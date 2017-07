Más de 1,300 inmigrantes cubanos están detenidos en EEUU

Son maestros, ingenieros, campesinos, y todos llegaron buscando libertad a los Estados Unidos. Pero tras un giro inesperado de la política migratoria y perder un tratamiento especial que les permitía permanecer legalmente en el país, más de 1,300 cubanos esperan detenidos a que se defina su destino.

“Lo que escuché fueron historias de gente que sentía que literalmente no podía vivir más en Cuba”, comentó Wendi Adelson, directora ejecutiva del Immigration Partnership & Coalition (IMPAC) Fund.

“Muchos dicen que ni siquiera en sus sueños más descabellados imaginaron que Estados Unidos los trataría de este modo. Ellos pensaban que este era un país de libertad y esto era lo que vinieron buscando, vivir sin que el gobierno le tuviera puesta la bota encima y ahora esto”, dijo.

Adelson visitó cuatro centros de detención para inmigrantes en Texas—dos en Laredo (Centro de Detención de Laredo y Río Grande), uno en Pearsall (Complejo de Detención del Sur de Texas) y el otro cerca de Austin, solo para mujeres (Centro Residencial T. Don Hutto)—para identificar a cubanos detenidos que necesiten representación legal y habló con 16, en su mayoría hombres.

facebook twitter email Compártalo More Videos 3:09 Opositores protestan en Santiago de Cuba el 26 de julio Pause 3:40 Samaritanos en el camino de la emigración cubana 2:08 El “poeta inaugural” Richard Blanco habla sobre su obra y próximo viaje a Cuba 1:10 Gestiones realizadas por la Comisión Internacional del Encuentro Nacional Cubano en la Unión Europea 0:56 Javier Carrillo habla sobre el flujo de migrantes cubanos 2:04 Jonathan del Rosario, ofrece a los migrantes cubanos el regreso a la Isla 2:07 Cachean a Alexander Delgado, de Gente de Zona, en Aeropuerto de Cuba 1:28 Una pareja de migrantes cubanos relata su travesía 3:05 Decenas de cubanos viven y trabajan de forma clandestina en Panamá 2:16 La espera corroe las esperanzas de los migrantes cubanos Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email "Soy el último" El migrante cubano José Antonio Batista Silva, rompe en llanto al llegar a Laredo, Texas. Las autoridades le dijeron que estaba entre los últimos en entrar después de que el presidente Barack Obama terminó con la política de pies-secos, pies-mojados. Cubanos en Libertad

“Muchos me dijeron ‘mira, yo nunca he cometido ningún crimen, no soy un criminal, no soy un pandillero, sólo soy un maestro, un esposo, una persona normal’. Están en un centro de detención para inmigrantes pero para ellos están en una cárcel”, comentó la abogada.

Muchos me dijeron ‘mira, yo nunca he cometido ningún crimen, no soy un criminal, no soy un pandillero, sólo soy un maestro, un esposo, una persona normal’. Wendi Adelson, IMPAC

El 12 de enero, y a solo días de dejar su puesto, el ex presidente Barack Obama eliminó la política conocida como “pies secos, pies mojados”. Considerados refugiados políticos, los cubanos que llegaban a territorio estadounidense, incluso sin visas, podían quedarse en el país y legalizar su estatus. El anuncio del cambio fue sorpresivo y muchos cubanos quedaron en el camino o incluso tan cerca de EEUU como en los puestos fronterizos de Texas o el aeropuerto internacional de Miami. Algunos pusieron las esperanzas en el nuevo presidente Donald Trump, pero este dejó intacta la medida de Obama.

La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) no dispone de estadísticas públicas de las detenciones o deportaciones a partir del cambio de política del 12 de enero, según explicó un vocero que pidió no ser identificado. Pero hasta julio del presente año fiscal 1,355 cubanos se encuentran bajo custodia de ICE en centros de detención de todo el país. En marzo eran 651. No sería difícil asumir que la mayoría intentó entrar a Estados Unidos después del 12 de enero.

“Muchos individuos que fueron detenidos quedaron atrapados en un limbo legal porque estaban en tránsito durante el período en que cambió la ‘política de pies secos, pies mojados’ ”, comentó Javier López, presidente de la Cuban American Bar Association (CABA).

“Legalmente, ¿qué pasa con este individuo que ha dejado su país y que estaba por ejemplo en el aeropuerto internacional de Miami durante un cambio de política de Estados Unidos?”, preguntó el abogado. “Es un asunto muy novedoso y por eso es que estas personas necesitan abogados que puedan argumentar sus casos porque evidentemente el sistema de inmigración es muy complicado”, añadió.

facebook twitter email Compártalo More Videos 3:09 Opositores protestan en Santiago de Cuba el 26 de julio Pause 3:40 Samaritanos en el camino de la emigración cubana 2:08 El “poeta inaugural” Richard Blanco habla sobre su obra y próximo viaje a Cuba 1:10 Gestiones realizadas por la Comisión Internacional del Encuentro Nacional Cubano en la Unión Europea 0:56 Javier Carrillo habla sobre el flujo de migrantes cubanos 2:04 Jonathan del Rosario, ofrece a los migrantes cubanos el regreso a la Isla 2:07 Cachean a Alexander Delgado, de Gente de Zona, en Aeropuerto de Cuba 1:28 Una pareja de migrantes cubanos relata su travesía 3:05 Decenas de cubanos viven y trabajan de forma clandestina en Panamá 2:16 La espera corroe las esperanzas de los migrantes cubanos Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Quién se queda bajo la Ley de Ajuste Cubano El abogado de inmigración Wilfredo Allen explica cómo un cubano puede solicitar la residencia de los Estados Unidos bajo la Ley de Ajuste Cubano. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Otros cubanos, llegaron demasiado tarde y quedaron atrapados en Nuevo Laredo, México, donde permanecieron durante varios meses, esperando a que Trump echara atrás la medida. En medio de la confusión inicial, hubo reportes sobre cubanos a quienes los agentes fronterizos no permitieron solicitar asilo o disuadieron de hacerlo. Aunque el gobierno mexicano decidió “regularizar la estancia” de unos 588 cubanos que estaban en esa ciudad en abril, a fines de mayo, medios locales informaron que la mayoría ya había pedido asilo en EEUU.

A pesar del cambio de política, los cubanos—como los extranjeros de otros países—pueden solicitar asilo político en la frontera y pueden lograr que un juez escuche su caso si pasan la prueba del “miedo creíble” de persecución si son devueltos a su país de origen. Pero el reto de los cubanos que llegaron sin papeles después del cambio consiste en navegar las complicadas leyes de inmigración y de asilo, en muchas ocasiones sin representación legal y en condiciones que muchos perciben similares a las de una prisión.

Como pasa con los inmigrantes de cualquier otro país, las estadísticas están en su contra.

Las posibilidades de obtener asilo político en Estados Unidos son cada vez más menores y varían en dependencia de los jueces. Por ejemplo, la corte de inmigración en el Centro de Procesamiento de Krome en Miami, es una de las más difíciles, con una tasa de otorgamiento de solo el siete por ciento. Eso significa que en el 2016, solo concedió 33 asilos y denegó 465, de acuerdo con un informe preparado por el Departamento de Justicia.

facebook twitter email Compártalo More Videos 3:09 Opositores protestan en Santiago de Cuba el 26 de julio Pause 3:40 Samaritanos en el camino de la emigración cubana 2:08 El “poeta inaugural” Richard Blanco habla sobre su obra y próximo viaje a Cuba 1:10 Gestiones realizadas por la Comisión Internacional del Encuentro Nacional Cubano en la Unión Europea 0:56 Javier Carrillo habla sobre el flujo de migrantes cubanos 2:04 Jonathan del Rosario, ofrece a los migrantes cubanos el regreso a la Isla 2:07 Cachean a Alexander Delgado, de Gente de Zona, en Aeropuerto de Cuba 1:28 Una pareja de migrantes cubanos relata su travesía 3:05 Decenas de cubanos viven y trabajan de forma clandestina en Panamá 2:16 La espera corroe las esperanzas de los migrantes cubanos Share Video Video link: Select Embed code: Select

facebook

facebook twitter

twitter email Padre e hijo, los últimos cubanos en pisar suelo americano sin visa Yuniesky Marcos Roque, ingeniero eléctrico, y su hijo de 7 años, fueron los últimos cubanos que autorizaron a entrar a Estados Unidos por la frontera en Laredo, Texas. Brittany Peterson McClatchy

Aquilino Caraballo y Georgina Hernández, de 67 y 64 años, vivieron esa odisea en carne propia. La pareja de cubanos perdió su caso de asilo en abril en la corte de Krome. Su defensa no pudo convencer al juez de que Caraballo, un pequeño agricultor, sería perseguido si regresaba a la isla. Si hubieran llegado solo unas horas antes de que la nueva política entrara en vigor—fueron detenidos el 13 de enero—ahora estarían reunidos tranquilamente con sus dos hijos, que viven en Miami.

La pareja pasó otros dos meses detenida antes de ser deportada el 26 de mayo en un avión comercial con destino a La Habana, según comunicó ICE. Hasta este julio, ICE ha devuelto a la isla a 86 cubanos, ya sea deportados o porque pidieron regresar voluntariamente a Cuba. En el 2016, devolvió a 64.

Otros inmigrantes cubanos han tenido mejor suerte.

“Hubo algunos que llegaron antes [de la eliminación de la política conocida como] ‘pies secos, pies mojados’ pero su documentación estaba ambigua y en un par de casos hemos podido probar que estos individuos llegaron antes del cambio”, comentó López.

CABA, a través de su fundación pro bono, ha estado ofreciendo apoyo a los cubanos detenidos en Krome que no tienen representación legal. A través de uno de los miembros de su junta directiva, la organización logró que la firma Holland & Knight dispusiera de un abogado en su oficina de Texas para trabajar en este tipo de casos de modo gratuito.

Asimismo, IMPAC, una iniciativa del multimillonario Mike Fernández, se ha comprometido a recaudar dinero para apoyar a otras organizaciones como American for Immigrant Justice y Catholic Legal Services que ayudan a los inmigrantes. Según Adelson, IMPAC está finalizando los detalles para disponer de un abogado que represente a los cubanos detenidos a lo largo de la frontera con México.

Pero con 1,355 detenidos hasta la fecha, estos esfuerzos no parecen ser suficientes. Según la abogada, los hombres son quienes están más necesitados de representación legal.

“Hay diferentes estándares en los distintos centros de detención. En Hutto, donde están las mujeres, cuando pasan [su entrevista de] miedo creíble, son liberadas”, dijo, pero en el caso de los hombres, no sucede así “porque a las mujeres no se les pide que paguen fianza pero a los hombres cubanos se le está pidiendo que paguen $7,500”.

“Varios me dijeron que tienen familiares en Hialeah y Miami y no tienen esa cantidad de dinero, así que están esperando detenidos”, agregó.

ICE no comentó sobre este tema.

Ninguno de los cubanos contactados por Adelson aceptó hablar con la prensa y las condiciones en los centros de detención limitan el acceso. Las páginas digitales de varios de estos centros indican que los inmigrantes no pueden recibir llamadas. Solo se les puede dejar un mensaje con datos de contacto para que devuelvan la llamada, pero incluso para eso, se necesitan los datos personales del detenido, incluido un número de identificación de entrada al país conocido como número “alien”. Para realizar entrevistas, los reporteros necesitan además una declaración por escrito de consentimiento del individuo en cuestión.

Adelson no cree que estos cubanos estén hablando frecuentemente con sus familiares.

“Tienen acceso a 45 minutos de luz solar, están dentro siete días a la semana, algunos dicen que han perdido peso, que no están recibiendo tratamiento médico adecuado”, dijo la abogada. “Y se siente como una cárcel para ellos”.