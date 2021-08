La oposición de DeSantis a la mascarilla no tiene sentido | Opinión

Foto de archivo. El preocupante repunte de casos de coronavirus en Florida, que de acuerdo al último reporte oficial presenta una tasa de positividad del 15,1 %, ha llevado a algunos funcionarios electos a pedir al gobernador estatal, Ron DeSantis, que declare el estado de emergencia. TNS

Me gustaría saber cuál es el problema del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el uso de la mascarilla. Primero no permite la obligatoriedad de su uso en muchos actos y lugares públicos, y después no permite su uso en las escuelas. Además prohibió el uso del pasaporte de vacunación para poder viajar en los cruceros.

Me parece que el gobernador, más que un funcionario de un país libre elegido por el voto de los ciudadanos, se comporta como uno de los dirigentes puestos a dedo en nuestros países del Tercer Mundo, que cuando se empeñan en hacer algo, no permiten que nadie les lleve la contraria.

Creo que cuando sobre alguna cuestión existe una disparidad de criterios, si la misma es una cuestión de ciencia, debe dársele prioridad a la opinión de los científicos. Ellos han indicado que la manera más segura de combatir la pandemia del COVID-19 es la vacunación y el uso de la mascarilla. Hay un dicho que conocíamos en Cuba y que realmente viene bien con el actual problema: zapatero a tus zapatos. Ese debe ser el mensaje a los políticos como DeSantis: ocúpese de la administración del estado y dejen que los científicos se ocupen de las ciencias.

Orlando Marcos, Miami