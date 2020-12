Es la hora de visualizar los propósitos que queremos lograr en 2021 | Opinión

Unsplash

Estaba en una tienda y de pronto veo unas máscaras protectoras para el rostro. Como me he vuelto experta en ellas —seguramente igual que usted— de esta manera se cuáles son las más delgadas, las más lucidoras, las que sirven mejor, las que no producen fatiga por lo gruesas que son, así fue que encontré la que luciré estos días y que dice: “Hasta siempre 2020. No te vamos a extrañar. Atentamente, TODOS”.

Eso fue lo que me hizo recapacitar en que estábamos ya en los últimos días de un año que nos ha enseñado tanto.

Así que llamo de mi círculo íntimo a Diana Montano, la periodista y productora que es la experta en hacer los pronósticos de Año Nuevo porque los hace materiales. ¿Cómo?

Ahora mismo le explico.

Resulta que en estos días Montano está dedicada a recortar imágenes de revistas.

Recorta y pega, pega y recorta fotos de revistas y periódicos de todo aquello que quiere para ella. Así mismo fue que el año pasado la vi desesperada buscando una del Rey de España Felipe VI. Entonces intrigada le pregunté para qué quería esa foto.

“¿Cómo qué para qué? ¡Yo quiero que llegue un rey a mi vida! Vaya, ¡lo menos que quiero es un príncipe! Entonces ¿Qué debo de hacer? ¡Pues mentalizarme para que me llegue uno como el! Rubio, guapo, adorable y que me ame como el rey quiere a la reina Letizia…”.

La Montano, como la llamo de cariño, estaba haciendo una nueva forma de propósitos de Año Nuevo. Le pregunto que si no los hace el mismo día 31 antes de que suenen las 12 campanadas.

“¡No, por supuesto que no! Ahora las cosas son diferentes querida MAC. Tengo la agenda que utilizaré durante todo el 2021 y por supuesto que en una de las páginas interiores pego todo aquello que quiero que se me realice…. ¿Viste que la visualización funciona? De manera que he logrado mucho”.

Ah caray —me digo sorprendida— porque la realidad es que siempre yo había esperado hasta las últimas horas de cada 31 de diciembre para hacer un tiempo y sentarme en solitud a escribir mis peticiones de cada año, pero resulta que estaba yo haciendo las cosas a la “antigüita”.

De pronto me pongo a ver que también tenemos que hacer una retrospección de lo que el 2020 nos trajo, y dar gracias por eso. Así me doy cuenta que tengo que dar gracias por la salud, porque durante siete veces estuve junto a siete personas que resultaron contagiadas con COVID-19, pero a mí no se me pegó nada. También porque Dios me dio la oportunidad, 10 meses después, de volver a abrazar a mi hija Antonietta, haciendo un viaje con distancia social y todas las precauciones, y por supuesto que no me sucedió nada malo.

Tengo que dar gracias también porque sigo siendo una mujer de fe. Creo que sin ella no podría hacer nada. Gracias por mantenerme en el propósito de conservar mi peso desde hace siete años.

También tengo que dar gracias porque sigo venciendo las tentaciones de la comida y continúo con la fuerza para seguir haciendo ejercicio para mantenerme sana cuando hay tantos enfermos.

De manera que, este final de 2020 a la usanza de mi amiga Montano me encuentro recortando, buscando fotos y visualizando lo que quiero para el 2021 que con tanta esperanza estamos aguardando. Felicidad para Antonietta y para los míos y para la familia de usted que me lee.

Así que es momento de seguir pensando en la siguiente edición que haré junto a mi grupo de “La Tropa Loca de Mac para el Maratón Virtual de Miami el próximo 31 de enero. Para esto necesito salud y fuerza y sé que eso mismo le deseo a usted, mi fiel lector. ¡Happy New Year 2021!

Siga a María Antonieta Collins en Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.