El bambú de Mandy | Opinión

Cortesía: María Antonieta Collins

Esta es una historia que aprendí con la generosidad de la gloria de Cuba, de la reina del bolero, de Olga, sin más, la señora Guillot y que nunca he olvidado.

Corría el año 1975, es decir hace 46 años cuando esta Collins que escribe era una humilde y desconocida, (además de novel) reportera. Al mismo tiempo que trabajaba en aquel entonces en la Vicepresidencia de Noticieros de Televisa, también escribía mis artículos en la revista Vanidades México para ganar un dinero extra que siempre hacía falta. La asignación había sido entrevistar a Olga Guillot quien vivía entre México y Miami. México no solo era su segundo hogar —estoy segura que era el primero—, también lo amaba y ahí vivía el exilio de todos los cubanos que esperaban que en cualquier momento cayera aquella dictadura que en aquel momento llevaba 16 años. En México la Guillot como le gustaba ser nombrada, sabía que el público la adoraba.

Embelesada con aquella personalidad fuerte, con aquella voz que modulaba a su antojo de lo grave a lo agudo, Olga vivía en un verdadero palacio del Pedregal de San Ángel, la mega exclusiva zona de la capital mexicana. Y hasta ahí llegué a hacer aquella entrevista.

La escribí maravillada con el personaje, y pronto fue publicada. Un día, al llegar a mi trabajo en Televisa, me topé en mi escritorio con un adorno de flores descomunal y de un gusto exquisito.

Mi sorpresa fue enorme, al grado que le llamé para decirle que creía yo que se habían equivocado al enviarme aquella belleza de flores, a mí, que era una reportera desconocida e insignificante en un mundo de grandes nombres a mi alrededor”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“No. Nadie se equivocó. ¡Yo lo ordené así! Y no te menosprecies. Lo hice porque eres muy jovencita y estoy segura que algún día llegarás lejos porque escribes muy bien. Pero, además, tómalo como una lección. Un día, cuando seas alguien conocido y te hagan una entrevista escrita con el corazón, como lo sentí con tu entrevista de Vanidades, nunca olvides de enviar unas flores para agradecer el tiempo que se tomaron escribiendo sobre ti”.

Y eso mismo he hecho durante casi 50 años. ¿Qué tiene que ver esto con el bambú de Mandy?

Una bellísima historia de la que me acabo de enterar. Con motivo del lanzamiento del programa “Despierta América en Domingo” del que soy parte, la periodista María Andrea Fridmann me hizo una historia que me arrancó lágrimas. Ni siquiera tuve que pensarlo y le ordené de inmediato unas flores. Cuál sería mi sorpresa cuando recibo una respuesta que me dejó más impactada. Me agradecía las flores y me decía textualmente:

“Tus flores hoy me recuerdan a ella… (y me mandaba la foto de una mata) quien me acompaña desde el año 2003 ‘Cuando el monstruo despierta’ (mi tercer libro) cuando el bambú llegó a la redacción de TVNotas con un hermoso mensaje de agradecimiento de tu parte. Claro, en el camino tuvo sus pruebas. Perdió algunos palos de bambú en las batallas y el vaso de vidrio que traía se estrelló, pero es igual que tú: se acomodó en cada etapa, se adaptó rápido a su nueva maceta y echó raíces… y sigue creciendo fuerte y para arriba. Estos 18 años con sus batallas incluidas no lo detuvieron y mi bambú (el tuyo) está cada día más bello y fuerte… como tú”.

Maria Andrea me hizo llorar de emoción al leer aquello y ver la foto de como aquel bambú se ha doblado en casi 20 años, pero que nada lo ha quebrado ni se ha dejado morir.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

No pude hacer otra cosa que hablarle y pedirle permiso para contar esta historia.

¿Saben por qué? Porque estamos en un mundo donde el “Gracias” o el “¿Me permite?” son palabras que parecen haber desaparecido del vocabulario de una gran mayoría, y yo me niego a creer eso.

Así que 46 años después, Olga Guillot sigue más que viva en el agradecimiento de aquella reportera desconocida a quien le enseñara una gran lección que hasta hoy recuerda.

¡Gracias Mandy Fridmann por cuidar de tu bambú!

Siga a María Antonieta Collins en Twitter e Instagram: @CollinsOficial. Correo: mariaantonietacollins@yahoo.com.