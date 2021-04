‘Luis Manuel Otero Alcántara está muriendo en Cuba’: Europa y EEUU se pronuncian

La huelga de hambre y sed que comenzó Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana llega este viernes a su sexto día.

El artista, acosado por la policía política del régimen, reclama la devolución de sus obras, sustraídas tras un allanamiento y una indemnización por las que fueron destruidas. El gobierno cubano no responde a sus pedidos y arrecia la represión de artistas, periodistas y activistas en la isla.

El movimiento de artistas e intelectuales 27N pidió solidaridad con el artista.

“Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él está muriendo la libertad que él simboliza. Nosotros lo queremos vivo. Y lo necesitamos, para construir con él y con su luz la Cuba que nos aguarda. No vamos a permitir más muertes ni olvidos”, dijo el movimiento en un comunicado.

Tania Bruguera, una de las más prominentes artistas de la isla y miembro del 27N, fue detenida este jueves cuando salía de su vivienda acompañada por Amaury Pacheco e Iris Ruiz en solidaridad con Otero Alcántara. Le fue impuesta una “medida cautelar de detención domiciliaria”, denunció.

Luis Manuel Otero Alcántara se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas contestatarios más conocidos en Cuba. Sus acciones han irritado al gobierno, que suele dedicarle horas de críticas en los medios estatales sin posibilidad de réplica. Una huelga de hambre anterior acabó con el allanamiento de su vivienda y una manifestación sin precedentes en el ministerio de cultura de Cuba.

Decenas de artistas, periodistas y activistas cubanos han sido detenidos en las últimas horas para impedir que vayan a la vivienda de Otero Alcántara, a quien el monopolio de telecomunicaciones, Etecsa, le corta el servicio de telefonía móvil y navegación en internet.

“No voy a deponer la huelga de hambre y de sed”, dijo Luis Manuel Otero Alcántara en un Facebook Live a través de su muro de Facebook este jueves desde su vivienda, en su quinto día de huelga de hambre y cuarto de sed.

“Prefiero morir así en este estado, porque si no voy a seguir saliendo. Y el régimen ya me dijo que no me van a permitir salir más. No voy a emigrar. Emigrar para mí no es una solución”, dijo Otero Alcántara.

“No quiero verme muerto en un calabozo por dos personas que mandaron a que me molieran a golpes. Ellos [el régimen] son una máquina de taladrarte la cabeza con psicólogos”, añadió.

Otero Alcántara, visiblemente delgado y con la voz entrecortada, dijo que las puertas de su casa están abiertas para aquellos amigos que decidan despedirse de él. Añadió que no desea morir, pero que si el régimen no cede a sus reclamos, entre los cuales está una disculpa pública del gobierno, llevará la huelga hasta las últimas consecuencias.

“Si no soy capaz por mis derechos no soy capaz de luchar por el derecho de nadie”, añadió.

El régimen cubano responde

Como ha hecho en diversas ocasiones el régimen cubano utilizó al periodista oficial Humberto López, recientemente elevado al Comité Central del Partido Comunista para responder a Otero Alcántara.

López dijo que se trataba de una acción provocativa diseñada desde el exterior como parte de esas plataformas desestabilizadoras” que reciben dinero del Gobierno de Estados Unidos.

El presentador, declarado represor por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba recordó la muerte, en 2010, de Orlando Zapata Tamayo, quien murió luego de 86 días sin ingerir alimentos. López dijo que “nadie se acuerda” de la muerte de Zapata y despreció las consecuencias que pudiera tener un desenlace fatal de la huelga de Otero Alcántara.

El exilio pide sanciones al régimen

Por su parte, un grupo de organizaciones de derechos humanos pidieron a la Unión Europea suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba debido a la represión contra los artistas independientes.

“Como ha documentado la organización Archivo Cuba, las huelgas de hambre han cobrado trágicamente las vidas de demasiados cubanos. No debemos permitir que Otero muera ¡Otero debe vivir y seguir librando la batalla pacífica por la libertad en Cuba!”, dijeron las organizaciones firmantes entre las cuales están Cuba Decide, Archivo Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana.

María Arena, Presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea emitió este viernes un pronunciamiento sobre el hostigamiento al Movimiento San Isidro.

“Las restricciones que actualmente someten a miembros del movimiento de San Isidro, incluido el señor Otero Alcántara, a repetidos arrestos, vigilancia exhaustiva y destrucción de propiedad por parte de las autoridades cubanas no solo perpetúan un mensaje negativo a nivel nacional, sino también internacional”, dijo Arena.

La representante de la UE pidió el inicio de un “diálogo” y que las autoridades cubanas permitan la visita a Otero Alcántara de diplomáticos europeos. El cerco policial cubano ha impedido que religiosos y activistas se acerquen a la casa de Otero Alcántara.

La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos también se pronunció este viernes sobre la situación de Otero Alcántara.

“Decenas de artistas, periodistas y activistas cubanos han sido arrestados, vigilados o confinados en sus hogares para silenciar su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara”.

“Estados Unidos apoya a todos los que defienden las libertades de expresión y reunión en Cuba”, agregó la oficina.

Artistas e intelectuales cubanos se solidarizan

La huelga de hambre y sed de Otero Alcántara también ha movilizado a artistas e intelectuales cubanos alrededor del mundo.

Randy Malcom y Alexander Delgado, del grupo Gente de Zona, pidieron a Otero Alcántara que deponga la huelga. “Quiero decirte que necesitamos de ti para lograr… una Cuba libre y una Cuba democrática … recuerda que tú eres Patria y Vida”, dijo Malcom. “Te necesitamos vivo, tienes nuestro apoyo y te queremos mucho”, comentó Delgado.

Amnistía Internacional y el artista cubano Erik Ravelo lanzaron La llama eterna, una campaña y video conceptual con el que llamaron a artistas y activistas a solidarizarse con el Movimiento San Isidro.

“Las personas del Movimiento San Isidro son defensoras de los derechos humanos que defienden una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas”, dijo Ravelo.

Mientras tanto cubanos en el exterior planifican manifestaciones en todo el mundo frente a las sedes de consulados y embajadas de Cuba este fin de semana para solidarizarse con Otero Alcántara.

