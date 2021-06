De no haber sido por mis derrotas, no sería quién soy y quién puedo ser, afirma promesa de Bellator

Cuando Aaron Pico llegó a las Artes Marciales Mixtas, parecía que iba a tomar el mundo como un huracán. Uno de los mejores luchadores de su generación colegial, campeón de los Guantes de Oro de boxeo y de otros torneos en diferentes disciplinas, nadie parecía mejor equipado que él para brillar.

Pero la carrera de este “californio’‘, descendiente de los primeros pobladores hispanos de ese estado, se acercó más a un carrusel que a una línea en ascenso. Este viernes enfrenta en Bellator a Aiden Lee en busca de su cuarta victoria en fila y la posibilidad de acercarse a un título en ese circuito.

A pesar de todo, Pico sigue siendo una figura que despierta mucho interés y que ha aprendido a las malas que las promesas solo se cumplen con mucho esfuerzo. Quién sabe si algún día le vemos en la UFC, pero él solo piensa en la pelea de este viernes para demostrar que su estrella aún sigue bien alto.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Todo ha ido muy bien y estoy muy feliz de estar aquí. Mi cuerpo se siente muy bien y los campamentos siempre van de manera correcta para mí. Trato de mantenerlo todo muy simple, escuchar a mis coaches, descansar y hacer lo que hay que hacer. Así que todo ha ido bien para mí’‘.

¿Qué esperas de tu oponente este viernes?

“Creo que es un rival muy fuerte. Su principal arma son las patadas. Es muy alto, con alcance, así que usará sus patadas lo mejor que pueda. Solo debo estar enfocado y ponerle presión. Salír a la pelea y hacer lo que sé hacer’‘.

Practicaste lucha en la universidad, ganaste Guantes de Oro en boxeo, ¿cómo conjugabas todo?

“Desde edades tempranas estuve muy cercano a varias disciplinas. La lucha era mi deporte principal. Cuando eres joven puedes aprender mucho más, así que entendí mejor todo y eso me permitió hacer la transición hacia las MMA. Lo importante es que me gusta pelear. Estaba deseoso de aprender y de ser el mejor posible en cada disciplina’‘.

¿Cómo describirías tu carrera en MMA hasta el momento?

“Ha sido como una Montaña Rusa. Era muy joven, muy joven, cuando enfrenté a esos tipos [en sus derrotas], pero no creo que estaba con el equipo correcto, con los coaches correctos. Ahora sí estoy con los coaches correctos que me ayudarán a ser el mejor peleador posible. Eso se puede ver en mis últimas tres peleas. De no haber sido por esas derrotas, no sería quién soy y quien puedo ser. Agradezco por esas derrotas. Quiero ser el mejor del mundo’‘.

¿Visualizas el título de Bellator?

“Creo que estoy en una buena posición. Si tengo una buena actución, eso me pondría en una buena situación para pelear contra alguien de los cinco o tres mejores. Siento que puedo vencer a cualquiera. Si la pelea por el título viene en un año sería bueno, sino seguiré mejorando. Pero puedo vencer a cualquiera en la división’‘.

¿Quisieras ser campeón en la UFC?

“Bellator ha sido muy buena conmigo. Peleo en una gran organización. Estoy aquí desde los 17 años. Esto es una familia y me tratan muy bien. Lo importante es concentrarme en mis peleas, en mi futuro y ser el mejor’‘.

¿Sientes tus raíces hispanas?

“Claro que sí. Mi apellido Pico viene desde el último gobernador de México en California. Mi familia tiene una profunda historia, con siete generaciones. Es algo especial. Uno debe conocer su historia, su pasado. Estoy muy orgulloso de todo eso

quien puedo ser. Agradezco por esas derrotas. Quiero ser el mejor del mundo’‘.

¿Visualizas el título de Bellator?

“Creo que estoy en una buena posición. Si tengo una buena actuación, eso me pondría en una buena situación para pelear contra alguien de los cinco o tres mejores. Siento que puedo vencer a cualquiera. Si la pelea por el título viene en un año sería bueno, sino seguiré mejorando. Pero puedo vencer a cualquiera en la división’‘.

¿Quisieras ser campeón en la UFC?

“Bellator ha sido muy buena conmigo. Peleo en una gran organización. Estoy aquí desde los 17 años. Esto es una familia y me tratan muy bien. Lo importante es concentrarme en mis peleas, en mi futuro y ser el mejor’‘.

¿Sientes tus raíces hispanas?

“Claro que sí. Mi apellido Pico viene desde el último gobernador de México en California. Mi familia tiene una profunda historia, con siete generaciones. Es algo especial. Uno debe conocer su historia, su pasado. Estoy muy orgulloso de todo eso