Importante revista deportiva considera que LeBron James no es el mejor… ni siquiera el segundo

Aunque en los últimos 15 años otros jugadores han ganado el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA LeBron James ha sido considerado por todos claramente como el mejor de la liga, incluso después de haber perdido cinco finales.

Sin embargo esta vez la prestigiosa revista Sport Illustrated en su ranking de los 100 mejores jugadores de la NBA no le considera como el número uno, ni siquiera como el número dos.

Su lista la encabeza Giannis Antetokounmpo, recientemente elegido como el MVP de la NBA, al que le sigue Kawhi Leonard, campeón con los Raptors y MVP de las Finales. Y en el tercer puesto es que asoma LeBron James.

El astro de los Lakers ha sido castigado por su nefasta temporada en Los Ángeles, donde apenas pudo jugar 55 juegos producto de la lesión más seria de su carrera y su equipo no clasificó para los playoffs.

No hay duda de que no fue una una temporada para LeBron, pero aún así para el planeta basquetbol sigue siendo el mejor jugador de la liga pese a sus 34 años. Giannis no tiene su disparo, ni Kawhi sus números, aun en su peor temporada.

En la lista Stephen Curry es cuarto por delante de James Harden, quinto, y Anthony Davis, que ocupa el sexto lugar. Esto convierte al dúo James-Davis como el mejor de la liga y surge una pregunta, ¿será Anthony Davis el mejor compañero de viaje de LeBron James?

Podría ser. Pero borrar a Dwyane Wade, uno de los mejores escoltas de este juego no será una tarea sencilla, incluso al armador Kyrie Irving. Ambos ayudaron a King James a ganar sus tres anilllos y los Lakers la tienen negra para ganar este año.

Sin embargo, este podría ser el gran año de LeBron, que motivado por las críticas tiene un enorme deseo de demostrar que sigue siendo el rey y para ello se ha metido en el gimnasio desde bien temprano.

Aunque James quiera decir que Davis será la primera espada lo cierto es que se espera que supere los números de la pasada temporada (27.4 puntos, 8.5 rebotes y 8.3 asistencias por juego) y hará hasta lo imposible para llevarse su cuarto título.

Será su manera de lavar la afrenta de SI y para Davis será una gran experiencia el poder jugar con uno de los grandes de todos los tiempos, donde por cierto queda por ver si estarán Leonard y Antetokounmpo.