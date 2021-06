Un monstruo en peleas callejeras. Ahora busca hacer historia para Cuba y Miami en boxeo a mano limpia

Ulysses Díaz enfrentará a Thiago Alves este sábado 26 de junio en el Hard Rock Live del Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood

Desde que en noviembre del 2020 Ulysses Díaz derrotara en solo tres segundos a Donelei Benedetto, el video de su potente golpe de derecha casi justo al sonido de la campana le dio la vuelta al mundo con millones de reproducciones y el nombre del hombre que todos conocen como “The Monster’’ ha sonado como nunca antes.

Pero ahora ha llegado el que puede ser su gran momento. Díaz enfrentará a Thiago Alves este sábado 26 de junio en el Hard Rock Live del Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood en el evento BKFC-18 que llegará a todo el país en las plataformas de streaming de BKTV APP, (9:00 p.m. ET/6:00 p.m. PT) y FITE PPV.

Díaz quiere convertirse en el primer campeón de sangre cubana que gana un título en el boxeo a mano limpia, pero Alves es un veterano que, incluso, hizo carrera en la UFC. A pesar de todo, el Monstruo confía en sus talentos y en el apoyo de su gente para lograr esa meta.

¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas contra Alves?

“Tuve una alegría por dentro que no encuentro palabras. Yo he sido un fanático de Thiago Alves desde que estaba en la UFC. Es una leyenda. Así que pelear por la faja delante de mi gente y contra alguien como él será algo muy grande. Vamos a dar una gran pelea, pero con el favor de Dios saldré con la mano levantada’‘.

El es un maestro de striking en American Top Team...

“Sé que el entrena con mucha gente buena, que está en una tremenda escuela, pero los que me conocen saben cómo peleo y que tengo en mi esquina a un gran maestro como Orlando Cuéllar que ha formado muchos campeones mundiales y yo seré uno más. No pienso en lo que hace él. Yo estoy trabajando duro para ser el vencedor ese día’‘.

¿Qué ha sido lo más importante de este campamento?

“Las peleas mías nunca duran mucho, pero sé que él ha estado en peleas importantes con muchos nombres grandes. Así que voy a prepararme para si esta pelea va a la distancia. Lo que él traiga, voy a estar preparado. Nada me va a sorprender’‘.

Un KO de tres segundos en tu última pelea, dejaste la vara alta.

“Yo no quiero reproducir eso. Ya eso es un record, fue algo grande para mí, increíble. Vengo de un pasado que no era muy lindo y verme donde estoy ahora en poco tiempo de peleador profesional, creo que he logrado cosas. No estoy pensando en romper mi propio record si no en tener la faja’‘.

¿Qué viene a tu mente cuando piensas en ese pasado y te ves ahora?

“Pienso en eso y me dan ganas de llorar. Vengo de muchas cosas duras. No más duras que mucha gente allá afuera, pero sobreviví y estoy aquí ahora. Estamos haciendo cosas buenas, estamos ayudando a gente. Ese pasado es energía para seguir mirando adelante’‘.

Peleas cerca de Miami.

“Esto es una bendición para mí. Quiero convertirme en el primer campeón cubano en Bare Knuckle. Eso va a ser gran cosa