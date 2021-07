Estos restaurantes de Miami Beach y Cayo Hueso acaban de ser nombrados los mejores del país

Latitudes en Cayo Hueso es uno de los mejores restaurantes del país para una cita, según Tripadvisor.

Siete restaurantes de Miami Beach y Cayo Hueso deberían estar pavoneándose ahora mismo, porque han sido nombrados algunos de los mejores restaurantes del país.

Tripadvisor ha anunciado sus premios Travelers’ Choice Restaurants 2021, en los que los comensales califican a los restaurantes en ocho categorías: Restaurantes de lujo, restaurantes cotidianos y restaurantes de comida rápida, además de las nuevas categorías: restaurantes más nuevos, restaurantes con imágenes perfectas, mejores lugares veganos, mejores lugares para el brunch y noche de cita.

¿Dónde brilló más Miami? Agarra tu Hamburguesa Imposible: Destacamos en la categoría vegana. Nuestra comunidad amante de la carne ha producido el mejor restaurante vegano del país, según Tripadvisor: Full Bloom Vegan en Miami Beach, que incluso superó al poderoso (y delicioso) Vedge de Filadelfia.

Planta South Beach entró en la lista de los mejores restaurantes veganos en el número 4.

Otros tres lugares de Miami Beach están en la lista de los 25 mejores. El favorito peruano CVI.CHE 105 en Miami Beach, del chef limeño Juan Chipoco, fue el No. 2 en Estados Unidos en la categoría Comidas Cotidianas, justo detrás de Doc Ford’s Rum Bar & Grille en Fort Myers Beach (sí, Doc Ford’s lleva el nombre del personaje de ficción de Randy Wayne White). El favorito de siempre, The Front Porch Café en Miami fue el No. 17 en la categoría de mejor lugar para el brunch.

The Bazaar by José Andrés ocupa el puesto 16 en la lista de restaurantes de lujo. El mejor restaurante de Estados Unidos, según Tripadvisor, es el Inn at Little Washington, en Washington, Virginia.

Si buscas un lugar romántico en el sur de la Florida, es mejor que conduzcas hacia el sur. Cayo Hueso alberga dos de los mejores restaurantes para una cita: Latitudes Restaurant at Sunset Key Cottage fue calificado como el No. 4 mientras que Better Than Sex - A Dessert Restaurant en la isla fue el No. 11.

Un restaurante de Broward está en la lista: el querido Laspada’s Original Hoagies de Fort Lauderdale fue el No. 4 de la lista de bocadillos rápidos.

Las clasificaciones se basan en los comentarios de las personas que han cenado allí durante el último año.