Milagro de Navidad en Miami: hombre desamparado recupera su perrito | Opinión

Sky

La historia de Don Pedro Carrión unió a una comunidad inmersa en los problemas y dramas del COVID-19.

No hubo medio que se preciara de ser sensible y de estar al día que no reportara cómo a este desamparado una desalmada mujer le robó a su amado perrito “Sky”, la única pertenencia que el anciano tiene en este mundo y con quien vive en plena calle, mejor dicho, en plena intersección del Palmetto y la 67 avenida de Miami Lakes.

El llanto del hombre rogando le devolvieran a su amada mascota nos rompió el alma.

Había entrado a comprar comida al McDonald’s de la esquina donde le conocen desde hace años y amarró a Sky. Cuando salió, el perrito había desaparecido y hubo testigos de que una mujer se llevó al animalito a bordo de una camioneta pickup.

El perrito no era abandonado. Don Pedro había rescatado al Chihuahua que era además perrito de servicio y quien tiene su microchip y está vacunado y esterilizado y quien está perfectamente cuidado.

La comunidad de Miami Lakes, entre ellas, unas generosas mujeres voluntarias se movilizaron rápidamente pidiendo información y buscando por todos lados al perrito que parecía, “que la tierra se lo había tragado” porque nadie tenía idea de su paradero.

Debo confesar que como miles, amanecí más de una semana rogando al cielo que Sky apareciera, pero el silencio hizo más largos los días hasta que el domingo pasado la noticia nos alegró.

De acuerdo a Don Pedro el domingo se despertó al escuchar a su mascota llegar a donde él dormía desesperado, esperando la llegada de su perrito cuando alguien se lo fue a llevar y él únicamente recuerda haberlo visto acercarse.

“La realidad”, me dice la periodista Diana Montano, “fue que alguien fue a entregar al perrito a la estación de policía de Miami Lakes y que ellos, la policía, fueron los que regresaron al animalito a su dueño”.

Don Pedro no entendía mucho porque una lluvia de generosidad lo cubrió el domingo 6 de diciembre.

“Yo solo le rogaba al Señor que me hiciera el milagro de que Sky volviera a estar conmigo. No tengo nada, solo lo que cargo en este carrito de supermercado con el que me muevo todos los días por las calles. Arriba de él siempre va mi perrito. Dios me ha hecho muchos favores, pero este era el último favor que le estoy pidiendo… y me lo cumplió”.

Pero le cumplió más: unas voluntarias con una donante anónima le dieron otra sorpresa: una mujer le regaló una vieja Van para que pueda estar dentro con el perrito especialmente en estas noches frías del invierno.

Mientras estaba ahí en plena calle viendo lo que sucedía, vimos a Sky regalándole a todos sus saludos. Don Pedro extasiado lo contemplaba como su gran milagro.

De pronto comenzaron a llegar más almas generosas: un joven dueño de una grúa, junto a su novia que le dieron un buen regalo en dinero y así otras personas.

Lourdes y Niovis, vecinas de Miami Lakes estaban felices.

“Estamos bien alegres con el final feliz de esta historia porque él tenía que estar con el perrito. Era de él y ahí tenía que estar y en ninguna otra parte”.

Es un milagro de Navidad antes de Navidad que hace ver dos cosas que gratifican en este año tan complicado: Una, que los malos no son tantos y que los buenos en este mundo son más, y…que el hombre también es el mejor amigo del perro.

Siga a María Antonieta Collins en Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.