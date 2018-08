Informes contradictorios sobre el regreso de Wade al Heat de Miami

La decisión de Dwyane Wade sobre si jugará la próxima temporada con el Heat o se acoge al retiro ha provocado una ola de reacciones en las últimas horas al punto que han tenido que intervenir el propio jugador y su esposa.





Todo comenzó cuando el periodista deportivo Adam Spolane, con sede en Houston, colocó este martes en su cuenta de Twitter @AdamSpolane un mensaje con el regreso inminente de Wade al Heat.

“FUENTE: Dwyane Wade firmará un contrato de 1 año con el Miami Heat y se retirará cuando termine la temporada 2018-1919”, escribió Spolane a las 6:17 p.m. el 14 de agosto del 2018.

Parecía una información fiable, pero nadie lo confirmó y este miércoles Alex Kennedy lo desmintió, también en Twitter @AlexKennedyNBA alegando otra fuente

“Contrariamente a un informe de Twitter, Dwyane Wade y el Heat no han llegado a un acuerdo. De hecho, hay algunas dudas de que las dos partes podrán llegar a un acuerdo. La jubilación es una consideración seria para Wade. Si juega, será en Miami. Pero no hay garantía de que jugará”, colgó a las 8:43 a.m. este 15 de agosto del 2018.

Entonces el propio jugador entró en escena para dar su veredicto en su cuenta @Dwyane Wade.

“Noticias falsas”, publicó a las 12:54 p.m. el mismo 15 de agosto de 2018.

A pesar de que la fuente era el propio Wade la cosa no quedó ahí y el debate se prolongó después de que el periodista Will Manso tratara de cerrar el debate haciendo referencia al tuit del jugador.

“Está bastante claro que D-Wade aún no ha tomado ninguna decisión, al contrario de la conversación en Twitter”, puso en @WillManso adjuntando el mensaje de Wade.

Pero poco después Martin Schwartz reabrió el tema con otro mensaje en @MartinjSchwartz.

“100% de vuelta ... sepa que es un hecho”, escribió en Twitter a la 1:02 p.m.

Fue entonces la esposa de Wade, Gabrielle Union, la que tuvo que intervenir para desmentir este informe en su cuenta @itsgabrielleu.

“Soy la esposa y no sabes nada Jon Snow ... err Martin”, puso en respuesta a Martin Schwartz.

En estos momentos todo está al 50 por ciento, si bien muchos se inclinan a pensar que Wade volverá en su última temporada, la posibilidad del retiro es un hecho.

Ahora a sus 36 años podría volver a liderar al grupo de jóvenes del Heat a terminar la obra que quedó inconclusa la pasada temporada, ampliar algunas de sus marcas e intentar retirarse por todo lo alto.

Todavía le queda mucho basquetbol y el Heat tiene para él reservada una excepción de $5.3 millones. Los aficionados desean verlo una vez más vestido con el uniforme de Miami.

Esta batalla en la red social ha tenido una pausa y solo queda por esperar por la decisión final de Wade, quien ha dicho que no tiene prisa en tomarla.

Según el Sun Sentinel, el Heat tiene adelantadas las conversaciones con Udonis Haslem para que regrese con el equipo a su 16ta temporada a los 38 años.





“Fue una gran conversación. Al final del día fue una conversación sobre si me quieren de regreso y si quiero volver’’, dijo UD. “Cada vez que hablo con los muchachos, quieren que regrese, quieren saber. No lo sé. Solo estoy enfriándome, divirtiéndome. Tengo mucha energía y todavía me queda juego”.

Se supone que la franquicia de Miami le ha ofrecido un contrato de veterano de $2.4 millones y es muy probable que lo acepte.

Haslem ha estado entrenando junto a Wade,Tyler Johnson, James Johnson y Wayne Ellington y su regreso podría influir en la decisión de su amigo de mil batallas con el Heat para que también vuelva a su última temporada.

Siga a Pedro González en Twitter: @PedroJulio59