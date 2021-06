Cubanos protestan por precios desorbitantes de pasajes para viajar a Guyana por visas

La embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, comenzó a entrevistar a principios de junio del 2018 a cubanos que solicitan visa de inmigrante. Especial para el Miami Herald

Los cubanos que necesitan viajar a Guyana para entrevistarse en la Embajada de Estados Unidos para obtener visas están denunciando que los pasajes de avión para viajar desde Cuba a Georgetown se están cotizando en el mercado informal entre $4,700 y $7,000, casi cinco meses después que Cuba suspendiera los vuelos directos a ese país para frenar la propagación del coronavirus.

Desde el 2018, los cubanos que necesitan realizar trámites consulares para viajar a Estados Unidos deben viajar a Georgetown, la capital de Guyana, donde se encuentra la embajada estadounidense, después que Washington suspendió las entrevistas y otros servicios en la embajada de La Habana por supuestos ataques contra sus diplomáticos.

En diciembre pasado, Cuba redujo drásticamente los vuelos desde EEUU y otros cinco países como medida para frenar los contagios de COVID-19. Poco después, suspendió los vuelos directos a Guyana, en el noreste del continente sudamericano, que es uno de los pocos países del mundo que no exigen visa a los cubanos.

Desde entonces, lo que consistía en un vuelo de 4 horas y media de La Habana a Georgetown se ha convertido en una odisea trasatlántica para los cubanos con citas en la embajada de Estados Unidos, que ahora tienen que atravesar al menos cuatro países, entre ellos algunos tan lejanos como Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, hasta llegar a Guyana.

Los cubanos se han volcado a las redes sociales para buscar información, pasajes, hospedaje y consejos de otros que han hecho la travesía o han conseguido la esperada visa. Entre los reclamos y quejas en grupos de Facebook y WhatsApp revisados por el Nuevo Herald, los cubanos están escandalizados por los precios prohibitivos de los pasajes a Guyana. Una persona denunciaba recientemente en Facebook que un pasaje a Guyana desde La Habana se estaba cotizando en $7,000, lo cual levantó una oleada de protestas en las redes.

Una usuaria de Facebook bajo el nombre de Carolina Rodríguez Pérez recomendaba a las personas que no pagasen esos precios. “Nos están matando, todos no tienen ese dinero, mientras más paguen, más siguen subiendo”, escribió en los comentarios.

Hasta que Cuba suspendió los vuelos, desde la isla volaban a Guyana las aerolíneas Copa, Caribbean y Aruba Airlines. Las conexiones con Cuba comenzaron a disminuir gradualmente a partir de marzo del 2020, hasta que en enero del 2021, la aerolínea Caribbean Airlines, que operaba la ruta La Habana-Georgetown, anunció en las redes sociales que Cuba había suspendido los vuelos entre ambos países por la situación epidemiológica.

Una travesía por 4 o 5 países

Jorge Hernández, un cubano que tiene trámites pendientes para viajar a Estados Unidos, dijo que al no haber vuelos directos a Guyana, la única forma de llegar a la embajada estadounidense es a través de un vuelo con conexión por otros países.

“Existen personas en Guyana que tienen supuestas agencias para poder hacer un itinerario de vuelo. Por ejemplo, hace poco me proponían volar de Varadero a Rusia, luego de Rusia a Turquía, de Turquía a Panamá y de Panamá luego volaba a Guyana”, dijo a el Nuevo Herald.

Rusia es otro de los pocos países del mundo que no exigen visa a los cubanos.

Los familiares en el extranjero pagan los pasajes, dijo. “Esas agencias de viajes no operan aquí en Cuba, así que no tenemos manera de hacer pagos con ellas, a no ser teniendo familias en el extranjero. Por eso es que estas personas hacen ese tipo de gestiones de ventas de pasajes”, agregó.

Según Hernández, los cubanos se sienten desesperados ante esta situación. Guyana es la única vía para realizar trámites consulares y obtener visa a Estados Unidos tras el cierre de la embajada en la isla.

“El valor de un pasaje a Guyana por conexiones en otros países puede oscilar entre $5,700 y $6,500, equivalente a mas de 375,000 pesos cubanos (al cambio informal). También, a la hora de salir por el aeropuerto de Cuba, [las autoridades cubanas] te solicitan una confirmación de entrevista en la embajada americana en Guyana. O sea, solo pueden viajar los cubanos que tengan trámites a realizar”, agregó.

Algunos cubanos también viajaban a Guyana antes de la suspensión de los vuelos para comprar mercancías y revenderlas en Cuba.

Una cubana que pidió no dar su nombre por miedo a represalias por parte del gobierno de la isla comentó que el Hostal Elsoguyana, uno de tantos sitios que da servicio de alojamiento a los cubanos buscando visas en Guyana, le ofreció un pasaje de Copa Airlines con un itinerario Habana-Panamá-Georgetown por $4,700.

La mujer no pudo pagar el boleto a ese precio y ha tenido que posponer su entrevista en la embajada americana de Guyana. Obtener una cita demora muchos meses, dijo. “Son muchos los que han tenido que reprogramar su cita, y esto hace que se atrase más la reunificación familiar”, comentó.

“Las otras opciones para volar [a Guyana] son a través de Rusia, Turquía, con escala técnica en Colombia, Panamá, y finalmente Guyana. Ese viaje demora tres días”, expuso. “Otros han hecho un itinerario similar, pero en vez de ir a Turquía han tenido que ir a Dubai, que es un viaje de cuatro días. En el caso de las familias que tienen niños, prefieren no arriesgarse y deciden coger los vuelos de Habana-Panamá-Guyana”, aunque sean más caros, agregó.

Oscander Rodríguez, un cubano radicado en Guyana copropietario de la agencia de viajes Toma 1, que ofrece hospedaje a cubanos que están en planes migratorios para llegar a Estados Unidos, comentó la situación de uno de sus clientes, quien para llegar a Guyana ha tenido que realizar una travesía de cinco días desde Cuba haciendo escala en Russia, Dubai y Panamá.

“Durante el último trimestre del año anterior, Caribbean Airlines comenzó a cubrir la ruta Habana-Georgetown. A nuestro entender, era la mejor opción, incluso en tiempos de pandemia, pues el avión salía de La Habana, hacia una parada técnica en Trinidad y Tobago, y después arribaba acá; y al regreso, el vuelo era directo de Georgetown-Habana”, dijo. “Pero justo antes del 31 de diciembre del 2020, los vuelos de Caribbean Airlines quedaron suspendidos”.

Jean Barrero, un cubano radicado en Estados Unidos, hace un mes tuvo la dicha de reunirse finalmente con su hijo, que vivía en Cuba.

“Yo reclamé a mi hijo en el 2019 y en febrero del 2021 le dieron la primera cita en la embajada americana de Guyana, la cual le fue cancelada por la pandemia y tuve que reprogramar la entrevista para el 17 de mayo”, comentó.

Debido a la poca disponibilidad de vuelos, Barrero tuvo que buscar opciones para que su hijo llegara a la cita en la embajada, y consiguió un pasaje humanitario de la aerolínea mexicana Viva Aerobus. El vuelo fue cancelado por faltar una autorización del gobierno de Cuba.

Barrero siguió buscando y pudo conseguir un pasaje de la aerolínea Copa a través de la agencia Tocororo Travel por $820, con un itinerario de Habana-Panamá-Guyana.

Dijo sentirse afortunado: “A diferencia de muchos que han tenido que pagar altos precios para poder viajar e incluso han perdido sus turnos en la embajada, yo logré conseguir pasaje para mi hijo para principios de mayo. Lo que tuvo que hacer fue esperar por su turno”.

Barrero dijo que los altos precios de los pasajes se deben a que Cuba ha restringido la cantidad de vuelos de la aerolínea Copa.

También comentó que existen personas en Guyana que están en el negocio de los viajes que compran los pocos pasajes disponibles y después los revenden. La demanda de pasajes ha aumentado desde que la embajada reanudó las entrevistas para visas, dijo.

“La parte buena es que la embajada en Guyana es bastante flexible en los casos de las personas que pierden la entrevista, ya que están al tanto de la situación pésima que están sufriendo los cubanos. Entonces les dan la posibilidad de reprogramar las citas a aquellos que la pierden o no encuentran pasajes”.

Cubanos varados en Guyana

Rodríguez, de la agencia Toma 1, agregó que muchos cubanos están varados en Guyana desde diciembre del año pasado sin pasajes para regresar a la isla. En su mayoría eran personas que viajaban a Guyana aprovechando que no necesitaban visado para comprar mercancías y revenderlas en Cuba.

A principios de año se vendieron boletos de vuelos humanitarios de la aerolínea mexicana Viva Aerobus para los cubanos varados, pero los vuelos nunca se llegaron a materializar. A pesar de que los boletos decían que no eran reembolsables, S.W.V Travel, la agencia que los vendió, tuvo que devolver el dinero debido a que las autoridades cubanas no dieron su aprobación, según la agente minorista Tania Vázquez Rodríguez, quien vendió varios de estos pasajes.

Los cubanos varados en Guyana exigen al gobierno de la isla que encuentre una solución que les permita volver a su hogar. Muchos han solicitado apoyo a la embajada cubana en Georgetown, pero las autoridades de la isla culpan a la aerolínea Copa por el problema de coordinación de los vuelos, dijo uno de los cubanos afectados al portal de noticias CiberCuba.

“Esto es un peloteo absoluto. Es una falta de respeto. Hemos pedido educadamente que encuentren una solución, que aprueben un vuelo humanitario, que reajusten las horas de los vuelos de Copa a La Habana, pero nadie responde nada y están pasando las semanas. Hay personas mayores, gente con niños en Cuba, y se están quedando sin recursos para sobrevivir”, dijo a CiberCuba.

Cubanos varados en el aeropuerto de Georgetown, Guyana. Cortesía de Cibercuba

“Yo saqué pasaje antes que empezara la pandemia por Caribbean Airlines y me lo cancelaron días antes de la fecha, lo volví a sacar cuando se retomaron los vuelos varios meses después y, días antes del vuelo, me lo volvieron a cancelar”, comentó Leonel Cabeza Crespo, otro cubano varado en Guyana.

Crespo se siente desesperado. Ya lleva casi dos años fuera de Cuba y se ha puesto a trabajar para poder subsistir en Guyana. Él comenta que los precios de los pasajes de vuelta oscilan entre $500 con Copa y $650 con Caribbean Airlines.

“Ya no tengo más dinero y no sé cuanto más tiempo tendré que esperar para que Cuba permita la entrada de los vuelos de mi aerolínea”, agregó.

La congresista de Florida por el Distrito 27, María Elvira Salazar, expresó su total repudio ante el desapego y el poco compromiso que ha tenido el régimen de La Habana para solucionar la situación, que calificó de “desastre”.

“Esto es una demostración más de cómo el régimen lucra descaradamente con el dolor del pueblo de Cuba”, dijo. “Desde que llegué al Congreso he estado luchando para agilizar el proceso de reunificación familiar. De hecho, junto al congresista Mario Diaz-Balart hemos presentado un proyecto de ley para que los cubanos en la isla puedan tramitar sus visas en la Base Naval de Guantánamo”, agregó.

Poco después de presentado el proyecto de ley, el gobierno de Cuba descartó esa posibilidad, diciendo que los legisladores estadounidenses “utilizan un tema sensible para las miles de familias cubanas afectadas para provocar y desautorizar a las autoridades de nuestro país”.

Más de 100,000 reclamaciones de cubanos están pendientes desde que los servicios de visa están suspendidos en la embajada de Estados Unidos en La Habana.