El Aguila desplaza a Jon Jones de la lista libra por libra y realiza un acto de compasión en su última victoria

A Khabib Nurmagomedov le concedieron su último deseo. Cuando la UFC actualizó el ranking de mejores libra por libra, su nombre aparecía en la cima por delante del de Jon Jones

A Khabib Nurmagomedov le concedieron su último deseo. Cuando la UFC actualizó el ranking de mejores libra por libra, su nombre aparecía en la cima por delante del de Jon Jones. ¿Por cuanto tiempo estará ahí? Hasta que se corone un nuevo campeón de las 155 libras.

Después de disponer de Justin Gaethje por sumisión en el segundo asalto y sumar su victoria número 29 sin la sombra de un fracaso, Nurmagomedov asombró al mundo al anunciar su retiro de las Artes Marciales Mixtas para cumplir con la palabra empeñada a su madre.

Antes de marcharse, le hizo un pedido a Dana White, presidente de la UFC.

“Hay solo una cosa que quisiera de la UFC, ustedes tienen que ponerme en el puesto número uno de los libra por libra, porque creo que me lo merezco’‘, comentó el ruso tras su victoria. “Invicto en la UFC, invicto campeón ligero, 13-0 en la UFC, 29 en mi carrera profesional. Creo que me lo merezco’‘.

Nurmagomedov aún será considerado un luchador en activo hasta que le notifique a la agencia antidopaje de los Estados Unidos (USADA) que lo elimine de sus protocolos de pruebas, lo que será la prueba irrevocable de su retiro de los deportes de combate.

Desde el sábado, el debate para determinar si Nuirmagomedov es el mejor guerrero de todos los tiempos no ha hecho otra cosa que intensificarse, mientras que el ahora desplazado del tope de los libra por libra, Jones, no ha escondido su malestar por lo que considera una falta de respeto hacia su persona.

“15 títulos mundiales, los números no mienten’‘, escribió Jones en Twitter tras el éxito final de Nurmagomedov. “Definitivamente, un momento poderoso, pero mi lógica no está nublada. Yo he ganado 15 títulos mundiales, él apenas ganó su cuarto. El hecho de que tenga lugar esta conversación es algo que me parece increíble’‘.

Jones tiene previsto subir a la división superior y retar al campeón pesado, pero por el momento tendrá que lidiar con el hecho de ser el segundo en los rankings, después de mucho tiempo de ser considerado el primero en las MMA.

UN ACTO DE COMPASION EN LA VICTORIA

¿Por qué Nurmagomedov utilizó un triangulo -la técnica favorita de su padre Abdulmanap- para someter a Gaethje en vez de la llave de mano que estaba a punto de lograr? Daniel Cormier, uno de los mejores amigos del campeón, era el único que lo sabía antes de que sucediera.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Nurmagomedov sabía que con la llave de mano (armbar) podría crearle una factura a Gaethje, quien no es favorable a hacer la señal de tocar para indicar su rendición, y prefirió utilizar el triángulo para dejarlo sin aire de manera momentánea, pero sin grandes daños a su cuerpo.

“El no quería hacerle daño a Justin delante de sus padres’‘, explicó Cormier. “No quería romperle el brazo, porque Justin no iba a tocar y entonces él se lo iba a romper. No quería hacer eso delante de los padres de Justin. Me dijo que lo iba a poner a dormir y cuando se despierte, iba a estar bien’‘.