¿Tiene TPS y no quiere irse de EEUU? Estos abogados de inmigración lo asesorarán gratis

En los últimos meses el presidente Donald Trump ha retirado protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes que tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La cancelación del TPS a hondureños, salvadoreños, haitianos y nicaragüenses, ha sumido a estas familias en la incertidumbre sobre su futuro. ¿Deben marcharse a sus países de origen o tienen alguna otra posibilidad de permanecer en Estados Unidos?

La respuesta pueden encontrarla reuniéndose con un abogado de inmigración que analice su caso particular para indicarle qué otras opciones tiene. Y la consulta no tiene costo alguno, gracias a las organizaciones sin fines de lucro Americans for Immigrant Justice y Servicios Legales Católicos que realizarán talleres diagnósticos a lo largo de mayo, junio, julio, agosto y septiembre en varias ciudades del Sur de Florida.

Tras una entrevista inicial, los expertos determinarán si el inmigrante es elegible para algún otro alivio migratorio y representación legal.

Estas son las fechas y ciudades donde los abogados voluntarios estarán esperando para brindarle asesoría legal sin costo:

▪ Domingo, 20 de mayo, 10 a.m.

Ave Maria Law School, 1025 Commons Cir

Naples, FL 34119

▪ Sábado, 2 de junio, 9 a.m.

Homestead (lugar por determinarse)

▪ Sábado, 9 de junio, 9 a.m.

Ana G. Méndez University System - South

Florida Campus, 15201 NW 79th Ct,

Miami Lakes, FL 33016

▪ Sábado, 23 de junio, 9 a.m

Hispanic Unity of Florida, 5811 Johnson St

Hollywood, FL 33021

▪ Sábado, 14 de julio, 10 a.m.

Elisabeth Lahti Library, 15200 SW Adams Ave,

Indiantown, FL 34956

▪ Sábado, 28 de julio, 9 a.m.

El Señor es mi Roca Church,

2723 NW 17 Ave. Miami, 33142

▪ Sábado, 11 de agosto, 9 a.m.

WeCount!, 201 N Krome Ave #230,

Homestead, FL 33030

▪ Sábado, 25 de agosto, 10 a.m

Quality Life Center, 3210 Dr. Martin Luther

King Jr Blvd, Fort Myers, FL 33916

▪ Sábado, 8 de septiembre, 9 a.m.

St. Isidro Catholic Church, 2310

Hammondville Rd, Pompano Beach, FL33069

▪ Sábado, 22 de septiembre, 9 a.m.

Glades Medical Center, 1 NE 167th St,

North Miami Beach, FL 33162

Para más detalles sobre los talleres de asesoría legal gratuita, puede comunicarse con Americans for Immigrant Justice al (305) 573-1106 ext. 1109 o con Servicios Legales Católicos al (305) 373-1073 ext. 1218.

Ambas entidades organizadoras solicitan a los inmigrantes puntualidad en la asistencia y asegurarse de llevar consigo todos los documentos relacionados con su caso migratorio y antecedentes penales, de tenerlos.