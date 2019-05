Con la duda de Kevin Durant, los Warriors se enfrentan a los Raptors en las Finales de la NBA

En esta imagen de archivo del 8 de mayo de 2019, Kevin Durant, de los Warriors, se aleja del árbitro Ken Mauer durante el Juego 5 ante los Rockets, en Oakland, California. AP Foto

Este jueves 30 de mayo comienzan las Finales de la NBA entre los Warriors, campeones del Oeste, y los Raptors, los sorprendentes titulares del Este.

Golden State comenzará jugando en Toronto, cuyo equipo tiene el factor cancha a su favor al haber ganado un juego más en la temporada regular.

Pero no solo eso tienen en contra los actuales campeones de la NBA, sino que además no podrán contar para el Juego 1 con el estelar Kevin Durant, quien todavía no está recuperado del estiramiento que sufrió en los gemelos de sus pierna derecha en el quinto partido contra los Rockets.

Aunque desde entonces los Warriors viene jugando muy bien ganándole el Juego 6 en Houston y barriendo en las Finales de Conferencias a los Trail Blazers. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, como en sus buenos tiempos, encontraron el modo de ser invencibles sin Durant.





“KD [Kevin Durant] no estarápara el Juego 1. Veremos cuando estará [listo] “, dijo el entrenador de los Warriors Steve Kerr. “Que haya muchos días entre juegos en las Finales nos ayuda. Así que ya veremos”.

Pero la final es cosa seria y es mejor tener disponible a todos sus hombres, sobre todo si tu rival cuenta con un Kawhi Leonard en modo “mejor jugador de la NBA” en estos momentos.

Leonard está a un nivel que recuerda al de los Spurs cuando en el 2014 le ganó el título al Heat del Big Three con tan solo 22 años, siendo el MVP de las Finales.

El quinteto de Toronto, primero ante los Sixers con una canasta espectacular de Leonard en semis y luego contra todo pronóstico ante los Bucks, ha demostrado que es un rival a tener en cuenta en las Finales y que si no le ponen lo mejor pueden dar la sorpresa.

Durant todavía no ha sido dado de alta y por tanto no ha pisado la cancha, solo ha entrenado con pesas a la vez que recibe tratamiento de rehabilitación. Todo hace indicar que tampoco estará para el Juego 2 el domingo en Toronto, sobre todo después de que Kerr dijera que no ha decidido si viajará con el equipo.

Suponiendo que le den de alta este miércoles tres días son muy pocos para arriesgarse a ponerlo sobre la cancha, por lo que lo más probable es que no vuelva a jugar hasta el tercer partido de la serie. Algunos incluso tiene la teoría que la lesión es más grave de lo que se esperaba y que tal vez no pueda jugar las Finales.

El que si estará es André Iguodala, que con toda seguridad se hará cargo de Leonard en el quinteto titular.

En tanto, pudiera reaparecer el centro DeMarcus Cousins, tras sus significativos progresos de su lesión en el cuádriceps de su muslo izquierdo que lo dejó fuera de los playoffs desde el Juego 2 de primera ronda contra los Clippers.

De momento reza como “cuestionable” (50%) para el Juego 1 en Toronto y pudiera ayudar con algunos minutos, sobre todo para enfrentar a un Marc Gasol que está siendo fundamental con los Raptors.

Con Durant o sin él se prevé una serie muy pareja donde los Warriors son favoritos en el papel, también los eran los Bucks de Giannis Antetokounmpo y miren lo que pasó. En la NBA nada está garantizado.