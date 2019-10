Le ofrecieron $1 millón para pelear con Usyk y el pidió $2 millones. Este cubano no se arrepiente de su decisión

El entrenador Eric Castaños anuda los guantes de Frank Sánchez antes de comenzar una sesión de entrenamiento.

La propuesta puso a pensar a Frank Sánchez. Del otro lado del teléfono le estaban ofreciendo $1 millón para aceptar un reto de última hora contra Oleksandr Usyk, pero querían una respuesta rápida. El cubano jamás imaginó una cifra de esa magnitud, pero volvió con una contraoferta: “peleo por $2 millones’‘.

Eventualmente, la promoción de Usyk decidió seguir otro camino y sacaron a Chazz Witherspoon de su semirretiro para reemplazar a Tyrone Spong, quien falló una prueba de dopaje el lunes y colocó el debut del ucraniano este sábado en Chciago ecima de un mar de dudas.

Después de ese momento inicial de sopesar los pros y los contras, Sánchez (13-0, 11 KO) considera que hizo lo correcto en no apresurarse y aceptar la tentadora suma de dinero. El guantanamero confía en que vendrán más fechas y mejores bolsas en más favorables circunstancias.

Cuéntame en realidad que fue lo que sucedió.

“Nos dieron esa noticia. Nos dijeron que si queríamos enfrentarlo, pero no se pudo. Eran muy pocos días. Yo he venido haciendo mi trabajo, pero era mucho riesgo. Por eso pedimos más dinero, un dinero que valiera ese riesgo. Con $2 millones me la rifo con Usyk’‘.

Cuando escuchaste $1 millón, ¿qué pasó por tu mente?

“Imagínate. Es una cifra alta, pero el dinero chiquito no se puede comer el grande. Mäs adelante vendrán cosas más grandes. Puede que alguien no entienda esto, pero creo haber hecho lo correcto y no ir sin una preparación al mismo nivel de mi oponente’‘.

¿Cómo imaginas una potencial posible con Usyk?

“Tengo buena velocidad y creo que el boxeo encaja perfectamente con el de él. Creo que puedo ganarle. Soy agresivo y soy rápido de manos y piernas. Creo que puedo complicarlo bastante con el tiempo necesario para prepararme’‘.

Todavía estás fresco de tu triunfo sobre Bisbal en Minnesota, ¿cómo lo ves a la distancia?

“Muy contento. Fue un buen triunfo que me permitió demostrarle al público en que momento me encuentro del boxeo y que puede esperar de mí cada vez que me subo a un ring a pelear’‘.

Esa noche te vio casi un millón de hogares.

“Eso significa mucho. Hay tantas personas que no me habían visto y otros que jamás habían escuchado mi nombre. De modo que este es un impulso más a mi carrera y un estímulo para seguir adelante’‘.

¿Sentiste la necesidad de entrar a matar?

“Sí, pero eso es algo que no me preocupa ni a lo que le dedico mucho tiempo, porque mi estilo natural es ser agresivo y creo que donde me he presentado, con televisión o sin ella, salgo a hacer lo mismo, a combatir y a tirar golpes con fuerza. Eso ha gustado’‘.

¿Qué viene antes de fin de año?

“Voy a pelear entre noviembre y diciembre sin falta. Hay posibilidad que pueda estar el 23 de noviembre en la cartelera de Luis Ortiz, lo que sería un tremendo honor para mí poder estar cerca de él. Si no, me dijeron que pelearía el 7 de diciembre’‘.

Tu 2018 fue increíble, 10 peleas con nueve victorias y siete nocauts…

“No me lo sentí. Lo único que sabía es que debía avanzar a toda costa y ganar no solo victorias, sino la experiencia de pelear con rivales de todo tipo y cualquier escenario, por grande o chico que fuera. Tenía que sumar en todos los órdenes’’.

Ya peleaste por cantidad y ¿ahora?

“Claro que por calidad. Vamos a peleas de ocho y 10 rounds, contra rivales más experimentados. Bisbal fue el primero de ellos, pero todos verán como aumentarán los retos y yo feliz de que sea así ’’.

Tu división se ha puesto complicada...

“La división ha crecido bastante, tiene muchos seguidores. Hay mucho interés y lo vemos en las peleas que han pasado este año y las que vienen antes de que finalice. La gente habla de los pesados y eso es algo bueno’‘.

Y Miami es un puesto clave para los gigantes: Luis Ortiz, Hrgovic, tú.

“Sí, hay varios pesados por la ciudad, pero destaque para nuestro Luis Ortiz, que es nuestro orgullo y nuestra bandera. Con toda humildad, quiero ser su relevo para poner en alto el boxeo cubano’‘.

¿Ves al King Kon ganándole a Wilder?

“Claro que sí, 100 por ciento. Sé que está entrenando fuerte y esta vez las cosas van a ser diferente con Wilder. Tendremos un gran campeón de Cuba en los pesados. Eso es parte de lo que hace interesante la división, que cualquier cosa puede suceder, como pasó entre Ruiz y Anthony Joshua’‘.