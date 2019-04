Comienzan los playoffs sin LeBron y Warriors van por el triplete

Stephen Curry, de los Warriors, va rumbo al aro marcado por LeBron James , de los Cavs (izq.), el 6 de junio del 2018. Esta foto no se repetirá en esta postemporada. Getty Images

El pasado miércoles quedaron definidos los ocho clasificados a los playoffs por cada una de las conferencias y esté sábado se pone en marcha la postemporada con cuatro interesantes partidos.

No estará LeBron James por primera vez desde la temporada 2003-2004, ni será finalista de la NBA, después de serlo en los últimos ocho años. Sus Lakers quedaron eliminados al terminaren el 10mo puesto del Oeste.

Esta semana el equipo de Los Ángeles ha sido sacudido por un fuerte terremoto con la renuncia del presidente Magic Johnson el martes y este viernes con la salida del entrenador Luke Walton. James estuvo el miércoles en Brooklyn en la despedida de Wade, preguntándose si lo despedirán igual en alguno de sus tres equipos.

En esta ronda los Warriors se alzan como los máximos favoritos y no está muy claro cuál será el equipo que lo acompañe a las Finales, ni con quien va a discutir el banderín del Oeste.

El quinteto de Golden State, después de terminar primero en el Oeste, se enfrentará a los Clippers, que terminaron el el octavo. Los Nuggets (2do) van contra los Spurs (7mo); los Rockets (3ro) contra el Thunder (6º) y los Trail Blazers (4º) ante el Jazz (5º).

En Este, el primero, los Bucks tendrán que lidiar con los Pistons, que consiguieron quedarse en el octavo en la última fecha. El rival de los Raptors (2º) será el sorpresivo Magic (7º); losSixers (3º) van contrata los emergentes Nets (6º) y los Celtics (4º) lo tinen difícil contra los Pacers (5º).

Si la lógica se impone los Warriors deben imponerse y jugar las semifinales de conferencia con los Blazers que lucen ligeramente superiores al Jazz. El ganador del más que posible enfrentamiento Nuggets-Rockets, de la otra semi, deberá discutir el banderín del Oeste con los actuales campeones.

Por el Este, sin los Cavaliers con LeBron en el campo de batalla, no hay un claro favorito. Se espera que los Bucks y los Celtics protagonicen una bonita semifinal, mientras Raptors y Sixers se deben pelear en la otra por un puesto en la final.

Igualmente todo indica que los Bucks, del aspirante a MVP Giannis Antetokounmpo, estarán en las Finales de la NBA, pero lo tiene muy difícil ante el equipo de Boston de Kyrie Irving, Toronto de Kawhi Leonard y Filadelfia de Joel Embiid.

Mientras en la otra costa James Harden con Houston y Russell Westbrook con Oklahoma City pueden dar la sorpresa.

Pero los Warriors tienen un quinteto titular casi invencible, formado por Stepehen Curry, su “splash brother” Klay Thompson, el último MVP de las Finales Kevin Durant, el bueno para todoDraymond Green la incorporación del buen centro DeMarcus Cousin. Además de una buena segunda unidad.

Aunque estos playoffs luzcan diferente al final la única ausencia sonada es la de LeBron y los Cavaliers, otra cosa sería si ganan los Bucks o los Nuggets, pero es difícil. Golden State tras ganar en el 2017 y 2018 con un mejor equipo va en busca de su triplete.

Este sábado abre los Nets vs Sixers (2:30 p.m. ESPN), le sigue el Magic vs Raptors ( 5 p.m. ESPN), luego llega el Clippers vs Warriors ( 8.m. ABC) y cierra el Spurs vs Nuggets (10:30 p.m. ESPN) .

El domingo, los Bucks vs Detroit, Celtics vs Indiana, Blazers vs Jazz, Thunder vs Rockets.

No importa que no estén ni el Heat, ni los Lakers, ni Lebron , ni Dwyane Wade, ni otros tantos, este fin de semana comienza la mejor parte del campeonato de la NBA.