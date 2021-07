Otero Alcántara permanece detenido. Yomil liberado luego de ser defendido por el pueblo

El artista plástico y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, está detenido hace más de 32 horas, luego de sumarse a las manifestaciones pacíficas que están ocurriendo en varias ciudades de la isla desde el domingo 11 de julio.

“Ya van más de 32h de la detención arbitraria de Luis Manuel Otero Alcántara. Salió ayer a manifestar como miles de cubanos, en el momento de su detención estaba sentado en Prado. Está en (el centro de detención de la Seguridad de Estado) Villa Marista, responsabilizamos a la dictadura cubana por su integridad”, denunció el Movimiento San Isidro a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

Hasta el momento no se tienen noticias del estado de salud del artista ni si lo han agredido físicamente.

Otero Alcántara, que hace apenas unos meses acaparó la atención internacional por hacer una huelga de hambre en oposición al régimen, anunció el domingo mediante un video publicado en sus redes sociales que se iría a la calle para unirse a las protestas pacíficas que ocuparon varias zonas de la capital cubana.

“Me voy para el Malecón, me cueste lo que me cueste, yo me voy pa’ la calle. Está bueno ya, es pa’ la calle (...) ya está bueno de dictadura. Democracia es lo que queremos. Yo me voy pa’ el Malecón”, dijo.

Todavía se desconoce el número exacto de detenidos, aunque se especula que son decenas de manifestantes.

Por otra parte, el intérprete de música urbana Roberto Hidalgo, más conocido como Yomil, del desaparecido dúo Yomil y El Dany, fue liberado después de ser arrestado por los agentes de la Seguridad del Estado.

El cantante se había unido a las protestas en Centro Habana, donde se le encaró a los agentes y a un grupo de personas que apoyaban al régimen.

“Ya me soltaron gracias a todos los que estuvieron afuera de (la estación) de Zanja esperando, una vez más mi compromiso es con el pueblo porque en todo momento estuvieron conmigo”, dijo Yomil en sus redes.

El sábado, el cantante había denunciado al gobierno de Díaz Canel por “ineficiente”, en tanto que exhortaba al pueblo a manifestarse sin miedo.

“El gobierno es ineficiente, y son ineficientes la gran mayoría de los cuadros y políticos que atienden cada institución de este país. (…) En vez de crear cosas, de construir, se está destruyendo”, escribió “El pueblo ya no aguanta más, todos para la calle que es momento de que escuchen a los sufridos. Han sido 62 años pasando miseria y necesidad”.