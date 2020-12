David Morell cierra el 2020 con la mano en alto en una división profunda y dominada por Canelo Alvarez

David Morell hizo lo que tenía que hacer. El cubano aceptó un reto y un riesgo en una de las últimas veladas del 2020, pero al final salió de la prueba con la promesa de su talento intacta .

David Morell hizo lo que tenía que hacer. El cubano aceptó un reto y un riesgo en una de las últimas veladas del 2020, pero al final salió de la prueba con la promesa de su talento intacta y la ilusión de que mayores y mejores cosas vendrán en la próxima temporada.

Con más argumentos de boxeo y una presencia dominante en en el ring, Morell superó el sábado en la noche a Mike Gavronski en una cartelera efectuada en el Auditorium y Expo Hall de Los Angeles y que llegó a todo el país por las pantallas de FOX y FOX Deportes.

La pelea -la aceptó con pocas semanas de aviso- se entendía que no traería mucho peligro para Morell y, de hecho, su título interino de la Asociación Mundial del Boxeo no estaba en disputa, por eso este choque se programó en 10 asaltos, pero el chico afincado en Minnesota no decepcionó.

Morell lo hizo todo y bien. Su combinación de habilidades y poder resultaron demasiados para Gavronsk, un hombre con una defensa poroso y sin imaginación, que solo encontró el recurso del agarre, cuando nada más le alcanzaba y desde el primer minuto se sabía que era cuestión de tiempo para que llegará el final anticipado.

El cubano tiró en el asalto inicial a Gavronsk y parecía que el hombre no saldría del segundo, pero de alguna manera alcanzó al tercero, donde le aguardaba otro ataque despiadado que obligó al árbitro Jack Reiss a detener las acciones y decretar el triunfo de Morell.

Para este chico de Villa Clara, este año será inolvidable. Conquistó un título secundario y se posiciona en tremenda posición para seguir reclamando espacios en la división súper mediana, donde hace apenas unos días Saul “Canelo’‘ Alvarez venció a Callum Smith y donde pronto Caleb Plant enfrentará a Caleb Truax.

Por aquí también merodean Billy Joe Saunders y David Benavidez, mientras que muy pronto llegará Jermall Charlo y donde se asoma, con las mismas intenciones que Morell, Edgar Berlanga, de manera que las 168 han cobrado una importancia que no se advertía desde hace un buen tiempo.

¿Cómo le irá Morell en este río revuelto de talento y profundidad? Todavía es muy pronto para decir, pero condiciones no le faltan para seguir avanzando de la mano de sus gestores en Premier Boxing Champions, una empresa que velará por sus intereses de manera segura.

Morell dio un paso enorme en su carrera profesional al capturar en agosto pasado el cinturón interno de la AMB al vencer por decisión unánime a Lennox Allen, luego de sumar dos victorias por la vía rápida en sus primeras dos actuaciones contra Quinton Rankin y Yendris Rodríguez.

Campeón mundial juvenil amateur, Morell entró con pie derecho en los Estados Unidos al firmar con Warriors, una empresa con mucha experiencia y conexiones en el complicado mundo del boxeo, gracias a sus relaciones con PBC, la entidad presidida por Al Haymon.