 puestos (Ch’i ofrecía bonos de $1,000 por firmar para atraer nuevas contrataciones, informó el Miami New Times). También recibieron críticas por el nombre original del concepto, Los Chinos, que fue criticado en las redes sociales por ser racial y culturalmente insensible.

García-Menocal dice que la decisión de cambiar el nombre tras las protestas fue “la decisión correcta”.

“Ya estábamos estudiando otros nombres cuando se produjeron los comentarios”, dice. “No queremos parecer insensibles desde el punto de vista racial o cultural”.

“Ch’i” significa “energía”, dice, lo que en su opinión es un nombre mucho más adecuado para el local: “Eso describe realmente lo que va a ser esto”.

Uno de los tres bares con servicio completo de Ch'i en Brickell. MICHAEL PISARRI

Ch’i

Dónde: 701 S Miami Ave., #339, Brickell City Centre, Miami

Inaguración: 18 de junio

Horario: A partir del 3 de junio, el Garden y el Mercado abrirán de 11 a.m. a 11 p.m. de domingo a miércoles y de 11 a.m. a medianoche de jueves a sábado. El horario habitual a partir del 18 de junio es de 11 a.m. a 11 p.m. de domingo a miércoles y de 11 a.m. a 3 a.m. de jueves a sábado en el Mercado y el Garden; de 6 a 10 p.m. de domingo a miércoles y de 6 p.m. a 3 a.m. de jueves a sábado en el comedor y el salón.

Reservaciones: chibrickell.com o 305-257-8726