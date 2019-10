Willy Chirino, ‘mis hijos me mantienen con los pies en la tierra’

SHARE COPY LINK

Con sonidos “puros”, sin una gran orquesta y ningún tipo de artificios que distraigan la atención, el salsero cubano Willy Chirino y sus hijas Angie, Olgui, Jesse y Nicolle ocuparán el Teatro Roca del Colegio Belén con Chirino acústico, un concierto que se llevará a cabo este sábado 12 de octubre a las 8 p.m.

“En el mundo de hoy cada vez que un artista realiza un espectáculo se pierde en la tecnología con gráficas espectaculares y grandes pantallas. Y en algunos casos la música que se escucha puede estar grabada en un ochenta por ciento, dejando muy poco espacio para las partes en vivo. Pero este concierto será todo lo contrario. Será una propuesta refrescante como el público lo merece”, expresó Chirino, quien está fascinado con la idea de volver a cantar con sus hijas luego de los ya tradicionales conciertos navideños y por el Día de los Padres, en que suelen participar en calidad de invitadas.

“Ahora compartiré con ellas la función completa y será una oportunidad de regresar a aquellos temas eternos como Nostalgia, Veneración y Aquellos ojos verdes”, agregó el salsero, tras anunciar que de sus canciones bailables no faltarán Soy guajiro, Pa’lante, Déjate querer, Yo soy un barco y Nuestro día ya viene llegando.

En un momento de la noche harán un alto para las improvisaciones, con Olgui al piano, como una manera de recordar las descargas familiares que se prolongan hasta el amanecer en la casa del salsero.

En cuanto a los títulos más recientes se escucharán La cubanoamericana, de la propia Olgui, sobre sus experiencias en esta ciudad, y Los hijos de los hijos, compuesto a cuatro manos con Angie. La canción habla de la segunda generación de exiliados cubanos que ha heredado su amor por Isla sin haberla visto nunca.

En otro pasaje, Nicole le hará un pequeño homenaje a su madre, la cantante Lissette Álvarez, que estará en el público.

“Desde que mis hijas eran pequeñitas me di cuenta de que tenían condiciones para la música. Pero nunca las presioné para que la ejercieran porque siempre consideré que esa es una decisión muy personal”, aclaró el Willy, quien se enorgullece de que tanto ellas como Alana y Gianfranco, sus otros hijos, se llevan muy bien aunque son de madres diferentes.

Al referirse a las enseñanzas que ha aprendido de ellos, dijo que siempre lo mantienen informado y con los pies en la tierra.

“Gracias a mis hijos me mantengo con los pies en la tierra, y cuando hago algo que no les gusta, me lo dicen enseguida. Lo cierto es que la mayoría de las veces tienen la razón”, reconoció el cantante, abuelo de Andrés Julia, Dash, Fiona, John William y de Elis, quien estudia teatro musical en Nueva York.

“Tiene mucho talento y es muy independiente. Nunca me pide consejos” apuntó entre risas.

El concierto estará dirigido por Gonzalo Rodríguez. Contará con la participación del violinista Pedro Alfonso, la flautista Mercedes Abal, el baterista Eugenio Dorian – “tres grandes amigos y excelentes músicos”– y el cantante Jerry Montañez, finalista de La Voz USA, quien hará dúo con Jesse en el tema Amapola, de Juan Luis Guerra.

Willy nunca para, cuando no está de gira, se la pasa creando nuevas variantes para sus próximas presentaciones. Como el concierto que ofrecerá con su banda completa en el Flamingo Theater Bar de Miami, el 19 de octubre, o el espectáculo Navidad en familia, que en su tercera edición regresará al escenario del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, el 14 de diciembre.

¿A qué atribuye que se haya mantenido en la preferencia del público durante casi medio siglo?

“Como todo artista mi propósito es tocar las emociones de las personas. Y yo lo logro cuando veo que ríen, lloran o se quedan pensando en mi música. No creo que exista una fórmula. Siempre confío en lo que hago y eso el público lo retribuye con cariño”, concluyó.