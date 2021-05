Eso pasa por ayudar a quien no lo pide… | Opinión

Unsplash

Tengo que reconocer que los consejos de Diana Montaño en ocasiones tienen no solo vigencia sino también mucha razón. La escuchaba hablar por teléfono con una amiga que la llamaba desesperada y que muerta de tristeza le contaba una historia. Cuando colgaron y después de oírla decir: “La culpa la tienes tú por ayudar a quien no te lo está pidiendo”, le pregunté qué pasaba.

“Nada”, me dijo. “¿Qué puede pasar cuando la gente se mete a ayudar sin que nadie se lo pida?”.

Le digo que no entiendo y que me explique más, porque quizá muchos entramos en la categoría.

“Mi amiga tiene una amiga que la llamaba contándole que no tenía dinero para pagar la luz y con el calor del verano, sin aire acondicionado su vida se convertiría en un suplicio los días que le cortaran la energía eléctrica antes de que le llegara el cheque para poder pagarla, y le explicaba más: Mi esposo no me puede dar el dinero porque apenas si gana en el empleo que tiene después de la pandemia y tenemos que aguantarnos”.

Diana siguió explicando.

“Mi amiga que es una persona no solo buena sino generosa que, al escuchar aquello, y luego de cerrar la llamada, decidió darle el dinero para que no se quedara a oscuras, literalmente, algo clásico en ella que siempre ayuda cuando puede hacerlo. ¿Qué sucedió? Que cuando la llamó a su amiga para darle la noticia, y cuando imaginaba que aquella brincaría de gusto, sucedió todo lo contrario”.

Dice que le pidió su número de envío directo de dinero por texto telefónico para depositarle la cantidad que necesitaba para que no le cortaran la luz, y que la amiga le dijo que le llamaba en un momento.

Cuando lo hizo, le dijo molesta que no, que de ninguna manera aceptaba que le diera ese dinero, ¡porque ese no era su problema! La que ofrecía la ayuda le dijo que entonces se lo prestaba para que arreglara su urgencia, y lo que le contestó fue peor: “Mi esposo está molesto y no quiere saber que nos das un centavo. Dice que él va a buscar ese dinero”.

Esa era la razón para lo que le dijo Montaño: “La culpa la tienes tú por andar ayudando a alguien que no te lo está pidiendo”.

“Se lo dije claro para que entienda. Yo sé que mi amiga es buena gente y que tiende a proteger a quienes quiere, pero en este caso, solo le estaban contando el problema, no pidiéndole nada y le dije que tiene bien merecido que la traten así”.

Le pedí entonces que me explique más su “teoría de la ayuda no solicitada y las ofrecidas”.

“Es muy simple. No te metas donde no te llaman. Te llaman para contarte, pero no para pedirte dinero. El que necesita ayuda la pide”.

Le aclaro que no siempre es asi. “Bueno, quizá tienes razón, pero no ofrezcas nada, porque eso es igual que andar de ‘ofrecida’. Es como ir por la vida diciendo: aquí está mi ayuda por favor acéptala”.

Diana estaba en plena disertación filosófica.

“A mucha gente le parece ofensivo que le den cosas que cuestan dinero. Entonces, tú cuida tu dinero, no andes dándolo”.

Le pregunto que desde cuando pone en práctica semejante teoría.

“Desde que un día una empleada doméstica me dio tremenda contestación. Resulta que yo tenía ropa de mi hijo que estaba como nueva y ella tenía un hijo de la misma edad y como yo misma he aceptado ropa de mis amigas para mis hijos, pensé que era buena idea que el niño tuviera esa ropa que estaba muy buena.

“Le ofrecí la de Diego para su niño y me respondió muy molesta y ofendida: ‘Mi hijo no viste ropa usada. La gente cree que porque uno es pobre, una va a aceptar cosas de caridad y eso no es así. Yo le puedo pagar a mi hijo su ropa’. Ese día, me dije: Diana deja de abrir la boca donde no te piden ayuda. Ahora llevo todo lo que me sobra a Goodwill y aprendí la lección de ayudar exclusivamente al que me lo pida con nombre, cantidad y apellido, pero nada de andar de ‘ofrecida’ ”.

Me deja pensando en mi misma. Hay ocasiones en que he sentido rechazo por andar ofreciendo lo que nadie me pidió. Lección aprendida, Montaño. Eso está más claro que el agua.

María Antonieta Collins