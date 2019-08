¿Realmente es Howard la pieza que necesitaba LeBron para ganar el anillo?

Finalmente los Lakers firmaron al centro Dwight Howard de 33 años, para sustituir al lesionado DeMarcus Cousins, quien por si fuera poco ahora es investigado por violencia doméstica tras amenazar a la madre de su hijo.

El caso es que se prevé que Howard sea el hombre que ayude a LeBron James a ganar su cuarto anillo en la NBA; sin embargo, el equipo de Los Angeles no se fía de Superman, que ya no es el mismo, y por le ha extendido un contrato de mínimo de veterano no garantizado.

Howard podría ser despedido si no cumple con la expectativa bien por rendimiento, bien por lesión, después de haber jugado solo nueve juegos la temporada pasada con los Wizards, promediando promedió 12.8 puntos y 9.2 rebotes por juego.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El veterano centro promedia 17.4 puntos, 12.6 rebotes y 2.0 bloqueos a través de 1,044 juegos (1,043 aperturas) con Orlando, Houston, Atlanta, Charlotte, Washington y los Lakers en sus 15 temporadas de la NBA tras ser elegido como número uno en el Draft 2004.

Howard se ganó a LeBron James y Anthony Davis con su enfoque y mentalidad durante la la entrevista previa, dejando claro que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar, que es lo que esperaban escuchar. El equipo necesita de él dos cosas principalmente: proteger el aro y tomar rebotes.

El ocho veces “All Star” ya jugó una temporada en los Lakers (2012-13) con una media de 17.1 puntos y 12.4 rebotes por partido y en esta ocasión jugará con el número 39, después de la franquicia se asegurara de que su lesión quedó atrás y verle con varias libras menos.

En principio Howard disputará el puesto de titular con JaVale McGee, aunque en algunas facetas del juego seguramente el delantero de poder Anthony Davis jugará como centro.

LeBron pidió al entrenador Frank Vogel ser el armador titular, lo cual dejaría a Rajon Rondo en el banco, con Danny Green como escolta y Kyle Kuzma com delantero en el quinteto inicial junto a Davis y presumiblemente Howard.

La segunda unidad con Rondo y McGee, la completaría Avery Bradley como escolta, Kentavious Caldwell-Pope como delantero y tal vez Kostas Antetokounmpo, el hermano de Gianni, quien con los Bucks es favorito para ganar en la Conferencia Este.

En el Oeste, el otro equipo de Los Ángeles, los Clippers, emergen como los favoritos por encima de los Lakers, los Rockets y los Warriors, en una conferencia muy fuerte.

Los Clippers tras la contratación del Kawhi Leonard y del escolta Paul George, han formado un gran equipo de guerreros junto al armador Patrick Beverley, el delantero de poder Montrezl Harrell y el centro Ivica Zubac, quienes estarán bajo las órdenes del experimentado Doc Rivers.

Desde el banco vendrían Lou Williams, Landry Shamet, el ex del Heat Rodney McGruder, Patrick Patterson y probablemente el dominicano Angel Delgado.

Igualmente los Rockets de James Harden se reforzado con la llegada de Russel Westbrook en lugar del veterano Chris Paul y los Warriors siguen siendo candidatos, pese a la salida de Kevin Durant, al contar con Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson cuando regrese de su lesión del ligamento cruzado.

Si bien los Lakers necesitaban un centro, no parece que la llegada de Howard les dé el impulso que necesitan para ganar su conferencia. El equipo carece de una tercera rueda y todo dependerá del crecimiento de Kuzma y sobre todo lo que puedan hacer James y Davis.

Con este equipo hecho a retazos howard puede ayudar, pero aún así LeBron la va a tener negra para ganar el título con el histórico quinteto de Los Ángeles. En diciembre cumple 35 años y el tiempo en la NBA se le está terminando.