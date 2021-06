Periodista independiente denuncia agresión sexual por parte de la policía cubana

El periodista y colaborador de ADN Cuba, Héctor Valdés Cocho, denunció el pasado domingo haber sido agredido sexualmente por dos hombres sin identificar, dentro de un calabozo en el municipio Diez de Octubre, La Habana.

El periodista fue detenido este domingo mientras intentaba cubrir el reportaje de los activistas cubanos que se dirigían al centro de operaciones de la contrainteligencia en La Habana, Villa Marista, para indagar las razones por las que mantienen presos al artista Hamlet Lavastida.

Valdés Cocho fue trasladado a los calabozos de la estación policial de Aguilera y fue desnudado sin su autorización para comprobar que no tuviera ningún dispositivo de grabación según expuso en su perfil de Facebook.

Valdés relató que fue internado solo en una celda supuestamente para prevenir que se contagiase con el virus (COVID-19), y minutos después entraron unos hombres de alrededor unos 30 años.

“Al momento comenzaron a ofenderme por mi orientación sexual, me decían que mi cara les era conocida de algún sitio; hasta que uno de ellos, el más fuerte, me preguntó que si yo era el pajarito de las redes sociales, la damita que vivía en San Isidro. Al ver que yo no le contestaba comenzó lo que hasta este entonces sería para mí, el capítulo más espantoso de mi vida”, comentó el periodista.

Valdés agregó que unos de los agresores le sostuvieron las manos mientras el otro intentaba tocarle los glúteos diciéndole al oído que “ellos sabían como tratar a las princesas”.

“No atiné a nada solo a gritar, apenas me salía la voz entre los sollozos y al escuchar los gritos llegaron dos policías y me sacaron de ahí, uno de ellos sonriendo. Todo era muy turbio, oscuro, como preparado”, argumentó.

El periodista trató de realizar la denuncia posteriormente por el claro intento de violación, pero el oficial de carpeta se negó a recoger la denuncia.

“Una oficial que se encontraba al lado le decía al de la Seguridad (del Estado) que no me hiciera caso, que a lo mejor ese era el resultado de una provocación mía”, añadió Valdés Cocho.

Al periodista le fue asignada una multa de 150 pesos cubanos y una carta de advertencia por presuntamente “violar dispositivos de seguridad” de acuerdo con lo que publicó en su perfil de Facebook.