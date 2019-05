A las Finales de la NBA solo llegan las grandes estrellas

El delantero de los Raptors Kawhi Leonard trata de salirse de la marca del defensa de los Sixers Ben Simmons (25) al inicio de la jugada final el domingo en Toronto. Frank Gunn

Faltaban cuatro segundo con el juego empatado 90-90 cuando Kawhi Leonard tomó el balón se fue hasta la esquina y por encima de la gigantesca figura de Joel Embiit soltó un tiro en el último segundo.

La pelota dio dos veces en un borde de aro, luego otras dos en el otro y cuando parecía que salía, y que el juego se iba a tiempo extra, el balón entró, desatando la locura en Toronto. Leonard con 41 puntos demostró que es un ganador y que estaba de vuelta uno de los mejores jugadores de la liga.

Fue el último disparo de una de las mejores semifinales de la historia de la NBA y el mismo le dio el triunfo a los Raptors 92-90 ante los Sixers en el Juego 7, para de este modo avanzar a la final de la Conferencia Este y dejar fuera a un equipo de Filadelfia que también mereció ser finalista.

De este modo los Raptors se enfrentarán a los Bucks para dirimir cual de los dos se lleva el banderín del Este y avanzar a la gran final de la NBA. La serie al mejor de siete juegos (2-2-1-1-1) comenzará el miércoles 15 en Milwaukee con un bonito duelo de monstruos entre Leonard y Giannis Antetokuonmpo.

A primera hora del domingo, en otro dramático encuentro los Trail Blazers se impusieron 100-96 en casa de los Nuggets apoyándose en los 37 puntos de un CJ McCollum en modo “Superman”.

De esta manera a partir de este martes el equipo de Portland disputará la final contra los Warriors, actuales campeones de la NBA, quienes comenzarán la serie jugando en casa como firmes candidatos para avanzar a las Finales de la NBA, aún sin Kevin Durant, lesionado en la pantorrilla.

Y es que el equipo de Golden State también cuenta con dos estrellas como Stephen Curry y Klay Thompson capaces de aguarle la fiesta a cualquiera, y se espera que protagonicen un interesante duelo con McCollum y Damiam Lillard.

Curioso que en Oeste se enfrentarán los hermanos Curry (Step vs Seth) y en el Este los Gasol (Marc vs Pau), aunque Pau no podrá jugar con los Bucks después de operarse el pie la semana pasada.

Si bien ya se han despedido James Harden con los Rockets, Nikola Jukic con los Nuggets, Joel Embiit con los Sixers y Kyrie Irving con los Celtics, a estas finales de conferencia han llegado los equipos que cuentan con las estrellas que más han brillado en esta postemporada.

En el Este han resaltado los delanteros Antetokuonmpo y Leonard; mientras que en el Oeste las parejas de defensas Curry-Thompson y Lillard-McCollum.

Los quintetos que no tienen a estos súper jugadores no han tenido chance. Filadelfia tiene los dos mejores jugadores del Draft de los últimos años (Embiit y Ben Simmons), los dos mejores intercambios de la temporada en Jimmy Butler y Tobias Harris y uno de los mejores francotiradores de la liga en JJ Redick, y nada.

Si bien el triunfo de los Blazers rompió en el Oeste el idílico 1-2 en cada conferencia, lo cierto es que su triunfo ante Denver no es ninguna sorpresa, pero después de tanto ruido en estas semis todos apuestan por una gran final Warriors-Bucks a partir del 30 de mayo.

Pero que nadie se imagine que será un paseo y que estas Finales terminarán antes del sexto juego. Claro que se espera que para ese entonces Durant esté recuperado, aunque esto pasa porque a Golden State le vaya bien ante Portland y no tenga que forzarlo a jugar antes de tiempo.

Mientras los Raptors se apoyarán en el efecto Kawhi para obrar el milagro y por fin llegar a unas finales de la NBA, pero tendrán que derribar a un gigante con Giannis y unos Bucks que también tienen un gran equipo.