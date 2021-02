No hay negocios sin pasión. Compañía de entretenimiento produce en Miami y crea empleos

Nelson Albareda, presidente y director ejecutivo de Loud And Live, una compañía de mercadeo y entretenimiento que inaugura su división de producciones originales, en la que graba documentales, trasmisiones en vivo y especiales con artistas latinos como Juan Luis Guerra y Carlos Vives. jiglesias@elnuevoherald.com

En el negocio del entretenimiento Nelson Albareda siempre ha puesto la pasión por delante. Todo lo que ha hecho con ese ingrediente en mente ha sido una receta para el triunfo, y lo que más dinero le ha dado.

De joven soñó con trabajar con grandes artistas cubanos, y a los 18 años se convirtió en el publicista de Celia Cruz en Miami. Fue mánager de Willy Chirino y productor de Israel López Cachao; hace 15 años que tiene una relación de trabajo con Gilberto Santa Rosa, al punto que puede llamarlo “Gilbertico” y soñar con ponerlo a cocinar en una transmisión en vivo por internet.

El empresario cubanoamericano lleva más de 20 años en la industria que primero golpeó la crisis de la pandemia y la que más va a tardar en recuperarse, según sus propias palabras. Pero su objetivo está muy claro, se ha propuesto que su compañía, Loud and Live, que fundó en el 2017, sea líder global en el entretenimiento y la música latina.

El año pasado, cuando tenían planeado hacer 250 conciertos, la pandemia lo canceló todo, pero ese mismo año de tanta debacle su compañía fue el agente negociador para que J Balvin hiciera un comercial para McDonald’s, que no solo estuvo dirigido al mercado latino sino al general.

Loud and Live, con sede en Doral, también transmitió a finales del 2020 conciertos en vivo de Ricardo Montaner y Fito Páez, y ahora tiene ya listo un especial con Juan Luis Guerra grabado en República Dominicana.

Uno de los planes de la compañía, que ya tenía divisiones de mercadeo, entretenimiento y transmisión de deportes, era lanzar una división de producción de contenido original. Luego varios meses desarrollando esos contenidos ahora lanzan oficialmente la división, Loud and Live Studios.

“Hemos estado desarrollando contenido durante años, por lo que el lanzamiento de esta división es un paso natural para nosotros, ya que la demanda de los consumidores y las marcas de contenido de todo tipo, digital, streaming y más, continúa creciendo”, dijo Albareda, director ejecutivo de Loud And Live.

Loud and Live Studios creará 30 nuevos empleos dentro de la compañía y contratará alrededor de 400 personas para las producciones en vivo.

También se rediseñan los estudios, que antes solo estaban habilitados para audio, para grabar videos y transmitir para la radio satelital.

Los planes son ambiciosos, ya están produciendo en Puerto Rico y abrirán oficinas en Colombia. Están penetrando el mercado europeo y tienen a Asia en la mira.

Trabajarán con artistas como Silvestre Dangond y Carlos Vives, a quien seguirán en una gira y con quien también planean clases magistrales.

Albareda señala que, aunque los conciertos en vivo se demorarán en llegar, cuando sea posible asistir a ellos, la demanda del público será grande.

“Los millennials se han acostumbrado a las experiencias online y van a querer más”, apuntó Albareda, indicando que el COVID-19 también cambió los hábitos del consumidor, que ahora está dispuesto a pagar $40 o $50 por ver una transmisión en vivo y en línea de Juan Luis Guerra.

“No solo es un músico destacado y un maestro, como persona es un placer trabajar con él, siempre está con una sonrisa”, dijo Albareda sobre la oportunidad de grabar con Guerra.

Loud and Live Studios también quiere amplificar el éxito que consiguieron con la presentación en el 2017, en el Adrienne Arts Center for the Performing Arts, de una obra de teatro basada en la popular serie de temas cubanoamericanos ¿Qué pasa, USA?

“Pensábamos vender una función y vendimos 15”, contó Albareda, apuntando que a raíz del éxito de la obra sobre la serie recibieron varias ofertas para hacer un musical y un sitcom.

Se han propuesto repetir con ¿Qué pasa, USA? lo mismo que ocurrió con Hamilton, que fue de Broadway a la pantalla, dijo el ejecutivo, recordando que solía llegar de la escuela cuando era niño y ver la serie mientras su abuela le preparaba la merienda.

Nelson Albareda lleva más de dos décadas dedicado al entretenimiento y ahora produce especiales de artistas latinos con su compañía Loud and Live. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Otro de los proyectos es un documental sobre Celia Cruz, que ofrece una mirada íntima sobre la Guarachera de Cuba. Ahora están en el proceso de escribir el guion y repasar material histórico, y están en conversaciones con Amazon y Netflix para que se muestre en sus plataformas.

También rescatarán siete temas inéditos de Cachao y las imágenes de su última producción, en la que participó Juanito Márquez.

“Vamos a hacer un especial de cómo Cachao compuso esos siete temas”, dijo Albareda, que fue el productor de los últimos discos y recuerda a Cachao como “un verdadero caballero, que sabía que ese sería su último trabajo” y quería libertad para crear.

Una carrera de éxitos no ha cambiado a Albareda, que suele trabajar muchas horas al día desde joven, y que siempre tuvo muy claras sus metas.

“Lo único que ha cambiado es el techo adonde quiero llegar, que ahora es más alto”, dijo sobre la diferencia entre sus comienzos y la experiencia que tiene hoy.

“La humildad es clave. He tenido muchos triunfos, pero casi nunca hablo de ellos”, concluyó.